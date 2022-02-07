يستفيد تطبيق "سهل"، الذي يوحّد و"يرقمن" مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الكويتية، من تكنولوجيا

أفايا لتقديم تجارب سلسة للمستخدمين عبر مختلف قنوات التعامل

تشكل منصة "سهل" جزءاً من "رؤية الكويت 2035 - كويت جديدة" حيث تتحوّل المؤسسات الحكومية إلى العالم الرقمي

الكويت: أعلنت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت عن الإطلاق الناجح لتطبيق "سهل" الهاتفي وإنجاز عملية التحوّل إلى نظام عمل "لاورقي" بالتعاون مع أفايا (NYSE:AVYA).

تطبيق "سهل" مخصّص لتحقيق التحوّل الرقمي في عالم المعاملات الحكومية، ما يمكن من تقديم تجربة متكاملة على مستوى خدمات الحكومة الإلكترونية لدى مجموع من الدوائر الرسمية. ويشكل التطبيق تقدما كبيرا في عملية تحديث تجربة التعامل بين المواطن والدوائر الحكومية، كما يمثل إنجازا استراتيجيا في مسار الرؤية الحكومية "رؤية الكويت 2035 - كويت جديدة".

ومن خلال "سهل" يمكن للمواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديم المعاملات بسهولة وسرعة وبشكل آمن. ومن خلال الاعتماد على تكنولوجيا مراكز الاتصال المستندة إلى السحابة من أفايا (وان كلاود)، بات بمتناول المواطنين والمقيمين أداة فعالة لتلقي الإشعارات والإعلانات الحكومية من مختلف الدوائر الرسمية، ما يؤدي إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وتساهم تكنولوجيا مراكز الاتصال بتحقيق الطموحات الحكومية على مستوى التحوّل الرقمي، إذ تعزّز وتدعم قنوات الاتصال بين المواطنين والمقيمين من جهة والدوائر الرسمية من جهة أخرى استنادا إلى مسارات عمل رقمية متكاملة. وبظل نظام العمل الجديد يتم إصدار إيصالات المعاملات إلكترونيا وإرسالها إلى مستخدمي التطبيق، ما يساهم في تحقيق طموحات الحكومة في عالم "لاورقي" وتحسين التجربة الإجمالية للمستخدم.

وقال المتحدث الرسمي باسم تطبيق "سهل" يوسف كاظم: "يتمثل هدف حكومة الكويت في تحقيق تحول رقمي كامل، وقد بدأ ذلك من خلال تقديم جميع خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال تطبيق "سهل"، الذي يوفّر وبنقرة واحدة فقط، كل أنواع المعاملات الرسمية لأي فرد في الكويت. ومنذ أن تم إطلاق هذا التطبيق تم إضافة 250 ألف معاملة وشهادة - وهذا يناهز ربع مليون - غير ورقية بالكامل تم إصدارها من خلال "سهل".

وأضاف: "نظرا لتوفر الخدمات على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، يمكن للمستخدمين طلب وثائق رسمية في أي وقت ومن أي مكان وبغضون ثوان. كل ما يحتاجون إليه هو تنزيل تطبيق "سهل" من متجري أبل وغوغل بلاي".

وقال مدير عام شركة "ميتكو" عبد الأمير المسقطي، الذي دعمت شركته الوزارة في عملية تصميم وتقديم التطبيق باعتبارها شريكة لشركة أفايا: "مكنتنا شراكتنا الإستراتيجية مع أفايا من تحقيق نتائج مُبهرة للمشروع، ونتطلع إلى استفادة الجميع من هذه الحلول الرقمية الفعالة والمرنة. هذا تطبيق مهم يواكب تطلعات دولة الكويت لتحقيق نقلة نوعية على مستوى التحول الرقمي تماشيا مع رؤية قيادة الدولة الهادفة إلى تسهيل تعامل الجميع مع الخدمات والمعاملات الرسمية".

من جهته قال رئيس أفايا العالمية نضال أبو لطيف: "تُحرز الكويت تقدما في مسار رؤية طموحة لتحقيق تحوّل رقمي لدى المؤسسات الحكومية الكبرى بينما تواصل الدولة مسيرتها لتحقيق رؤية 2035. نشعر بالفخر لدعمنا الحكومة بينما تتبنى الحلول الرقمية لدفع التنمية الاقتصادية وزيادة الكفاءة وتوفير كل المعطيات لتزويد الجميع بتجارب استخدام أفضل تشمل بفوائدها كل سكان الكويت".

#بياناتحكومية

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نبذة عن تطبيق "سهل"

تطبيق "سهل" هو تطبيق حكومي موحد للخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية. وينجز من خلاله المواطن والمقيم الخدمات والمعاملات بطريقة أكثر سهولة وسرعة وفاعلية وفق معايير جودة مميزة ليقدّم تجربة جديدة لإنجاز المعاملات الحكومية.

يعتبر تطبيق "سهل" نافذة حكومية موحّدة وقناة لاستلام الإشعارات والإعلانات من كافة الجهات الحكومية، متيحًا للمواطن والمقيم الدخول الموحّد إلى جميع الخدمات الحكومية، ويساهم في تحسين تقديم الخدمات إلكترونيًا.

الخدمات التي يقدمها تطبيق "سهل":

البيانات: تمكِّن من تحديد حالة العلاقة مع الحكومة للمواطن والمقيم، من خلال الوثائق الرسمية والحالة وتواريخ انتهاء الصلاحية.

الخدمات: يسمح بالتقدّم للحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للجمهور.

الإشعارات: توفر تنبيهات وتذكيرات من الجهات الحكومية للجمهور توضح حالة الخدمة المقدَّمة.

المواعيد: يمكن حجز المواعيد الحكومية عبر منصة META المركزية.

الإعلانات: نافذة واحدة لعرض إعلانات الجهات الحكومية، يتم من خلالها عرض خدماتها وأخبارها وغيرها من المعلومات للمواطنين والمقيمين.

نبذة عن "ميتكو"

تأسست شركة الشرق الأوسط للاتصالات في العام 1978 كشركةً تابعةً لشركة "تاول إنترناشونال هولدينغ"، وتُعدّ إحدى أسرع الشركات نموًا في المنطقة. وتساعد "الشرق الأوسط للاتصالات" في ربط أطراف العالم من خلال مكتبها الرئيسي الواقع في الكويت، ومواقعها في العراق والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة. تقدّم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات لشركات الاتصالات والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية. المزيد من المعلومات عن الشركة متاح على https://www.metconetworks.com.

نبذة عن أفايا

تُبنى الشركات على مدى ثراء التجارب التي تقدّمها، والملايين من هذه التجارب تُقدَّم كل يوم من قبل شركة أفايا القابضة (رمزها في بورصة نيويورك: AVYA). تعمل أفايا على تشكيل ملامح مستقبل الأعمال من خلال الابتكار وعلاقات الشراكة البنّاءة التي تعود على الشركات بمنافع من شأنها المساهمة في ترسيخ أسس جديدة للتقدّم والنجاح. وتؤدّي حلول الاتصالات السحابية من أفايا ومنظومتها من التطبيقات متعددة البيئات السحابية إلى إثراء تجربة العملاء والموظفين وتمكينهم من الاستمتاع بتجربة شخصية وذكية تتسم بالسهولة، للمساعدة في تحقيق الطموحات الاستراتيجية والنتائج المرجوّة. وتلتزم أفايا بمساعدة الشركات في تنمية أعمالها عبر تقديم تجارب مهمة. المزيد من المعلومات عن الشركة متاح على http://www.avaya.com.

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