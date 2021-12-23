يعد هذا المركز هو ثاني مراكز البرج سكان تقوم الشركة بإطلاقه خلال 2021، وذلك في ضو إستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة الهادفة إلى التوسع بخدمات الأشعة التشخيصية لاقتناص فرص النمو الجذابة التي يحظى بها هذا القطاع في السوق المصري.

القاهرة: أعلنت اليوم شركة ((IDH، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر الأسواق في مصر والأردن والسودان ونيجيريا، عن افتتاح الفرع الرابع لمركز البرج سكان للأشعة التشخيصية. ويقع الفرع الجديد في حي فيصل والهرم غرب القاهرة، وهو ما يساهم في الانتشار الجغرافي لخدمات الأشعة التابعة للشركة باعتباره أحد الأحياء الإستراتيجية التي لا تحظى بالتغطية الكافية من هذه الخدمات. ويعد الفرع الجديد لمركز البرج سكان هو ثاني الفروع التي تقوم الشركة بافتتاحها خلال العام الحالي وذلك بعد إطلاق فرع جديد بحي مصر الجديدة بمنطقة شرق القاهرة في أكتوبر الماضي. وسوف تساهم هذه الفروع الجديدة في تعزيز علامة البرج سكان بالسوق المصرية، ولا سيما بعد نجاح الشركة في إطلاق فرعيّ مركز البرج سكان في المهندسين وشبرا.

بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الفروع الأخرى، سوف يوفر الفرع الجديد لمركز البرج سكان باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية، في ضوء تعزيزه بأحدث تقنيات الأشعة التشخيصية في السوق، حيث تشمل الخدمات المقدمة أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة المقطعية (CT)، والأشعة السينية والفحص باستخدام مواد التباين (x-ray)، وأشعة الموجات فوق الصوتية على الجسم والقلب (الإيكو)، ورسم القلب (ECG)، رسم المخ الكهربائي (EEG) ، ورسم العضلات (EMG)، بالإضافة إلى الأشعة البانورامية لفحص الفكين والأسنان. ويضم الفرع الجديد نخبة من الاستشاريين الخبراء في مختلف تخصصات الأشعة التشخيصية في مصر؛ مما يثمر عن تزويد العملاء بتقارير أشعة تشخيصية على أعلى مستويات الدقة بما يلائم السمعة والمكانة القوية التي تنفرد بها IDH في السوق المصرية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تستفيد الشركة من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها، وذلك عبر توفير إمكانية حصول العملاء على النتائج خلال 24 ساعة من إجراء الاختبار عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أو الحساب المخصص على تطبيق الواتساب.

وتعليقًا على افتتاح الفرع الجديد، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH عن سعادتها بافتتاح الفرع الرابع لمركز البرج سكان والذي يقع بأحد الأحياء الاستراتيجية في منطقة غرب القاهرة التي لا تحظى بالتغطية الكافية من هذه الخدمات. وأضافت أن الرفع الجديد سوف يساهم في تحقيق رؤية الشركة الهادفة إلى التوسع ببصمتها الجغرافية من أجل توفير خدمات الأشعة فائقة الجودة لقاعدة أكبر من العملاء بمنطقة القاهرة الكبرى، وذلك باعتبارها مكملة لخدمات التشخيص التي تقدمها الشركة. وأوضحت الشربيني أن الشركة تتطلع إلى افتتاح ثلاثة فروع خلال الفترة المقبلة سعيًا للتوسع في خدمات الأشعة التي نقدمها، كما تستهدف استكمال المتطلبات والتوصيات اللازمة لحصول جميع فروع البرج سكان على شهادة اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة (ACR).

ومنذ افتتاح أول فرع لمركز البرج سكان عام 2018، نجح المركز في نمو نتائجه المالية والتشغيلية بشكل ملحوظ. وخلال أول 9 أشهر من عام 2021، بلغت إيرادات مركز البرج سكان 31 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 92% بفضل نمو عدد الفحوصات المقدمة بنسبة 75%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد نجحت الجهود السديدة التي تبذلها الشركة للارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية في تعزيز مستويات الربحية بما يتجاوز توقعات الإدارة.

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نبذة عن شركة (IDH)

شركة التشخيص المتكاملة القابضة هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في مصر والأردن والسودان ونيجيريا. وتضم العلامات التجارية الأساسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سكان للأشعة في مصر، بالإضافة إلى بيولاب في (الأردن)، والترالاب والمختبر في (السودان) وإيكولاب في (نيجيريا). تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أعمال مشرفة فيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، علاوة على شهادات الاعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمل ما يزيد عن 2000 نوع من التحاليل الطبية. وتضم شبكة فروع الشركة 495 فرعًا اعتبارًا من 30 يونيو 2021، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خلال نموذج أعمال محوري يوفر منصات قابلة للتطوير. بالإضافة إلى النمو الطبيعي للشركة، تشمل خطط التوسع خلال المرحلة القادمة تنفيذ عمليات استحواذ في أسواق جديدة بالشرق الأوسط وأفريقيا حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة مع تحقيق أقصى استفادة من أنماط الاستهلاك والرعاية الصحية فضلًا عن الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسواق التي تفتقر إلى الكيانات الضخمة في هذا المجال. تعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة شركة مسجلة وفقًا لقوانين جيرسي ومدرجة في بورصة لندن (كود السهم: IDHC) منذ عام 2015. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع الشركة idhcorp.com.

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