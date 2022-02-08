يفتح باب الاكتتاب في المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد في 8 فبراير

أعلنت شركة بركاء لتحلية المياه عن الإغلاق الناجح للمرحلة الأولى من الاكتتاب للإدراج في بورصة مسقط. استنادًا إلى عملية تحديد السعر للسهم التي أكملت من خلال آلية بناء سجل الأوامر التي شارك فيها المؤسسات وكبار المستثمرين، فقد حدد سعر التخصيص للأسهم عند قيمة 145 بيسة للسهم الواحد الذي يقترب من الحد الأقصى للنطاق السعري الذي يتراوح ما بين 115 بيسة إلى 145 بيسة للسهم.

تلقت المرحلة الأولى من الاكتتاب العام، التي يديرها بنك مسقط، استجابة قوية مع ارتفاع طلبات الاكتتاب بـ 4.83 ضعفاً. يضم المستثمرون قطاعاً عريضاً من الشركات الرائدة، والبنوك، وشركات التأمين، وشركات إدارة الأصول، والجهات السيادية، وصناديق التقاعد وكذلك الأفراد أصحاب الثروات. وكمستثمرين مؤسسين رئيسيين في الاكتتاب العام الأولي، إلتزمت كل من الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م، وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة بهوان الهندسية وبنك مسقط ش.م.ع.ع باستثمار يصل إلى 10? لكل مستثمر من حجم الاكتتاب عند قيمة 145 بيسة للسهم الواحد والذي هو أعلى قيمة في نطاق السعري، وجاء عدد كبير من العطاءات في الحد الأقصى لنطاق السعر بقيمة 145 بيسة للسهم الواحد. ويظهر اهتمام المؤسسات وكبار المستثمرين مدى جاذبية هذا الطرح لمجتمع المستثمرين في عُمان باعتباره طرحًا مغريًا.

وفقًا لنشرة الإصدار، من المتوقع أن يحصل المستثمرون في الاكتتاب على أول توزيعات للأرباح وقدرها 6 بيسات للسهم الواحد في أبريل 2022. علاوة على ذلك، وفقًا لنشرة الإصدار، من المتوقع أن تعلن شركة بركاء لتحلية المياه عن توزيعات للأرباح نصف السنوية في شهر إبريل وأكتوبر من كل عام (يرجى مراجعة نشرة الإصدار لمزيد من التفاصيل). وفقًا لنشرة الاصدار، يمكن لمستثمري الاكتتاب أن يتوقعوا عائدًا سنويًا مستقرًا لتوزيعات الأرباح بنسبة 8.4? على سعر الإصدار من 145 بيسة (ناقصاً بيستين كمصاريف إصدار) تُدفع من خلال دفعتين للأرباح كل عام.

سيفتح باب الاكتتاب في المرحلة الثانية، حيث ستعرض الأسهم لمستثمري التجزئة بسعر 145 بيسة للسهم اعتبارًا من تاريخ 8 فبراير 2022 إلى 14 فبراير 2022. وفي وقت سابق، تلقى الاكتتاب العام تغطية إيجابية من كبار مؤسسات الوساطة بالسلطنة بما في ذلك شركة أوبار كابيتال وشركة المتحدة للأوراق المالية مع توصية بـ "الاكتتاب" في هذا الطرح الأولي.

وتعليقًا على نجاح المرحلة الأولى، قال باتريك ثينبون، الرئيس التنفيذي لشركة بركاء لتحلية المياه: "نحن سعداء للغاية بنجاح المرحلة الأولى من الاكتتاب، وهو مؤشر إيجابي على مدى ثقة الصناعة والسوق في الشركة. ولا يسعني إلا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المستثمرين الذين ساهموا في تكلل المرحلة الأولى بالنجاح. ولاريب في أن المشاركة الواسعة والقوية في المرحلة الأولى من الاكتتاب تتماشى مع توقعاتنا وتؤيد الاستجابة التي تلقيناها خلال اجتماعاتنا مع المستثمرين. يتمتع مستثمرو التجزئة الآن بميزة رؤية الاستجابة القوية من كبار المستثمرين ويمكنهم الآن التقدم ليصبحوا جزءًا من قصة نجاح الشركة وكسب متوسط عائد أرباح بنسبة 8.4? سنويًا (ناقصاً 2 بيسة مصاريف إصدار) والحصول على أول توزيعات للأرباح في شهر أبريل 2022". (يرجى مراجعة نشرة الاكتتاب للحصول على مزيد من التفاصيل بما في ذلك الأرباح المتوقعة وعوامل المخاطرة). "

سيكون اكتتاب المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد من خلال آلية الاكتتاب الإلكتروني الذي يهدف إلى راحة المستثمرين من خلال تطبيقات الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق الإنترنت التي يوفرها وكلاء الاكتتاب. كما أنه بإمكان المستثمرين التواصل مع أيٍ من وكلاء الاكتتاب للرد على استفساراتهم.

ويذكر أن فريق أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط الذي يعد أكبر فريق في بنوك الاستثمار وأكثرها خبرة، هو المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد لعملية الاكتتاب. كما عينت شركة بركاء لتحلية المياه أكبر اتحاد تحصيل على الإطلاق لأي اكتتاب عام في عُمان، ويضم البنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، وبنك عمان العربي، وبنك صحار الدولي، وأوبار كابيتال، والمتحدة للأوراق المالية.

وتتضمن نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال تفاصيل أبرز الجوانب الاستثمارية وعوامل المخاطرة في هذا الطرح. يمكن للمستثمرين المهتمين مطالعة وتنزيل نسخة من نشرة الاصدار وكتيب المعلومات الموجزة للنقاط الرئيسية للاستثمار من خلال موقع الشركة على الإنترنت على الرابط: www.barkadesalination.com/ipo

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-انتهى-

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