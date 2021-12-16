اعلنت كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU عن تلقيها منحة بقيمة 125 الف دولار أميركي من Calouste Gulbenkian Foundation في البرتغال لتمويل برنامج بحث وتطوير لتعزيز قدرات المعلمين في المدارس الارمنية لتعليم اللغة الارمنية في لبنان اعتباراً من شهر تشرين الاول 2021. وجاء الاعلان عن اطلاق المنحة عملانياً عبر ندوة افتراضية عبر الانترنت بمشاركة القائمين على المشروع - البرنامج الذي يمتد على مدى سنتين ويقدم مكونات نظرية وعملية لدعم المعلمين في المدارس الأرمينية لدمج المهارات المبتكرة في التعليم وتسهيل اسلوب إكتساب اللغة الارمنية.

وبعد ترحيب وتقديم الأستاذة المشاركة الدكتورة ريما بحوث، استهلت عميدة كلية الآداب والعلوم الدكتورة كاثيا جينيناتي بالترحيب بممثلي مؤسسة غولبنكيان، والاساتذة المشاركين الذين انضموا الى البرنامج، وعرضت لمدى اهميته والاثار الايجابية الطويلة الآمد المترتبة عنه لجهة تعزيز العامل اللغوي - الثقافي الارمني. واشارت الى ان Calouste Gulbenkian Foundation من الهيئات المرموقة عالمياً والتي تعمل على "بناء تحالفات لمعالجة المشكلات العالمية المعقدة وهذا ما ينسجم مع مهمة الجامعة اللبنانية الأميركية LAU بشكل عام وتطلعات قسم التربية في الجامعة". وقالت: "ان التعاون مع Calouste Gulbenkian Foundation هو علامة أمل وسط هذه الازمنة الصعبة، وفعل إلتزام بتعزيز التعليم المتميز على كافة المستويات". وتوجهت الى الاساتذة المتدربين بأن مشاركتهم في البرنامج هو تأكيد على التزامهم نجاح البرنامج". وشددت على اهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسة في بناء علاقة راسخة وطويلة الامد تتجلى في قطاعات الابحاث والتعليم.

وكانت كلمة لمدير دائرة المجتمعات الارمنية في Calouste Gulbenkian Foundation الدكتور رازميغ بانوسيان عن اهمية البرنامج في اطار التعاون مع احدى اهم الجامعات في لبنان الا وهي الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، واعتبر ان الارمن في لبنان يشكلون واحدة من المجتمعات الارمنية الاكثر اهمية في العالم بسبب دورهم وحضورهم ما يجعلهم مركزاً مهماً للأرمن. واوضح ان المؤسسة سترسل قريباً مساعدات الى المدارس في لبنان، لكن الاهم بالنسبة وعلى ما قال هو الاستثمار في الطاقم التعليمي في هذه المدارس الارمنية. ووصف برنامج التعاون مع LAU لتدريب المعلمين والمعلمات بأنه هو استثمار في مستقبل لبنان واجياله الجديدة .

واشار رئيس البرامج التربوية الدكتور هاكوب يعقوبيان الى ان ألاهداف الرئيسية في هذا المشروع تتمثل برفع مستوى المعرفة التربوية للمعلمين من خلال استخدام أفضل التقنيات وتدريبهم ليصبحوا باحثين ممارسين في فصولهم الدراسية. واوضح ان البرنامج يشكل فرصة فريدة للمدارس الأرمنية من خلال ورش العمل التفاعلية والندوات والتدريبات والأبحاث العملية خصوصاً أن التطوير المهني المستمر "ضرورة لأي معلم، اذ تفترض مهنة التدريس أن المعلمين يفكرون باستمرار في معارفهم ومهاراتهم المهنية ويهدفون إلى تطوير قدراتهم التعليمية". وشدد يعقوبيان على ان الحاجة إلى المشروع تنبع من حقيقة أن معلمي اللغة الأرمنية وأولئك الذين يقومون بتدريس مواد مختلفة باللغة الأرمنية "لديهم فرص تطوير مهني وقدرة اقل على الوصول إلى الموارد التربوية السياقية".

ويعكس نجاح LAU في الحصول على هذه المنحة تقدير المؤسسة للمعايير الممتازة المعتمدة من الجامعة في الابحاث اضافة الى حجم المشاركة الذي أظهرته دائماً الدكتورة ريما بحوث والدكتور هاكوب يعقوبيان، اللذان يتوليان ادارة المشروع عملانياً اضافة الى ما عرف عن قسم التربية في LAU من خبرة ومراس طويل في تنفيذ برامج التطوير المهني للمعلمين في لبنان والمنطقة، اذ يقدم العديد من الدورات التدريبية المتعلقة باكتساب اللغة على المستويين الجامعي والدراسات العليا.

وسيتم استخدام جزء من المنحة للبحث والنشر على ان تتم دراسة وتقييم مسار المعلمين على مدى عامين، مما يؤدي إلى تطوير ونشر دليل لنشر الموارد والدروس المستفادة من هذا المشروع.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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