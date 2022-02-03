تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع Intelcia و Maroc Cloud لـ 35000 موظف في 85 مكتب عبر 16 دولة إمكانية الاستفادة من حلول Google Workspace.

المغرب، الدار البيضاء: أعلنت Google Cloud اليوم عن تعاونها مع Intelcia، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات التعهيد ومقرها المغرب، من أجل ترحيل كامل القوة العاملة للشركة إلى منصة Google Workspace، بما يتيح لموظفي الشركة البالغ عددهم 35,000 موظف، القدرة على تحسين الإنتاجية والتعاون بسلاسة، إلى جانب تمكينهم من تسريع الابتكار.

وتخطط الشركة للاستفادة من حلول Google Workspace لتمكين التعاون والتواصل بين الموظفين بطريقة آمنة وتحسين الإنتاجية، مستفيدة بذلك من أدوات Gmail، وDocs، وSheets، وSlides، إلى جانب حلول الاجتماعات Google Meet، والدردشة . Chat

وقد جرى تطوير منصة Google Workspace على أساس الحلول الأمنية المدمجة في Google Cloud، ويعني ذلك بأنه يمكن لموظفي Intelcia العمل بكل أمان في أي وقت وفي كل مكان. ويتم تشغيل Google Workspace على أنظف سحابة في الصناعة، مما يساعد في دعم جهود شركة Intelcia بتحقيق أهدافها المرتبطة بالاستدامة، إذ يمكن للموظفين الانضمام إلى الاجتماعات وحضور الفعاليات والتعاون عن بُعد، باستخدام أدوات لا تتطلب أية أجهزة إضافية.

كما ستساعد منصة Google Workspace كامل قوة العمل في شركة Intelcia على التواصل افتراضيًا من خلال توفير حلول مصممة خصيصًا لدعم التعاون في بيئة العمل الحديثة. وسوف تستفيد الشركة من خدمات دعم شبكة Google Workspace المتوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ومن بنيتها التحتية المصممة وفق أعلى معايير الأمان. وجرى تصميم الحلول بعناية لتلبية متطلبات العمل في أوقات الذروة بكل سلاسة، وتمكين توسيع العمليات بسرعة وكفاءة، بما يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلي لشركة .Intelcia

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن الذهيبان، المدير العام لشركة Google Cloud في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تعتبر Intelcia أحد العملاء الرئيسيين لمنصة Google WorkSpace في شمال أفريقيا، وبالنظر لأنه الشركة تقدم خدماتها لمجموعة متنوعة من القطاعات، فإنها تعتمد بشكل كبير على التعاون بين المكاتب لتقديم حلول مبتكرة لعملائها من حول العالم خلال زمن قياسي. وتساهم Google Workspace في تبسيط عمليات التواصل الأساسية في مكان العمل لتحقيق نتائج مثمرة. ونحن سعداء بتقديم الدعم لشركة Intelcia بينما تتجه للتوسع نحو أسواق جديدة وللارتقاء بتجربة عملائها. كما نجدد في هذا السياق التزامنا بمساعدة الشركات العالمية مثل Intelcia على النمو والازدهار من خلالGoogle Workspace، لتتمكن من تحقيق أهداف التحول الرقمي التي تطمح إليها".

من جانبه قال يوسف العوفير، الشريك المؤسس ورئيس العمليات لدى شركة Intelcia: "بصفتنا شركة تعهيد عالمية سريعة النمو، نحن حريصون على تحقيق التميز التشغيلي وتوفير أفضل مستويات الخدمة والحلول التقنية لعملائنا. وسوف تسمح لنا منصة Google Workspace بتحديث أعمالنا، التي يزيد عمرها عن 20 عامًا، والارتقاء بها لمستويات جديدة، فقد ساهمت هذه المنصة في دعم أهدف التحول الرقمي لشركتنا وساعدتنا في التعامل بسلاسة مع نموذج العمل الهجين من خلال حلولها الفريدة. كما سمحت لنا بإجراء عمليات أكثر مرونة وقابلية للتطوير، وعززت من قدرة فريقنا العالمي على العمل والتواصل والتعاون بصورة أفضل. ومن خلال هذه الاتفاقية، نحن نتطلع لتسريع الابتكار وتحويل الأعمال وتمكين موظفينا بالأدوات الضرورية لمساعدتهم على النجاح في العصر الرقمي".

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي ينفّذ بالشراكة مع Maroc Cloud، وهي شركة تكامل سحابي في المغرب وشريك Google Cloud، والتي ستدعم عملية الإعداد ودمج موظفي Intelcia البالغ عددهم 35,000 في منصة . Google Workspace

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عن :Google Cloud

تساعد Google Cloud على تسريع قدرة المؤسسات على تحويل أعمالها رقميًا باستخدام أفضل حلول البنية التحتية والمنصات والخبرات والحلول الصناعية. وتقدم باقة من الحلول المؤسسية التي تستفيد من أحدث تقنيات Google، والتي يتم تشغيلها جميعًا على أنظف سحابة في الصناعة. ويختار العملاء من أكثر من 200 دولة وإقليم منصة Google Cloud كشريك موثوق لتعزيز النمو وتوفير حلول لأكثر المشكلات تعقيدًا في أعمالهم.

عن :Intelcia

توفر Intelcia من مكتبها الرئيسي في المغرب مجموعة واسعة من الخدمات الداخلية والخارجية عبر شبكة عالمية تمتد على 85 موقعًا في 16 دولة في إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والمهارات والعمليات المتقنة، تقدم Intelcia الدعم للعملاء منذ عشرين عامًا، حيث توفر خدمات وكفاءات متخصصة ومتوافقة مع المعايير العالمية.

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