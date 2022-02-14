خطة استثمارية توسعية جديدة تعتمد علي نموذج النمو السريع ودراسة انشاء شركات منبثقة

مدرسة وجامعة دولية ونادي و16 مركز تجاري ومسجد كبير

" آب تاون كواترو" نقلة حضارية جديدة في قلب مدينة " 6 أكتوبر"

القاهرة :بدأت شركة "آب تاون 6 أكتوبر" للتطوير العقاري الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر استهداف خطة جديدة لها ترتكز علي تنمية قطع الأراضي الخاصة بمشروعها والتي بدأتها بـ كمبوند " آب تاون كواترو" والذي يعد واحد من أهم المشروعات العقارية الذكية المتكاملة في مدينة 6 أكتوبر وذلك بالاعتماد علي مبدأ تعظيم الاستفادة من كل متر ليعود بالنفع علي العملاء والشركة معا من خلال تقديم منتجات وخدمات عقارية بمهنية ومصداقية وتصميمات متميزة وذلك لتلبية طموحات العملاء وتحقيق رؤية الشركة بالحفاظ علي التميز وتحقيق الريادة.

يأتي ذلك بعد السير بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروع لتسليمه في الموعد المحدد حيث نجحت الشركة في الحصول على موفقه لتخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة و16 مركز تجاري ومسجد كبير لخدمة العملاء ودراسة فرص استثمارية متعددة لإنشاء نادي رياضي اجتماعي وجامعة دولية.

هذا ما أكده المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة "آب تاون 6 أكتوبر" للتطوير العقاري مضيفا بأن "الشركة بدأت التنسيق مع مستثمرين عرب بالإمارات لعرض فرص استثمارية لهم كما تم الاتفاق على الاشتراك في معارض خارجية نستهدف منها المستثمرين الاجانب والعاملين بالخارج في كلا من (دبي وابوظبي والرياض وجدة وقطر) وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التي تستهدف تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في مصر وذلك علي التوازي مع خطة الشركة الاستثمارية التوسعية الجديدة التي تعتمد علي نموذج النمو السريع ومع دراسة انشاء شركات منبثقة يكون لنا فيها حصة حاكمة."

وأضاف ابوزيد أن "الشركة أدرجت أنشطة مختلفة تتمثل في الاستثمار العقاري من خلال بيع وشراء قطع الأراضي للشركة وللغير، هذا بالإضافة إلى تقديم كافة أعمال المقاولات ومنها بناء الوحدات للشركة وللغير وخدمات التشطيبات الداخلية للغير من أجل أن نقدم للعملاء نماذج معمارية متميزة ، ونعطيه المرونة الكافية لاختيار التقسيمات الداخلية وعدد الأدوار ولذلك تم إعداد 18 نموذج للبناء من خلال أكبر المكاتب الاستشارية د/ طارق عبداللطيف توحيداً للنسق الحضاري والمحافظة على هوية معمارية مشتركة، مع استعدادنا وقدرتنا على تقديم الدعم في جميع التفاصيل والخطوات."

واستكمل رئيس مجلس إدارة الشركة قائلا بأن "الاهتمام بالعنصر البشري يعد واحد من أهم استثمارات شركتنا كي تتماشي خبرات العاملين في الشركة مع المنظومة الجديدة المستحدثة فلدينا مجموعة عمل من الشباب المتميز ونعمل دائماً على تدريبهم وإثقال مهارتهم ونستثمر في هذه القوة البشرية الواعدة."

ومن ناحية أخري أكد معتز شعراوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "آب تاون 6 أكتوبر" للتطوير العقاري أن "الشركة لديها هيكل تنظيمي تم إعداده وفق لأفضل الممارسات العلمية وأصول الحوكمة، ونعمل على تطويره وفق متطلبات العمل خاصة وأن الشركة لديها رؤية لأن يكون مشروع "آب تاون" أكتوبر الجديدة واحد من العلامات البارزة في مدينة 6 أكتوبر وليتماشى مع سياسة التطوير في هذه المنطقة التي تتبناها الدولة لموقعه الاستراتيجي حيث أنه بالقرب من الطريق الأوسطي وله 5 مداخل رئيسية بالإضافة إلى موقعه أمام المحطة الرئيسية للمونوريل وقربه من المحطة التبادلية لخط القطار السريع مما يعطي له قيمة مضافة وتمتد مساحته ما يفوق المساحة الحالية لأحياء مدينة أكتوبر القديمة."

ويستكمل شعراوي قائلا "نعمل على توفير الخامات الخاصة بالبناء وتصنيعها لتخفيض تكلفة البناء بما يحقق لنا القدرة على المنافسة خاصة وأن الشركة تنتهج سياسة تسعيرية جديدة اعتمدت علي دراسة السوق بشكل دوري لتوفير المنتج الملائم المطلوب بأسعار تناسب العملاء مع ابتكار منتجات فريدة تتماشي مع روح مشروع "آب تاون" أكتوبر الجديدة خاصة وأننا حددنا طرق بيع آجلة لجذب العملاء تصل الي 15 سنة ونستعد للاستفادة من التمويل العقاري والمبادرات التمويلية المدعمة المقدمة للدولة وتحدد آليات تسعير متوافقة مع ظروف بداية المشروع والسوق."

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن "الشركة انتهت من تصميم العلامة التجارية والهوية البصرية وحقوق الملكية الفكرية مع دراسة اهمية التسويق بشكل علمي حديث وننفذ حاليا الخطة التسويقية للشركة بشكل علمي ومتدرج وتم تجهيز مقترح لتطوير الميدان الرئيسي لمدخل المشروع لإقامة فاعليات ترفيهية مختلفة وإمكانية توفير مواصلات داخلية للمشروع صديقه للبيئة بهدف المساهمة فى زيادة التنمية. معتمدين علي خبرات كبيرة للشركات التي تعمل في تنفيذ البنية التحتية للمشروع والتي تم اختيارها بعناية لما لها من سمعة جيدة في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر والخارج مثل شركة السويدي جروب التي تقوم بتنفيذ شبكة الكهرباء، واتحاد شركتي أبناء حسن علام وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف والحريق والري والمطر."

يذكر أن مشروع "آب تاون" أكتوبر الجديدة يقام على مساحة 14 مليون متر مربع أطلقت الشركة فيه المرحلة الأولي من مشروعاتها المتمثلة في مينى كمبوند "آب تاون كواترو" بحجم استثمارات 500 مليون ويتكون من 4 مبانٍ داخل سور بمساحة 2500 متر مربع بمساحة إجماليه لكل مبني على حدي 1080 متر مربع، وهو عبارة عن فيلات مكونة من أرضي ودورين، يبلغ إجمالي عدد الوحدات الكلية به 24 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 150 متر مربع، تطل جميع وحدات الكمبوند على الشارع الرئيسي والحديقة وحمام السباحة، بـ تصميمات كلاسيكية ساحرة وحلول تكنولوجية متطورة ليقدم نموذجًا متميزا يجمع بين الخصوصية والتواصل المجتمعي." ويتميز بوجود العديد من خدمات التسوق عن طريق مراكز تسوق و صالة للألعاب الرياضية ومنطقة خاصة لألعاب الأطفال وحديقة كبيرة شاملة لحمام سباحه وممشي خاص ومنطقة للباربكيو، بالإضافة الأندية الرياضية والاجتماعية، والمراكز الطبية، والمجمعات التجارية والمحلات، والمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلًا عن العديد من المساحات الخضراء والمفتوحة ويتمتع المشروع بخدمات الإنترنت فائقة الجودة، مع توفير كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان أقصي قدر من الراحة والأمان لكافة الأسر المقيمة وهو مصمم على نموذج المدن المصغرة Township ليكون مجتمعًا عمرانيًا متكامل الخدمات والمرافق، موفرًا بذلك فرصًا مثالية للسكن والاستثمار.

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-انتهى-

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