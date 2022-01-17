أعلنت "نستله" عن تعيين ياسر عبد الملك بمنصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من 1 يناير 2022. وتوفر نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرص العمل لأكثر من 15000 موظف في 19 دولة حالياً، وتدير 25 مصنعاً في أنحاء المنطقة، وبلغت مبيعاتها السنوية قرابة 3 مليارات دولار في عام 2020.

وبهذه المناسبة، قال عبد الملك: "بدأت مسيرتي المهنية في نستله من هذه المنطقة، ويسعدني اليوم العودة إليها للمساهمة في تطوير وتوسيع أعمالنا والتأسيس لقيمة مشتركة في المجتمع بالتعاون مع فرق عملنا المحلية المتمرسة والمتفانية. ففي نستله، نبقى ملتزمين في تحقيق هدفنا المتمثل في اطلاق قوة الغذاء لتحسين جودة الحياة للجميع اليوم والأجيال القادمة."

ينتقل عبد الملك إلى دبي قادماً من نستله تركيا، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي وساهم بتحقيق نتائج متميزة عبر إطلاق العديد من مشاريع التوسع التي ساهمت بتسريع نمو الشركة. وقبل ذلك، شغل عبد الملك عدة مناصب إدارية عليا في نستله، منها الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا في مقر الشركة في مصر، وتم تكليفه بعدها بمنصب رئيس فئة منتجات الحليب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة فيفي بسويسرا.

وكان عبد الملك قد انضم إلى شركة نستله في المملكة العربية السعودية في عام 1999، ثم انتقل إلى مكتب الشركة الرئيسي لقيادة أعمال "ماجي" كمدير للعلامة التجارية حتى منتصف عام 2003. وبعد ذلك، تم تعيين عبد الملك بمنصب مستشار التسويق العالمي لقطاع الأغذية في سويسرا، ثم تولى منصب رئاسة قطاع الأغذية في منطقة جنوب شرق أفريقيا في عام 2005 ليعود بعد ثلاث سنوات إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة المدير التنفيذي لأعمال الأغذية قبل تعيينه بمنصب المدير العام.

ويحمل ياسر عبد الملك شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وشهادة الدبلوم في التطوير الإداري من كلية ادارة الأعمال " آي إم دي" في لوزان بسويسرا، وهو يحمل الجنسية اللبنانية ومتزوج وأبٌ لطفلين.

يخلف عبد الملك ريمي عجل، الذي انضم الى المجلس التنفيذي العالمي لشركة نستله في فيفي سويسرا بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، وبمنصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا التي تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ليال دلال، مدير العلاقات الإعلامية، نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الهاتف: 00971559803757

البريد الإلكتروني: Layal.dalal@ae.nestle.com

نبذة عن شركة نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

يعود إرث وتاريخ نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 100 عاماً، عندما تمت أول عملية بيع لمنتجات دقيق الحبوب للأطفال في مصر. واليوم، تدير نستله 25 مصنعاً للأغذية والمشروبات في 19 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر فرص عملٍ مباشرة لأكثر من 15 ألف موظف يلتزمون جميعاً بهدف الشركة في "تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء مستقبلٍ صحي أكثر". كما تساهم الشركة أيضاً بمنح فرص عملٍ غير مباشرة لآلاف آخرين من مختلف البلدان في المنطقة.

تضم قائمة منتجات نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 60 منتجاً مبتكراً لمختلف الفئات: منتجات الحليب وغذاء الرضّع، والقهوة، ومبيضات القهوة، والحلويات والسكاكر، وعبوات المياه، وحبوب الفطور، ومنتجات الطهي، وهيلث ساينس، وطعام الحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات. وذلك تحت علامات تجارية متعددة مثل: نستله نيدو، ونستله سيريلاك، ونستله نان، وS-26، وبروجرس، ونسكافيه، ونسبريسو، وبونجورنو كافيه، وكوفي مايت، وكيت كات، وماجي، ونستله فيتنس، ونستله بيورلايف، وأوبتيفاست، وبورينا فريسكيز.

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