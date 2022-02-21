عملية استحواذ جديدة تؤكد مكانة دبي موطناً لقصص النجاح وحاضنة للإبداع في مجالات التكنولوجيا

من مقرها في مدينة دبي للانترنت، "ويجو" تتحول لأكبر منصة لحجوزات السفر عبر الانترنت في المنطقة مع أكثر من 9 ملايين عملية تحميل للتطبيق في 2021

بهدف التوسع ودخول أسواق جديدة عالمياً انطلاقاً من دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ويجو"، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتخذ من مدينة دبي للأنترنت مقراً لها عزمها الاستحواذ على أعمال منصة "كلير تريب" في منطقة الشرق الأوسط في النصف الثاني من العام الحالي، في عملية استحواذ بارزة ترسخ مكانة دبي موطناً لقصص النجاح وحاضنة للإبداع في مختلف مجالات التكنولوجيا.

وقد نحجت الشركتان في تحقيق العديد من النجاحات انطلاقاً من مدينة دبي للانترنت، أول وأكبر مجمع أعمال متخصص في التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، بالاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها المدينة وتوافر المواهب والخبرات الذين يشكلون سوية مجتمعاً نابضاً بالحياة ومركزاً للابتكار وتصدير الحلول إلى أبرز الأسواق العالمية.

وسجلت "ويجو" في عام 2021 ما يقرب من 9 ملايين عملية تنزيل لتطبيقها، ونمت المنصة لتصبح أكبر مزود لخدمات السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تمكنت "كلير تريب" من النمو والتوسع في المنطقة واستحوذت سابقاً على موقع (Flyin.com) البارز الذي يتخذ من الرياض مقراً له.

وقال روس فيتش ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـويجو: "استمرت منصتي ويجو وكلير تريب في النمو وتوسيع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي انطلاقاً من سنغافورة والهند على التوالي، فيما شكل انتقال مقرنا إلى دبي خطوة استراتيجية ونقطة تحول هامة نظراً لمكانة الإمارة البارزة على خارطة السفر العالمية". وأضاف "نتطلع لاستكشاف آفاق التوسع والنمو التي سيتيحها هذا الاستحواذ الذي تم في مدينة عالمية ومليئة بالفرص مثل دبي، حيث تضم أبرز شركات الطيران وأهم المطارات، ما يرسخ مكانتها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم".

واشار إلى أن "قطاع السفر عبر الإنترنت يتمتع بالأمان، ويأتي اختيار دبي لتكون نقطة انطلاق جديدة للشركة مابعد الاستحواذ ليدل على أهمية بيئة الأعمال المتقدمة والتشريعات المحفزة للنمو التي توفرها دبي وخصوصاً للشركات في مجال التكنولوجيا".

وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت: "تستمر دبي في ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة ملتقى للشركات والمواهب في مجالات التكنولوجيا، وحاضنة لأبرز قصص النجاح في المنطقة، وتأتي عمليات الاستحواذ والاندماج ضمن مدينة دبي للانترنت خلال العقدين الماضيين دليلاً على متانة موقع الإمارة واستمرارها في توفير فرص استثمارية واعدة".

وأضاف أن "قصة نجاح منصة ويجو في المنطقة خلال السنوات الماضية ومن ثم استحواذها على عمليات كلير تريب في المنطقة بهدف التوسع ودخول أسواق جديدة يعزز من صادرات الدولة في مجالات التكنولوجيا والحلول المبتكرة"، مؤكداً أن "مدينة دبي للانترنت مستمرة في تعزيز بيئة الأعمال التنافسية التي تقدمها، وتوفير الظروف الملائمة لظهور المزيد من قصص النجاح الملهمة والشركات المليارية في شتى قطاعات التكنولوجيا، ونتمنى لشركائنا في "ويجو" و"كلير تريب" المزيد من النجاح في توسيع قاعدة العملاء وتقديم خدمات جديدة في أسواق جديدة انطلاقاً من دبي".

مزايا وخدمات أكثر ابتكاراً

وبموجب الاستحواذ ستتمكن ويجو من تعزيز العمليات لاستيعاب الطلب المتزايد في المنطقة من خلال الاستفادة من البنية التحتية والموارد الرقمية المتطورة لكلير تريب بالإضافة إلى طرح خدمات جديدة وأكثر ابتكاراً بما يشكل نقطة تحول في الممارسات الخدمية المعززة لقطاعي التكنولوجيا والسفر في المنطة

وفي سياق متصل، تشمل صفقة الاستحواذ إبرام الاتفاقية مع الشركة الأم (Flipkart Group)، حول نظام التجارة الإلكترونية المحلي في الهند، و بيع (Flyin.com) واتفاقية تعاون تقني بين العلامتين التجاريتين. وقد وافق مجلسا إدارة ويجو وفليبكارت على الصفقة التي من المتوقع أن تتم بالكامل في النصف الثاني من عام 2022، بعد إتمام شروط الإغلاق المتعارف عليها والحصول على الموافقات التنظيمية.

ويشير التقدم الذي أحرزته كل من ويجو وكلير تريب في المنطقة إلى النمو الكبير الذي شهده قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، مدفوعاً بأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشكل حلقة وصل بين المناطق العالمية الرئيسة مثل أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا.

توقعات عالمية بازدهار سوق السفر الخليجي والإقليمي

كما يعود فضل النجاحات إلى التطور المتسارع لأسواق ومدن مثل دبي والرياض وعمّان جعل من المنطقة وجهة ترفيهية وتجارية مرغوبة من قبل المسافرين حول العالم. وعلى الرغم من تأثر قطاع السياحة عالمياً بتداعيات جائحة كوفيد-19، تأتي توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة إيجابية حيث تشير لوصول الاسهامات الاقتصادية للقطاع إلى 8.6 تريليون دولار أمريكي لهذا العام، كما يتوقع المجلس أن يشهد القطاع زيادة سنوية بنسبة 28% في اسهاماته للناتج الاقتصادي الإجمالي للمنطقة

وقد شهد سوق السفر عبر الإنترنت نمواً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار سائر دول العالم، مدفوعاً بتطور سلوك المستهلكين الشباب والتوجهات نحو تبني المزيد من النظم التقنية الذكية، وتوقعت الأبحاث التي أجرتها شركة (MENA Research Partners) في عام 2019 أن يصل سوق السفر عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها إلى 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. وأن تسهم البنية التحتية المتطورة لدبي وسمعتها العالمية كوجهة سياحية فريدة ومتجددة في ترسيخ موقع المدينة الاستراتيجي في سوق السفر على المستويات الإقليمية والعالمية، وهو ما ينعكس في نمو الطاقة الاستيعابية لمطار دبي ليكون أكثر مراكز الطيران الدولي ازدحاماً في العالم في عام 2021، حيث يخدم 20.7 مليون مسافر، وفي مقدمهتم المسافرون على خطوط دبي -الرياض باعتباره أكثر المسارات نشاطاً.

دبي، حاضنة النجاح والشركات المليارية

ومن الجدير بالذكر أنّ الفرص في مجال التكنولوجيا كانت دائماً محط تركيز رواد الأعمال والمستثمرين في دبي على مدار العقدين الماضيين، حيث تقدم الإمارة مزايا تنافسية متميزة للشركات المتخصصة في صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والبيئة المثالية لنجاح الأعمال، وبيئة حيوية ترتكز على الابتكار مدعومة بأعلى معايير سهولة ممارسة الأعمال.

وقد شكلت مدينة دبي للإنترنت حجر الزاوية في استراتيجية الإمارة الطموحة لبناء قطاع تكنولوجي مزدهر يتيح للشركات والمواهب التواصل والتفاعل والنمو، حيث تضم حالياً 30 ألف متخصص ورائد أعمال و1600 شركة في مختلف مراحل النمو.

ومنذ تأسيسها شكلت المنظومة المتقدمة لمدينة دبي للإنترنت والبنية التحتية ذات المستوى العالمي دوراً حيوياً في تسهيل الشراكات ضمنها، فهي موطن لشركة كريم، أول شركة مليارية في المنطقة والتي استحوذت عليها أوبر في عام 2019 مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي. كما تمكنت أمازون من التوسع في سوق الشرق الأوسط في عام 2017 من خلال الاستحواذ على شركة التجارة الإلكترونية سوق.كوم مقابل 650 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ ياهو على مكتوب، أول مزود خدمة بريد إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، مقابل 176 مليون دولار أمريكي في عام 2009.

كما شهدت المدينة اندماج الشركات الأم لكل من منصتي "بيوت دوت كوم" و"دوبيزل" مما شكل شركة مليارية في دبي بقيمة 3.6 مليار درهم (1 مليار دولار أمريكي).

#بياناتشركات

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