أبوظبي: فازت نيرفانا حول العالم وهي تنتمي إلى مجموعة نيرفانا القابضة على جائزتين من جوائز السفر العالمية في عام 2021، جائزة أفضل وكالات السفر التجارية في العالم لعام 2021، وجائزة أفضل وكالات السفر التجارية في الشرق الأوسط لعام 2021. وخلافا للمعتاد، تم تقديم الجوائز هذا العام على الإنترنت، وذلك نظرا للتحديات الحالية التي تواجه صناعة السفر العالمية.

وفي معرض الحديث عن الجوائز الجديدة التي حازت عليها نيرفانا، قالت لينا بسام، الرئيسة التنفيذية لشركة نيرفانا حول العالم: "يشرفنا أن يتم اختيارنا كأفضل وكالات السفر التجارية في العالم لعام 2021، وجائزة أفضل وكالات السفر التجارية في الشرق الأوسط لعام 2021، وهو نتيجة للجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي نقوم به. ونحن فخورون جدا بفريقنا المتفاني الذي جعل هذا الإنجاز ممكنا على الرغم من صعوبة وضع سوق السفر في العامين الماضيين. وأود أن أشكر جوائز السفر العالمية على ما قدمته لنا، ومن جهتنا سوف نستمر بالتزامنا بتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة."

وتعكس هذه الجوائز الخدمة النموذجية والتكنولوجيا الرائدة التي تقدمها نيرفانا حول العالم، مع التركيز بشكل رئيسي على سهولة الاستخدام، فقد اتاحت نيرفانا حول العالم التخطيط للسفر بنقرة واحدة فقط.

وتوفر منصة الحجوزات في نيرفانا حلولاً مبتكرة لوكالات السفر، كشركة إدارة الوجهات DMC و وكالة السفر عبر الإنترنت OTA، لتغطية احتياجات عملائها الخاصة وتقديم تجربة لا مثيل لها.

نبذة عن نيرفانا حول العالم

تأسست شركة نيرفانا حول العالم في 2015، لفتح قسم لبيع الجملة وتطوير محرك حجز عبر الإنترنت B2B بدئاً بخدمات الفنادق والنقل ومشاهدة المعالم السياحية عبر الإنترنت. في البداية، قامت ببيع خدماتها لوكلاء في السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى الى تطوير خدماتها وإضافة رحلات طيران ورحلات بحرية جديدة وخدمات التأشيرات.

ركزت نيرفانا أيضا على جودة الخدمات من خلال الاقتراب من مزودي الخدمات والحصول على أسعار تنافسية وحصرية. وبعد ذلك بدأت نيرفانا في التوسع إلى أسواق أخرى وافتتاح فرعًا لها في المملكة العربية السعودية حيث حققت خدماتها نجاحًا كبيرًا في هذا السوق تحديداً، كما وقامت بتطوير خدماتها مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار، وعقدت اتفاقيات تجارية مع أبرز الفنادق العالمية. وبعد النجاح الكبير الذي حققته، قررت الترقية من قسم إلى شركة قائمة بذاتها وإلى علامة تجارية مميزة - N.O.W. NIRVANA OVER THE WORLD . ومع الإسم الجديد احتفلت الشركة بافتتاح فرعها الجديد في مصر، من أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة باستمرار لأعمالها وعملائها، كما وقامت نيرفانا بتعيين 95 موظفاً جديداً. في الوقت عينه، تم مواصلة الدعم من خلال فريقها أو عبر الإنترنت وعلى مدار الساعة.

