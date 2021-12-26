تطبيق باللغة العربية للبث المباشر لإثراء حياة صانعي المحتوى المحليين من خلال محتوى اجتماعي مباشر جديد ومبتكر وممتع ومربح

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت Uplive، أكبر منصة بث تفاعلي اجتماعي مباشر ترفيهية عالمية مستقلة، عن أول إعلان تلفزيوني على الإطلاق (TVC) لمنطقة الشرق الأوسط كجزء من إستراتيجية حملتها المرئية التي تهدف إلى تعزيز استهلاك المحتوى المحلي وإثراء المواهب.

يؤكد الإعلان التلفزيوني الذي تبلغ مدته 15 ثانية، والذي تم بثه على قناة روتانا، على التزام تطبيق Uplive بتزويد السكان المحليين بمجموعة من المحتويات المباشرة والحصرية من برامج البث المباشر الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك Fionna(UID: fee1997), Ayosha (UID: fv9eb8v0), Karine (UID: si6ed8n9), Larissa (UID: lar1234), Aline(UID: alouna123), and Ago(UID: bff0c8wp) وغيرها من المواهب الناشئة الأخرى.

أثبتت Uplive نفسها كمنصة للبث التفاعلي المباشر في منطقة الخليج، بأكثر من 260 مليون مستخدم مسجل من أكثر من 150 دولة، من خلال الاستفادة من تآزر منصتها العالمية وإستراتيجيتها العالمية للتوسع. وكجزء من استراتيجيتها، ستوفر Uplive لمنطقة الخليج منصة فريدة لإنشاء وعرض ومشاركة المحتوى المباشر الخاص بهم مع الجماهير المحلية.

ومن ناحية أخرى، سيستمتع جمهورها في منطقة الخليج الآن بباقة موسعة من مقاطع البث التفاعلي المباشر التي تتماشى مع احتياجاتهم والأفكار الشبابية الترفيهية الجديدة.

قال آندي تيان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة AIG، في حديثه خلال الكشف الرسمي عن الإعلان التلفزيوني، أن هدف التطبيق ليس فقط الترفيه المحلي لمستخدميه المحليين، لا سيما في أعقاب الأزمة الصحية العالمية المستمرة، ولكنها توفر أيضًا منصة تمكن المستخدمين من الاستمتاع بمحتوى صحي وممتع ومساحة اجتماعية وتفاعلية آمنة بالإضافة إلى رعاية المواهب المحلية.

قال آندي: "يسر منصة Uplive أن تكشف عن أول إعلان تلفزيوني في المنطقة العربية على الإطلاق، مما يؤكد التزامنا بتزويد جمهورنا المحلي بمنصة آمنة للاستمتاع بالمحتوى المحلي والدولي من المبدعين المفضلين لديهم. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة حيوية ناشئة للإبداع والمواهب حيث يتجه المزيد والمزيد من الشباب العربي إلى المنصات الرقمية لعرض مواهبهم. وبصرف النظر عن العروض الحصرية للمحتوى، فإن Uplive ستمكّن أيضًا صانعي المحتوى المحليين من تحقيق دخل حقيقي من راحة منازلهم باستخدام هواتفهم".

محتوى غني

تواصل Uplive مساعدة الملايين من صانعي المحتوى حول العالم من خلال توفير منصة تمكنهم من الاستفادة من محتواهم الإبداعي من خلال الهدايا من الجمهور الداعم للمحتوى المقدم من خلال التطبيق. وبذلك، أصبح لدى Uplive أيضًا دورًا أساسيًا في مساعدة المبدعين على إطلاق مشوارهم الوظيفي في مجال الترفيه الرقمي.

كما قامت Uplive بدمج خوارزمياتها الناجحة دوليًا مع الميزات المحلية لمساعدة صانعي المحتوى والمستخدمين الإقليميين، وذلك إدراكًا لوجوب توفير الفرص التي تخدم الأجانب متعددي الثقافات في المنطقة.

وبالنسبة لآندي، فقد تمكنت منصة Uplive من بناء اقتصاد مبتكر أكثر قوة وإنصافًا وفعالية من خلال استعادة العلاقة والمساءلة بين صانعي المحتوى والمستخدم. ويعني النظام الأساسي للبث المباشر الخالي من الإعلانات أيضًا أنه لا يتم مقاطعة المحتوى بغرض الدعاية، مما يسمح للمستهلك بالاستمتاع بمحتوى مثالي ومتنوع وتجربة اجتماعية مباشرة وحصرية.

وأضاف آندي: "يعتبر اقتصاد العمل الحر موردًا مهمًا يحتاج إلى الدعم من خلال الابتكار. ومع استمرار نمو عدد الشباب واستمرار ندرة الوظائف أيضًا، نحتاج إلى تشجيع الشباب المحلي على الاستفادة من مواهبهم واستخدام Uplive لتسويق أنفسهم لجمهور عالمي وفي الوقت نفسه الاستفادة من المنصة كوسيلة لكسب العيش".

الميزات المترجمة

توفر المنصة أيضًا تفاعلًا متعدد اللغات مما يجعلها أكثر تفاعلية وشمولية مع أكثر من(140) لغة وترجمة فورية للصيغة المسموعة إلى صيغة مقروءة، كما ستمكّن أيضًا فيديوهات البث المباشر المحلية من إنشاء محتوى محلي ومشاركته بالإضافة إلى الصفحات الرئيسية المخصصة لتوفير تجربة مستخدم محسنة.

توفر النسخة المترجمة بالكامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محتوى متميز وواجهة مستخدم سلسة تتبع القوانين المحلية بصرامة. ويوفر التطبيق المترجم أيضًا غرف دردشة صوتية حيث يمكن للمستخدمين التواصل الاجتماعي دون الظهور على الشاشة.

ستستفيد المنصة، التي تحتوي على مجتمع حيوي للبث المباشر يضم أكثر من 21 مليون شخص من صانعي برامج البث المباشر في جميع أنحاء العالم، من مجموعة واسعة من الميزات الاجتماعية المباشرة بما في ذلك الإهداء الافتراضي والتفاعل صوت وصورة الذي يسمح لما يصل إلى تسعة مستخدمين بالبث معًا في نافذة واحدة، وتستخدم تلك الميزة كمركز للبث التفاعلي خلال ألعاب الفيديو، ومعارك الفيديو الفردية، ومجموعات الأصدقاء لتجربة إجتماعية آمنة.

منصة البث المباشر الأكثر أماناً

تتضمن Uplive، التي تعد من بين أكثر منصات البث المباشر أمانًا في المجال، ممارسات الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي لحماية مستخدميها ومحتوياتهم من إساءة الاستخدام، ولحماية مصالح المستخدمين بشكل استباقي وسلامتهم وضمان بيئة محتوى صحية. ووفقًا للقواعد واللوائح المحلية، تضمن منصة Uplive أيضًا توافق سياسات المنصة مع قوانين السوق المحلية القانونية والمعايير الثقافية.

وتمتلك منصة وكشف أي محتوى يتعارض مع معايير وثقافة المجتمع وتصعيد النتائج لمتابعتها يدويًا من قبل موظفي حماية المستخدم.

الخطط المستقبلية للشرق الأوسط

يعتقد آندي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تمثل حدًا استراتيجيًا لنمو المنصة.

وكنتيجة لتضخم انتشار الهواتف الذكية في المنطقة، تستعد منصة Uplive لقفزة كبيرة في أعداد المشتركين في عام 2022 نظراً لشعبيتها المتزايدة وقيمتها المقترحة لصانعي المحتوى.

وقد شهد مجتمع Uplive من المستخدمين العالميين نموًا كبيرًا بشكل سنوي بنسبة تزيد عن 90?، من 121 مليون في نهاية عام 2019 إلى 260 مليون مستخدم بحلول أيلول 2021.

كما سجلت المنصة نموًا قياسيًا في عدد مستخدمي البث، من 9.5 مليون في نهاية عام 2019 إلى 21 مليونًا في أيلول 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 98?.

وأشار آندي: "نتوقع في منصة Uplive إمكانات نمو كبيرة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرًا للاحتياجات الاجتماعية العالية للهواتف المحمولة وزيادة انتشارها، ونهدف إلى أن نصبح أكثر تطبيق ممثل للبث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد واحدة من أهم الأسواق في إستراتيجيتنا العالمية طويلة المدى".

#بياناتشركات

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عن شركة AIG

مجموعة ابتكارات آسيا (AIG)، هي شركة رائدة في مجال البث المباشر والترفيه الاجتماعي، تضم 350 مليون مستخدم في أكثر من 150 منطقة حول العالم. لقد قامت ببناء تطبيقات شاملة ومتنوعة، تسعى من خلالها إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال منتجات مبتكرة وممتعة للترفيه الاجتماعي وللبث الحي، والتي تعزز التواصل الإنساني الهادف. بالإضافة إلىUplive ، التي تسمح لمضيفي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالبث إلى العالم، و Lamour ، أفضل تطبيق مواعدة في الأسواق الناشئة العالمية ، تمتلك AIG تطبيقSupreFans ، وهو تطبيق بث مباشر اجتماعي يركز على تفاعل المعجبين. تتواجد عمليات AIG، في 12 مكتبًا حول العالم، تدمج من خلالها المعرفة الاجتماعية المحلية لكل منطقة لتعزيز تنمية السوق وتوفير احتياجاتها. بالتركيز على الأسواق الناشئة الرئيسية، تحوز AIG على سجل حافل بالابتكار والتكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية العالمية القابلة للتطوير والرؤى العالمية ذات الخبرة المحلية، لتقديم قيمة للمستخدمين والمساهمين بناءً على فرص النمو الأكثر نشاط في سوق تطبيقات البث المباشر والتفاعل الاجتماعي.

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