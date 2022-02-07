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الرياض: وقّعت شركة اتحاد الرقمية المالية Mobily Pay، المملوكة بالكامل لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"؛ اتفاقية مع بنك البلاد لتقديم خدمات المدفوعات من خلال التقنية المالية، وذلك بعد حصول شركة "Mobily Pay" على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي، وأوضحت شركة اتحاد الرقمية المالية Mobily Pay أن العمل جارٍ مع البنك المركزي على استكمال إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لممارسة نشاط المدفوعات والمحافظ الإلكترونية.
#بياناتشركات
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نبذة حول اتحاد اتصالات (موبايلي)
اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.
للتواصل الإعلامي:
تركي العطيشان، موبايلي، +966566266888، t.alotaishan@mobily.com.sa
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