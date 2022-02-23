تم تقديم الجائزة نظرا لمجهودات وزارة السياحة في تبني التقنيات الرقمية لترويج السياحة والخدمات ذات الصلة بها في المملكة.

المملكة العربية السعودية، الرياض: تم تكريم وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية تقديراً لجهودها في تعزيز أجندة الابتكار وطرح خدمات عالمية المستوى، من خلال إطلاق منصتي التأشيرة السياحية الإلكترونية والمنصة الوطنية للرصد السياحي، وهي منصات تقنية لتقديم الخدمات للسائحين ومراقبة تميز مقدمي الخدمات السياحية في المملكة.

وقد نالت الوزارة جائزة "التميز في الأعمال الرقمية" من قبل شركة "سوفتوير إيه جي" لاستخدامها الاستثنائي لتقنيات نشر الخدمات الرقمية المتميزة والتي تساعد في انفتاح المملكة بشكل فعال لسوق السياحة العالمي، مما يُمكّن المملكة من أن تصبح وجهة سياحية مفضلة. وقد طرحت الوزارة خدمات فريدة لضمان حوكمة البنية التحتية الرقمية لمقدمي الخدمات السياحية في المملكة من أجل إتاحة تجربة عالمية المستوى لزوار المملكة، وتقديم المملكة كنموذج معياري للسياحة في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من تقنيات "ويب ميثودس -webMethods " الخاصة بشركة "سوفتوير ايه جي"، نجحت وزارة السياحة في المملكة في تحويل جوانب هامة في صناعة السياحة السعودية رقمياً. وهذه المبادرات تتماشى كلياً مع برنامج التحول الرقمي الوطني وهي تأتي في صميم رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع السياحة في المملكة.

وخلال الجلسة الافتتاحية لحدث "LEAP" في الرياض، قام أحمد سلامة، نائب الرئيس الإقليمي لشركة "سوفتوير إيه جي" بتقديم الجائزة إلى هشام القرني، المدير العام لإدارة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط بوزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، نيابة عن الوزارة.

وبمناسبة تسلمه للجائزة، قال هشام القرني، المدير العام لإدارة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط بوزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، "تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في توفير تجربة آمنة وسلسة لكل من السياح المحليين والدوليين. يتمثل دورنا في صياغة ومواءمة استراتيجيات التحول الرقمي لتشكيل قطاع سياحي ديناميكي وحيوي ومبتكر للمملكة.

وأشار أحمد سلامة، نائب الرئيس الإقليمي لشركة "سوفتوير إيه جي" بالقول، "لقد أظهرت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية مستوى متميزًا من الابتكار في تقديم حلول "سوفتوير ايه جي" و الذي مكنها من حسم أجندة أعمال في غاية الأهمية." وأضاف أيضًا، "وبهذه المناسبة، نتقدم بأخلص وأحر التهاني إلى وزارة السياحة في المملكة بمناسبة حصولها على جائزة التميز في الأعمال الرقمية من شركة "سوفتوير ايه جي"، والتي تأتي عرفاناً لتفانيها على الامتياز في منح قيمة عملية لأعمالها الرقمية – وهو ما ساهم في إتاحة إمكانية الوصول للمملكة من مختلف أنحاء العالم ولعب دوراً أساسياً في تحقيق هدف المملكة لتصبح وجهة سياحية مفضلة."

ساهم التطبيق الفوري و المستنير للتقنية من قبل وزارة السياحة، و منها حلول شركة "سوفتوير ايه جي"، بدوره في تسارع القطاع السياحي في المملكة نحو التنويع الاقتصادي والتنمية، ومن ثَمَّ تعجيل الأهداف المتمثلة في رفع مساهمة القطاع في اقتصاد المملكة من 3? إلى 10? وتوفير مليون وظيفة جديدة، كلاهما بحلول عام 2030.

وهذه الجائزة تتماشى مع جهود "سوفتوير ايه جي" لتسليط الضوء على التحول الرقمي في أوساط العملاء الذين أظهروا مستوى متميزًا من الابتكار من حيث تقديم الحلول القائمة على تقنيات "سوفتوير ايه جي" والتي توجد حلولاً لتحديات الأعمال الأكثر حرجا.

وبدورها، تحرص شركة "سوفتوير ايه جي" باستمرارعلى الاحتفاء بجهود المؤسسات والعملاء الذين تخطوا كل القيود لإحداث تغييرات تقدمية من خلال دفع تحول الأعمال لتحقيق كفاءة أعلي تسفر عن خدمات متميزة للمواطنين و المقيمين والزائرين في الدولة.

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نبذة عن شركة سوفت وير إيه جي

تعد سوفت وير إيه جي من شركات البرمجيات الرائدة في عالم متصل بالكامل. تساعد الشركة منذ العام 1969 أكثر من 10,000 شركة على استخدام برامجها لربط الموظفين والإدارات والأنظمة والأجهزة. تعمل الشركة على تمكين المؤسسات المتصلة رقمياّ من استخدام أنظمة التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وإنترنت الأشياء والتحليلات والتحول على صعيد الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. تضمن منتجات الشركة تدفقًا سلسًا للبيانات التي تمكّن الجميع من العمل معاّ. ولدى الشركة أكثر من 4,700 موظف في أكثر من 70 دولة وتتخطى إيراداتها السنوية حاجز 800 مليون يورو، وتخطط الشركة لتحقيق إيرادات تتجاوز حدود المليار يورو بحلول عام 2023.

للمزيد من المعلومات عن شركة "سوفت وير إيه جي" ، يرجى زيارة الموقع www.softwareag.com

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