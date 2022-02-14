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انطلاقاً من ايمانها بقدرات ومواهب المرأة الكويتية
الكويت، مدينة الكويت: كانوا محبي المغامرة وسباقات السيارات على موعد مع أجواء حماسية في فعالية RoadRush التي تم تصميمها وفقاً لأعلى معايير السلامة تحت رعاية شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، يوم الجمعة، الموافق 11 فبراير 2022 في مدينة الكويت لرياضة المحركات.
رعت شركة Ooredoo الكويت فعالية RoadRush التي مجموعة متنوعة من الأنشطة الرائعة التي سمحت للزوار خوض أروع اللحظات والمغامرات وسط أجواء مفعمة بالتشجيع والحماس في أشهر الحلبات الرياضية التي تضمها دولة الكويت. ومكّنت الفعالية الشباب الكويتي من ممارسة هوايتهم المفضلة رياضة السيارات في بيئة آمنة متكاملة تسهم في إطلاق العنان لقدراتهم ومهاراتهم، وعززت الروح الرياضية لديهم ضمن مجموعة السباقات والتحديات المشوقة بين السائقين.
وفي تعليق له، قال مدير أول- قطاع الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا: "كانت الفعالية متميزة من حيث الهدف الرئيسي -المتمثل في تمكين المرأة الكويتية وتعزيز ثقافة الرياضة والترفيه- ومستوى التنظيم الذي تم ضمن الالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة العامة".
وكان للفتيات نصيب الأسد من هذه الفعالية، التي سلطت الضوء على قدراتهن ومهاراتهن على حلبات السباق، حيث تألقن في سباق سيارات الفتيات الاحترافي وأثبتوا جدارتهم وحضورهم القوي.
كما وتمكن الزوار من عشاق السرعة الباحثين دوماً عن تجربة جديدة مليئة بالإثراء والحماس والمغامرة وراء المقود، من تعلم القيادة الاحترافية على حلبات السباق والتعرّف على تقنيات "الانجراف" المعروفة أيضاً بـ"الدرفت"؛ هذا بالإضافة إلى سباق سيارات الفتيات الاحترافي و"تجربة ماكلارين" التي تتيح للمشاركين تولي زمام قيادة سيارة "ماكلارين" فائقة السرعة.
ولم تتوانى Ooredoo بالتعاون مع RoadRush بإثراء جدول الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها حيث شملت أيضاً حفلات موسيقية وسوق RoadRush ومهرجان ترفيهي يدعم المواهب والمطاعم والكافيهات المحلية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز والمفاجآت وذلك التزاماً من الطرفين بتوفير المزيد من التنوّع والمرونة أمام الزوّار.
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عن Ooredoo الكويت:
تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.
تواصل معنا:
- خدمة العملاء 121 على مدار الساعة طوال ايام الإسبوع
- الموقع الإلكتروني ooredoo.com.kw
- تطبيق MyOoredoo متوفر على Android و Apple Store
- حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي: @ooredookuwait
لإستفسارات وسائل الإعلام:
ناظم الغبرا، مدير أول- قطاع الإتصال المؤسسي Ooredoo- الكويت
صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت
البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw
© Press Release 2022
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