روزبه فزلينجاد ينضم إلى الشركة بمنصب المدير الإداري لقيادة فريق تغطية قطاع النفط والغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة «هوليهان لوكي»، بنك الاستثمار العالمي والمدرجة في بورصة نيويورك برمز (NYSE: HLI)​​، عن توسيع فريق قطاع النفط والغاز العالمي التابع لها ليشمل منطقة الشرق الأوسط من خلال تعيين روزبه فازلينجاد في منصب المدير الإداري في مقر الشركة في دبي. ليمثل هذا التعيين إطلاق أول مجموعة صناعية للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

انضم فازلينجاد إلى الشركة من بعد أن شغل مناصب قيادية رائدة في كل من بنك بيرنبرغ وشركة تي دي سيكيوريتيز. ومؤخراً، شغل منصب رئيس لعمليات الدمج والاستحواذ في بنك بيرنبرغ لمدة ثلاث سنوات، حيث قاد عمليات إنشاء امتياز تجاري دولي للاندماج والاستحواذ، كما ترأس علاقات الشركة في صناعة الطاقة والبنية التحتية العالمية. وقبل ذلك، أمضى 12 عامًا في شركة تي دي سيكيوريتيز، حيث شغل في نهاية خبرته هناك منصب الرئيس لقسم الطاقة الأوروبية، حيث قدم الاستشارة للعملاء بشأن عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال.

قال جي بي هانسون، رئيس مجموعة «هوليهان لوكي» للنفط والغاز العالمية: "من بعد أن توسع فريق النفط والغاز لدينا ليشمل أوروبا في وقت سابق من هذا العام، يسعدنا الآن إطلاق فريق التغطية الخاص بنا في منطقة الشرق الأوسط بتعيين روزبه. الذي يتمتع بخبرة كبيرة ومعرفة عميقة بالصناعة كاستشاري موثوق به للعملاء عبر طيف الطاقة، بما في ذلك الشركات العملاقة للقطاع، وشركات النفط الوطنية والمستقلة بالإضافة إلى شركات الطاقة والبنية التحتية متوسطة الحجم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. يصب تركيز روزبه على تحقيق نتائج متفوقة لعملائه مما يجعل منه نموذجاً مثاليًا لقيادة عمليات شركة «هوليهان لوكي»".

وفي معرض تعليقه قال آرون ريدي، المدير الإداري والرئيس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «هوليهان لوكي»: "نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي أحرزته أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط منذ أن أنشأنا مكتبنا هنا في عام 2017، حيث نقدم الاستشارات لبعض أكبر العمليات المالية وأكثرها تعقيدًا. نحن متحمسون لتوسيع عروض عملائنا في المنطقة ونخطط لإضافة المزيد من الخبرة إلى فريقنا المحلي في الوقت المناسب لتزويد العملاء بمجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية المقدمة عبر شبكة «هوليهان لوكي» العالمية".

فازلينجاد حاصل على بكالوريوس العلوم المالية والاستثمار والمخاطر من كلية كاس للأعمال وجامعة إيموري.

مع أكثر من 70 مهني متخصص في المجال في سبعة مكاتب حول العالم، تقدم مجموعة «هوليهان لوكي» للنفط والغاز العالمية خدمة مميزة ونتائج باهرة لعملائها في عمليات الاندماج والاستحواذ والتطوير وأسواق رأس المال وتكوينها وتمويل الشركات وإعادة الرسملة في صناعات المنبع والوسط والمصب لقطاع النفط والغاز. وقدمت المجموعة الاستشارات لأكثر من 100 عملية مالية على مدى السنوات الثلاث الماضية في كل منطقة عالمية رئيسية.

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نبذه عن «هوليهان لوكي»

شركة «هوليهان لوكي» رمزها في بورصة نيويورك HLI ​​هو بنك استثماري عالمي يتمتع بخبرة في عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال وإعادة الهيكلة المالية والتقييم. تخدم الشركة الشركات والمؤسسات والحكومات في جميع أنحاء العالم ولها مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. تعتبر الاستشارات المستقلة والتدقيق الفكري من السمات المميزة لالتزام الشركة بنجاح العميل عبر خدماتها الاستشارية. تحتل «هوليهان لوكي» المرتبة الأولى كإستشاري عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة للسنوات الست المتتالية الماضية، والأولى كإستشاري خدمات إعادة الهيكلة على مدى السنوات السبع الماضية على التوالي في العالم، والأولى كإستشاري في عمليات الاندماج والاستحواذ على مدار العشرين عامًا الماضية في العالم، كل هذه السجلات مبنية على عدد العمليات المالية ووفقًا الدراسات البيانية المقدمة من شركة "ريفينيتيف".

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