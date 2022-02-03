برنامج Ignite يجعل من المملكة مركزاً رائداً لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه

المملكة تطلق تقنية شبكة WiFi 6E وتحتل المرتبة الأولى عالمياً في توفّر نطاق تغطية شبكات WiFi

"تريند مايكرو" تُعلن عن إطلاق بحيرة البيانات المحلية وافتتاح مقرها الرئيسي في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن مؤتمر LEAP في المملكة العربية السعودية اليوم عن برنامج Ignite الجديد لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، باستثمارات جديدة لدعم الجيل التالي من الاتصالات والبنية التحتية، إضافةً إلى شراكة جديدة ستشهد افتتاح "تريند مايكرو" لمقرها الإقليمي في مدينة الرياض. وجاءت أحدث مجموعة من الإعلانات خلال اليوم الثاني من المؤتمر الذي تستضيفه مدينة الرياض ويعتبر أضخم حدث تقني دولي ينعقد بدعم من قيادة المملكة وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.

ويُعدّ البرنامج والاستثمارات الجديدة جزءاً من خطط المملكة لتسريع وتيرة نشاطات منظومتها الرقمية الشاملة وتسخير موقعها في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح اقتصاداً رقمياً دولياً رائداً.

برنامج IGNITE

كشف مجلس المحتوى الرقمي عن إطلاق برنامج Ignite الجديد الذي من شأنه أن يحول المملكة إلى مركز رائد لمحتوى الترفيه الرقمي والإنتاج الإعلامي. ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء منظومة شاملة لجذب شركات المحتوى الرقمي وتعزيز نمو قطاع المحتوى والإعلام المحلي.

ويسعى برنامج Ignite إلى مضاعفة حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة إلى ثلاثة أضعاف في مجال الألعاب والصوت والفيديو والإعلان. ويدعم البرنامج استثمارات بقيمة 1,1 مليار دولار، تشمل حوافز تضم الدعم المالي للشركات المحلية والإقليمية والدولية والشركات الناشئة، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية وبرامج تنمية المواهب وتحسين السياسات واللوائح الجديدة لتمكين القطاع من النمو بوتيرة أسرع.

وستتوفر الدورات التدريبية في ثلاثة مجالات هي: الألعاب الإلكترونية والأفلام والإعلانات الرقمية، لتدريب أكثر من 4,400 مشارك خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستضمن برامج التدريب أن تقوم المملكة بتطوير مجموعة المهارات التي يتطلبها القطاع ومنح الشباب السعودي المهارات التي من شأنها أن تحسن فرص العمل لديهم.

وسيشمل البرنامج صندوقاً استثمارياً للأفلام سيخصص لتعزيز البنية التحتية وتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام المنتجة محلياً، إضافةً إلى صندوق آخر سيركز على الألعاب الإلكترونية وتطويرها وإنشاء البنية التحتية المطلوبة، مثل استوديوهات الألعاب الإلكترونية.

ومن أجل زيادة جذب الشركاء المحليين والدوليين إلى برنامج Ignite، تعمل المملكة على تعزيز تدابير حماية الملكية الفكرية. وسيتمكن الشركاء الدوليون والمحليون من الاستفادة من الجهة الواحدة الشاملة التي تشرح عملية الاستثمار المبسطة في اقتصاد المحتوى الرقمي السعودي.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق شبكة WIFI 6E وتَحالُف مشغلي الأقمار الصناعية يعزز اتصالات المدار الأرضي المنخفض (LEO)

أوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي أن تقنية WiFi-6E ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2,4 غيغابت في الثانية، وستُمكِّن المملكة من ريادة تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة. ومن المتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات WiFi في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعاً من 4,7 مليار دولار في العام 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول العام 2030.

وإضافةً إلى ترقية شبكة الـWiFi في المملكة، ستكون هناك مبادرات أخرى لتعزيز الاتصال، بما في ذلك التجربة الإقليمية الأولى لتقنية الأقمار الصناعية - المدار الأرضي المنخفض (LEO)، وذلك لتوسيع وصول التغطية الموثوقة إلى المناطق النائية في المملكة. كما ستعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مزادًا للترددات خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو تطور من المرجّح أن يرتقي بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالمياً في سعة النطاق المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات الجوالة. ومن المتوقع أن تزداد مساهمة تقنية شبكات الجيل الخامس في دعم الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع من 1,4 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

تريند مايكرو تعلن عن بحيرة البيانات المحلية وتفتتح مقرها الرئيسي في الرياض

أعلنت "تريند مايكرو" عن إطلاق مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الرياض، وبحيرة بيانات الأمن وغيرها من الاستثمارات في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 50 مليون دولار. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التزام "تريند مايكرو" لحماية الشركات الخاصة والعامة في المملكة وكافة أنحاء المنطقة.

كما كشفت "تريند مايكرو" عن بحيرة بيانات الأمن السحابي (البرامج كخدمة SaaS) وتقنيات أمن الأجهزة الطرفية وأمن الشبكات، بالإضافة إلى حلول الكشف والاستجابة الموسعة التي سيتم توفيرها محلياً من داخل المملكة. وتُعتبر "تريند مايكرو" أول شركة عالمية للأمن السيبراني تُطلق مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبحيرة البيانات السحابية المحلية في المملكة.

وتُعدّ بحيرة بيانات الأمن الرقمي مستودعاً مركزياً يهدف إلى حفظ وإدارة جميع السجلات أو مصادر البيانات الأخرى ذات الصلة بشؤون أمن الشركات. وتوفر هذه البحيرة مكاناً واحداً وشاملاً يمكن من خلاله تخزين بيانات الأمن الرقمي وتحليلها والبحث عنها واستخدامها.

وأعلنت الشركة أيضاً عن إنشاء مركز امتياز للموارد الاستشارية الخاصة بخبراء الأمن السيبراني في المملكة، وستقوم بتطوير الخدمات والمبادرات لمساعدة الشركات على تعزيز أمنها السيبراني، فضلاً عن إنشاء برامج من شأنها أن تنشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وقضايا السلامة العائلية على الإنترنت.

وتم تجهيز المكتب الرئيسي الجديد للشركة في الرياض بمرافق ذات معايير عالمية تشمل مركز الإحاطة الخاص بالتنفيذيين ومركز التعلم والابتكار وغرفاً للاجتماعات ومساحات للتجمع، بالإضافة إلى العديد من المرافق الإضافية لصالح منظومة الأمن السيبراني بأكملها.

ويتوقع أن يصبح مؤتمر LEAP التقني أكبر منصة تقنية في العالم في إطلاقته الأولى، وسيسلط الضوء على المنظومة العالمية الشاملة للابتكار، وسيوجِد جسر وصل بين رواد القطاع وأصحاب الأفكار المبتكرة والاستثنائية والشركات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين لاختبار تقنيات المستقبل الرائدة والتعرف عليها.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022