خلال مشاركتها في أحد أهم المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالمنطقة

الدوحة : يشارك قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 المقام بمركز دبي التجاري العالمي، انطلاقاً من حرصه على التعريف إقليمياً ببرامجه وخبراته وإنجازاته.

وقد تمكّن قسم التعليم الطبي المستمر خلال الأعوام الأخيرة من إرساء مكانته المرموقة كأحد أهم الجهات الريادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة في توفير برامج التعليم الطبي المستمر وفق معايير عالمية رفيعة للأطباء وسائر أصحاب المهن الصحية، مضطلعاً بدور بارز في النهوض بمعايير قطاع الرعاية الصحية المزدهر بالمنطقة.

وفي ظل الإقبال المتزايد على دورات ونشاطات التدريب المنعقدة افتراضياً عبر الإنترنت بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، يشارك قسم التعليم الطبي المستمر في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 الذي يُعدّ معرض الرعاية الصحية الرائد بالمنطقة. ويهدف القسم من هذه المشاركة إلى التعريف على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بما يطرحه من حلقات عمل وحلقات دراسية شبكية وبرامج شهادة اعتماد وكلها معترف بها دولياً.

وفي هذا الإطار، قدّمت السيدة ديمة الشيخلي، مدير التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر والمحاضِرة في تعليم الطب في وايل كورنيل للطب - قطر، عرضاً خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 تحدثت خلاله عن مهامّ القسم وأعماله. وفي هذا السياق، قالت السيدة الشيخلي: "الطب الحديث آخذ بالتطور على نحو مذهل، ما يجعل من المهم للغاية أن يواكب الأطباء وسائر أصحاب المهن الصحية ذلك بتحديث معرفتهم العلمية ومهاراتهم العملية باستمرار. وتحقيقاً لهذه الغاية، نحن ماضون في إتاحة فرص التعليم والتطوير المستمرين وفق أفضل المعايير العالمية وبما يتفق مع احتياجات ومتطلبات نطاق عريض من التخصصات الطبية، انطلاقاً من التزامنا بتيسير التعليم مدى الحياة من خلال برنامج مبتكر ومتطور باستمرار يوفر مختلف النشاطات التي تهم تلك التخصصات".

وتجذب برامج قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر مشاركة واسعة ومتنامية وتستقطب اليوم أعداداً متزايدة من المشاركين من خارج دولة قطر. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة الشيخلي قائلة: "بدأت أنشطتنا باجتذاب أصحاب المهن الصحية من مختلف بلدان الخليج بل وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما خلال الجائحة. ويشارك بأنشطتنا اليوم أشخاص من الهند وباكستان والشرق الأقصى وأوروبا وأسترالاسيا والولايات المتحدة. ويتيح لنا معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 فرصة رائعة لتوطيد صلاتنا الدولية، وللإسهام في نشر أحدث المعارف والمهارات في مجال الرعاية الصحية في أرجاء المنطقة، وهو ما سيصبّ حتماً في منفعة أصحاب المهن الصحية ومرضاهم على حد سواء. ونأمل أيضاً أن تسهم مشاركتنا في تعزيز دور وايل كورنيل للطب - قطر البارز كأحد مراكز شبكة إقليمية وعالمية متنامية من أصحاب المهن الصحية الذين يتبادلون ويتقاسمون المعارف والخبرات فيما بينهم للنهوض برعاية المريض في نهاية المطاف".

يُذكر أن وايل كورنيل للطب - قطر مزوِّد معتمد ببرامج التعليم الطبي المستمر، فهي معتمدة محلياً من قبل إدارة التخصصات الصحية، سابقاً المجلس القطري للتخصصات الصحية، بوزارة الصحة العامة القطرية، ومعتمدة دولياً من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) بالولايات المتحدة. وفي عام 2018، نالت وايل كورنيل للطب – قطر درجة "الاعتماد مع الثناء" من المجلس المذكور، وهو الاعتماد الأرفع من نوعه لتقديم برامج التعليم الطبي المستمر، لتكون أول مؤسسة طبية خارج الولايات المتحدة تنال مثل هذا الاعتماد. وتستند الأنشطة التي يطوّرها القسم إلى احتياجات محددة وتواكب أحدث التطورات العلمية والطبية في العالم، ما يسهم في إثراء الكفاءات، والارتقاء بأداء الممارسين الصحيين، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. ويدير هذه الأنشطة ويشارك في تقديمها خبراء ومهنيون صحيون من قطر والولايات المتحدة وشتى أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول الأنشطة التي ينظمها قسم التعليم الطبي المستمر، يمكنكم زيارة موقع وايل كورنيل للطب - قطر الإلكتروني https://qatar-weill.cornell.edu

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نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

حنان اللقيس

مدير أول مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب - قطر

جوال: 55536564 974+

hyl2004@qatar-med.cornell.edu

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