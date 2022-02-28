بالشراكة بين دبي للثقافة وبنك دبي التجاري

بنك دبي التجاري هو أول بنك في دبي يقدم تسهيلات حصرية للمواهب الإبداعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار سعيها إلى دعم وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال الإبداعية في إمارة دبي، وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" اتفاقية تعاون وشراكة مع "بنك دبي التجاري" تتيح من خلالها لأصحاب المشاريع الإبداعية الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحلول المصرفية الذكية التي يوفرها البنك لتلبية احتياجاتهم التمويلية وتنمية أعمالهم، مما يجعل بنك دبي التجاري أول بنك في دبي يقدم تسهيلات ومزايا حصرية للمواهب والمجتمع الإبداعي. وينسجم ذلك مع استراتيجية "دبي للثقافة" في دعم المبدعين والصناعات الإبداعية، وصولاً إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في الإمارة وترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد الإبداعي في العالم.

وبموجب الاتفاقية مع بنك دبي التجاري، سيتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المجال الإبداعي في دبي من فتح حسابات في البنك دون أي حد أدنى للرصيد وبإجراءات سهلة وميسرة، والحصول على أسعار تفضيلية على التحويلات المحلية والدولية، وعلى العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الحصول على دفتر شيكات مجاني. وسيكون بإمكان الأعضاء المسجلين مع "دبي للثقافة" أيضاً الحصول على بطاقة ائتمان للأعمال مجانية مدى الحياة من البنك بحد ائتماني يصل إلى 250 ألف درهم إماراتي، وخدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت تتميز بخدمة دفع رواتب موظفيهم من خلال نظام حماية الأجور، وغيرها من ميزات المعاملات التي تتم في الوقت الفعلي. وتتضمن الميزات كذلك الحصول على بطاقة خصم مجانية، ومنتجات وخدمات إدارة النقد الرقمية الفريدة، ومدراء علاقات مخصصين، وخدمات تمويل، وقروض أعمال سريعة وسهلة مع خصم خاص بنسبة 50 في المئة على رسوم معاملات القروض، علاوةً على حلول الإقراض المدعوم بالأصول.

وأكدت هالة بدري مدير عام "دبي للثقافة" على أن الهيئة تعمل باستمرار على توطيد شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة من أجل تقديم الدعم للمجتمع الإبداعي وتوفير التسهيلات لأصحاب المشاريع الإبداعية الناشئة والمبتكرة. ويأتي ذلك في إطار خارطة طريق استراتيجيتها 2020-2026 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، وبما يتناغم مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف إلى جعل الإمارة وجهة مفضلة للمبدعين من جميع أنحاء العالم عبر توفير المناخ الملائم لنمو أعمالهم وازدهارها، من خلال حزم من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتطورة، التي تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، وتسخرها لإثراء القطاع الإبداعي، وتعزيز قدرته على الحضور والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

بدوره قال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: "نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة دبي للثقافة والفنون لمساعدة أصحاب المشاريع الإبداعية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه لتسريع وتيرة نمو أعمالهم وضمان تنمية وازدهار القطاع الإبداعي في الإمارة. من خلال هذه الشراكة، يسعدنا أن نقدم لرواد الأعمال المبدعين حاملي رخص دبي للثقافة، تجربة مصرفية سلسة وفورية، مدعومة بحلول مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم بما في ذلك تسهيلات تمويل حصرية. نحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستساعد في جذب المواهب المبدعة وتعزيز الاقتصاد الإبداعي للإمارة ".

وسيحصل رواد الأعمال الإبداعية المسجلين لدى "دبي للثقافة" على تسهيلات تمويلية حصرية تشمل قروض بدون ضمان تصل إلى 2 مليون درهم إماراتي مع خيارات سداد مرنة تصل إلى 48 شهراً، وأسعار فائدة مخفضة، وموافقات سريعة يتم منحها خلال 48 ساعة من تقديم الطلب. كما تتضمن التسهيلات قروض تجارية سريعة بضمان عائدات البيع لشركات البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي، حيث يمكن سداد مدفوعات القروض بسهولة من خلال أقساط شهرية من عائدات المبيعات التي يتم تحصيلها من نقاط البيع.

للتسجيل والاستفادة من العرض، يرجى زيارة موقع دبي للثقافة

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هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة):

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في الثامن من مارس من العام 2008، لتكون الهيئة المؤتمنة على القطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي انطلاقاً من مسؤوليتها الثقافية تجاه الإمارة والتعريف بها على المستويين المحلي والعالمي، وتمكين هذه القطاعات وتطويرها، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي نشط للإبداع.

وتلتزم الهيئة برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقًا من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتلتزم الهيئة أيضاً بإحياء الإرث التاريخي لإمارة دبي وصونه، والعمل على إبراز الصورة البهية لنسيجها الإبداعي والثقافي المعاصر، وذلك من خلال ممارسة دورها كجهة للتنظيم والتخطيط والتمكين والتشغيل للقطاع، فضلاً عن إطلاق سلسلة من المبادرات والفعاليات والمشاريع الثقافية الكبرى، والأصول الثقافية والتاريخية والتراثية التي ترعاها، بما في ذلك إدارة 6 معالم تراثية بارزة و 6 متاحف ومركز الجليلة لثقافة الطفل و 9 من فروع مكتبات دبي العامة في الإمارة.

وتعمل "دبي للثقافة" على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، انطلاقاً من أولويات خارطة طريق استراتيجيتها 2020-2026، والممكنات التي تسهم بتفعيلها لدعم المواهب، وتمكين المشاركة الفاعلة من قبل جميع فئات المجتمع، وخلق منظومة اقتصادية محفزة للصناعات الإبداعية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة ثقافية عالمية، فضلاً عن مسؤوليتها الثقافية في صون التراث الثقافي المادي والمعنوي للإمارة.

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20? من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). بمرور السنوات استطاع بنك دبي التجاري بناء صرح مصرفي متطور يتمتع ببنية مالية قوية تشرف عليه إدارة كفؤة، وقاعدة متنامية من العملاء والبنوك المراسلة. ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـالسيد سانديب بودوفال، رئيس إدارة الاتصال المؤسسي على الرقم 04 2121 899 أو على البريد الالكتروني sandeep.poduval@cbd.ae

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