الباقر: برنامج «أسباير» يعرّف الطلبة على بيئة العمل المصرفي في مراحل مبكرة

• نواصل تطوير البرنامج باستمرار ليتماشى مع تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل

• تمكين الشباب وإعداد كوادر وطنية مؤهلة أولوية في استراتيجية «الوطني»

أعلن بنك الكويت الوطني فتح باب التسجيل في برنامج «أسباير الوطني» للتدريب الصيفي لعام 2026، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم فئة الشباب والطلبة، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية، وإعدادهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.

ويستهدف البرنامج الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً من طلاب المرحلة الثانوية، حيث يقدّم لهم تجربة تدريبية أولية شاملة للتعرّف على طبيعة العمل في القطاع المصرفي، من خلال مزيج متكامل من التدريب النظري والميداني.

ويتضمن برنامج هذا العام دورتين تدريبيتين، مدة كل دورة أسبوعين، حيث تمتد الدورة الأولى من 7 إلى 18 يونيو 2026، تليها الدورة الثانية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو 2026.

ويركّز برنامج «أسباير الوطني» على تقديم مجموعة من الموضوعات وورش العمل التفاعلية التي تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والعمل بروح الفريق والإبداع والابتكار، وحل المشكلات والنزاهة في العمل، إلى جانب التعريف بمفهوم جودة الخدمة، كما يشمل البرنامج مواد تدريبية وأكاديمية حديثة ومتطورة، ويُتخلله تنظيم جولات ميدانية تتيح للمشاركين الاطلاع عن قرب على طبيعة عمل إدارات وفروع بنك الكويت الوطني.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تطوير المهارات العملية والشخصية للطلبة، ومنحهم مساحة للتفاعل والتعلّم في بيئة تدريبية محفّزة، تُمكّنهم من اكتساب خبرات مبكرة تسهم في تشكيل مسارهم الأكاديمي والمهني مستقبلاً.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مساعد في إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني، السيد/ يعقوب الباقر: «يأتي برنامج أسباير الوطني انطلاقاً من حرص بنك الكويت الوطني على استثمار الإجازة الصيفية للطلبة بما يعود عليهم بالفائدة، من خلال إتاحة تجربة تدريبية متكاملة تعرّفهم على بيئة العمل المصرفي، وتسهم في صقل مهاراتهم وبناء وعيهم المهني في مراحل مبكرة».

وأضاف الباقر: «نحرص على تطوير برنامج أسباير بشكل مستمر بما يتماشى مع تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل، حيث نركز على تنمية المهارات الشخصية والعملية، وتعزيز روح المبادرة والإبداع، بما يؤهل المشاركين ليكونوا عناصر فاعلة في سوق العمل مستقبلاً».

وأكد الباقر أن دعم الشباب والطلبة يشكّل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أن البنك يواصل إطلاق البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، ودعم الاستدامة على صعيد الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن برنامج «أسباير الوطني» يجسّد هذا التوجّه من خلال دوره في دعم التعليم والتدريب وتمكين الشباب، انسجاماً مع رؤية البنك التي تضع الاستثمار في الكوادر الوطنية في صميم أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.

يُذكر أن بنك الكويت الوطني أخذ على عاتقه منذ تأسيسه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية كأحد أهم أولوياته الهادفة إلى خدمة المجتمع بمختلف فئاته، حيث أطلق العديد من البرامج والمبادرات التي شملت مجالات التعليم، والصحة، والتوظيف، والتدريب، ودعم الكوادر الوطنية، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية والمبادرات الرياضية والأنشطة البيئية.

