المنتدى الثالث لمشاريع تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في أبراج كونراد الاتحاد بأبو ظبي في الفترة من 15 إلى 16 مارس 2022، حيث سيبحث في عمق الوضع الخاص بندرة المياه ومشاريع تحلية المياه ومناقشة سبل المضي قدمًا - بما يتماشى مع هدف تغير المناخ وخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 و 2050

يمكن أن تصل التكلفة السنوية لفجوة الطلب على المياه المُحلاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 دولار أمريكي و 400 مليار دولار أمريكي من 104 مليار دولار أمريكي سنويًا؛

ستضيف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقدر ب 20 جيجا واط من الطاقة الشمسية و 5-6 جيجا واط من طاقة الرياح بحلول عام 2025؛

من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لتحلية المياه من 17.7 مليار دولار في عام 2020 إلى 32.1 مليار دولار بحلول عام 2027؛

اليوم، يمتلك مواطن من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يزيد قليلاً عن 1000 متر مكعب لاستخدامها، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يزيد عن 7000 متر مكعب.

يمكن أن تصل التكلفة السنوية لفجوة الطلب على المياه النظيفة أو المحلاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 دولار أمريكي - 400 مليار دولار أمريكي من 104 مليار دولار أمريكي حاليًا سنويًا، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

سيتم التركيز على الطلب المتزايد على المياه المُحلاة، والاستثمار المتزايد والعدد المتزايد من مشاريع تحلية المياه في المنتدى الثالث لمشاريع تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 16 مارس 2022 في كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، الإمارات العربية المتحدة، حيث أنه أكبر مؤتمر إقليمي لتحلية المياه تصدق عليه الحكومة وسيجمع أكثر من 400 من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين من الحكومة والاستشارات والمقاولات وقطاعات التكنولوجيا لمناقشة سبل المضي قدمًا في صناعة تحلية المياه في المنطقة، والمشاريع الضخمة القادمة الرئيسية، ورؤى الاستدامة الوطنية التي تقود جداول أعمال المياه في المنطقة لعام 2030.

سيشارك أكثر من 150 مديرًا تنفيذيًا في سي- سوت (رؤساء تنفيذيين ومدراء تنفيذيين) بما في ذلك أكثر من 30 متحدثًا وأعضاء اللجنة في المؤتمر والمعرض حيث سيعرض أكثر من 30 عارضًا وراعيًا أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا الحدث الذي يستمر مدة يومين.

أصبحت ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل تحديًا للتنمية، ويصرح البنك الدولي أن هذه الندرة ستزداد بمرور الوقت بسبب زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي المتوقع والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على توافر المياه والطلب عليها.

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم إجهادًا مائيًا، في ما يزيد قليلاً عن 25 عامًا، بين عامي 1975 و 2001، حيث تم خفض كمية المياه العذبة المتاحة لمواطن من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى النصف - من 3000 متر مكعب للفرد إلى 1500 متر مكعب للفرد - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السكاني السريع. واليوم، يمتلك هذا المواطن ما يزيد قليلاً عن 1000 متر مكعب لاستخدامه، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يزيد عن 7000 متر مكعب. وفقًا لمقياس آخر، تقع 14 دولة من بين أكبر 20 دولة تعاني من ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرح البنك الدولي في التقرير: "يُظهر تحليلنا أن فجوة الطلب على المياه ستتضاعف خمس مرات بحلول عام 2050، من 42 كيلومترًا مكعبًا سنويًا اليوم إلى ما يقرب من 200 كيلومتر مكعب سنويًا."

وفقًا لتحليلنا، حتى لو تم تنفيذ جميع تدابير إدارة العرض والطلب القابلة للتطبيق، فإن التكلفة الإجمالية لسد فجوة الطلب على المياه ستكون حوالي 104 مليار دولار أمريكي سنويًا، ويمكن أن تصل هذه التكلفة بسهولة إلى 300 مليار دولار أمريكي - 400 مليار دولار أمريكي سنويًا إذا لم يتم اعتماد أي من خيارات إدارة الطلب".

على الرغم من أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد بدأ بزيادة غير مسبوقة في الوعي بالقضايا البيئية العالمية، فلا أحد يستطيع تغيير قوانين العرض والطلب غير القابلة للتغيير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتزايد الطلب على المياه العذبة بينما تتضاءل الإمدادات بمعدل ينذر بالخطر، ويجتمع وجهان هذه العملة لإنشاء قراءة نقدية إلى حد ما في عام 2021.

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 6.3 في المائة من سكان العالم، ولكنها تحتوي على أقل من 1 في المائة من موارد المياه العالمية، سيتطلب سد العجز المائي المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025 إنتاج 237 مليار متر مكعب إضافي من المياه الصالحة للشرب. وبحلول عام 2050، قد تكلف ندرة المياه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 6-14? من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكملها كل عام.

في حين أن هذه الأرقام ليست مُشجعة، هناك تغييرات وفرص وتطورات في صناعة تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر الأمل في حدوث تغيير بحري في آفاق الأمن المائي في المنطقة، وتستخدم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الآن تحلية المياه لتوفير أكثر من 50 في المائة من احتياجات المياه الوطنية، وهذه البلدان هي الرائدة على مستوى العالم في جذب ودعم والاستفادة من تكنولوجيا تحلية المياه.

وضع المجلس العربي للمياه (ايه دبليو سي) ستة مُلخصات سياسات في مجال الموارد المائية غير التقليدية (ان سي دبليو آر) بمكوناتها المختلفة (المياه المُحلاة، مياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية قليلة الملوحة، وتجميع مياه الأمطار) بما في ذلك إطار السياسات المعزز، والبيئة التمكينية القانونية والمؤسسية، وبناء القدرات الفنية، والاعتبارات الاجتماعية، والتدابير الاقتصادية والمالية نحو الاستخدام المستدام لتطوير وإدارة المجلس الوطني للموارد المائية في المنطقة العربية.

يصرح الدكتور حسين العطفي، الأمين العام لمجلس العربي للمياه، إن مستقبل الأمن المائي العربي سيعتمد إلى حد كبير على تطوير المجلس القومي للموارد المائية باعتباره منظورًا استراتيجيًا لم يعد خيارًا بل ضرورة لمواجهة أزمة ندرة المياه المتصاعدة.

في المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة السعودية لشراكة المياه (اس دبليو بي سي) عن بدء العمليات التجارية في مشروع الجبيل 3 منتج مستقل للمياه (آي دبليو بي) في الربع الأخير من عام 2022.

صرح المهندس خالد القرشي - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكة المياه: إن قرار مجلس الوزراء رقم 494 وتاريخ 5/8/1438 هـ وسع نطاق عمل الشركة بصفتها العارض الرئيسي للمياه ليشمل شراء المياه المحلاة والتنقية، والمياه المعالجة وغير المعالجة وخطوط نقل المياه وخزانات الخزانات الاستراتيجية بالإضافة إلى التوليد المشترك.

" يقدم وزير المالية الدعم الائتماني للشركة لدعم ملاءتها المالية لتوقيع عقود الشراء طويلة الأجل في إطار المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9/6/1425 هـ، وفقا للشروط والأحكام التي يُحددها وزير المالية، يتم نقل ملكية الشركة بالكامل للحكومة، بالاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع المتعاقد عليها.

" تمتلك وزارة المالية بالكامل (100?) الشركة السعودية لشراكة المياه ويبلغ رأس مال الشركة 100,000.000 ريال سعودي، ونحن هنا نعمل على قضايا المياه في المنطقة."

من خلال الابتكار التكنولوجي، في الوضع الحالي، انخفضت تكلفة إنتاج المياه المحلاة إلى أقل من 0.50 دولار للمتر المكعب - في الستينيات كانت تكلف أكثر من 10 دولارات للمتر المكعب، بالتوازي مع استهلاك الطاقة الكهربائية لإنتاج المياه المُحلاة، انخفض أيضًا من أعلى مستوياته من 7-8 كيلو وات ساعة لكل متر مكعب إلى متوسطات حالية تبلغ 2.5-3 كيلو وات ساعة، وهذا يجعل تحلية المياه مُستدامة من منظور الطاقة، خاصة عند تشغيلها عبر مصادر الطاقة المتجددة.

ستضيف البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر ب 20 جيجا واط من الطاقة الشمسية و 5-6 جيجا واط من طاقة الرياح بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو سوق تحلية المياه العالمي من 17.7 مليار دولار في عام 2020 إلى 32.1 مليار دولار بحلول عام 2027.

يتم تنفيذ حوالي 48 في المائة من مشاريع تحلية المياه في العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما دفع الاستثمارات إلى 4.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

صرح كورادو سوماريفا، الرئيس التنفيذي للاستشارات المستدامة للمياه والطاقة: "سيكون المؤتمر قادرًا على التركيز على مساهمة المياه نحو الصفر الصافي 2050 وكيف لا يمكن لقطاع المياه تحقيق هدف 2050 فحسب، بل يتجاوزه أيضًا، فلقد تطورت التكنولوجيا بشكل عام بوتيرة غير مسبوقة في العقد الماضي، وسيشير هذا المؤتمر إلى كيفية استفادة الصناعة من هذا التطور وما هي الابتكارات الرئيسية في تحلية المياه والتي تعد أساسية لتحقيق إمدادات مياه مستدامة.

"أدى فصل الطاقة عن إنتاج المياه في جميع أنحاء المنطقة إلى اتجاه متزايد لاعتماد محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (بي في) الأسيرة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج المياه بشكل أكبر، هل يمكن للقطاع العام الاستفادة من هذه الفرص لإيجاد أوجه تآزر جديدة بين الشبكة الكهربائية التي تغذيها الطاقة الشمسية بشكل متزايد ونظام تحلية المياه للتحكم في أحمال الذروة؟ "

وهذا يدل على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استعداد للاستفادة من قوة صناعة تحلية المياه الحالية لديها بالإضافة إلى إمكاناتها الوفيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، مع استمرار انخفاض التكاليف النقدية والمتعلقة بالطاقة لإنتاج المياه المحلاة، سترتفع الطاقة الإنتاجية بشكل مطرد في جميع أنحاء المنطقة.

وتقول ليلى ماسيناي، الشريك الإداري، جريت مايندز ايفينتس مانجمينت ومنظم المنتدى الثالث لمشاريع تحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تؤكد كل هذه الحقائق على عمق حالة ندرة المياه والأهمية المتزايدة للمياه المحلاة. بهذه الطريقة، يعد منتدى مشاريع تحلية المياه في الشرق الأوسط أحد أهم المؤتمرات الصناعية التي تسلط الضوء على التحديات وكذلك الفرص.

"يسعدنا أن نكون قادرين على جلب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا المؤتمر المهم حيث سيناقش كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة وشركات المقاولات ومستشاري المشاريع وخبراء المياه قضايا رئيسية مثل التكنولوجيا الجديدة، وخفض تكلفة تحلية المياه، والاستدامة و كفاءة الطاقة في المؤتمر الذي يستمر مدة يومين.

"تقدم شركة جريت مايندز ايفينتس مانجمينت بعضًا من أهم الأحداث الصناعية التي تعتبر حاسمة للتنمية المستقبلية للاقتصاد والمجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

يحظى المنتدى الثالث لمشاريع تحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من الشركة السعودية لشراكة المياه، وشركة المياه الوطنية السعودية، وشركة الفجيرة الآسيوية والطاقة، وسلطة المياه الأردنية، والشركة الوطنية المغربية لمياه الشرب والصرف الصحي، وسلطة المياه الفلسطينية، وتحالف المياه، والمعهد الدولي لإدارة المياه، مستشاري الطاقة المائية المستدامة، من بين أمور أخرى.

#بياناتشركات

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حول منتدى مشروع تحلية المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يُعد المنتدى الثالث لمشاريع تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يُعقد في الفترة من 15 إلى 16 مارس 2022 في كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، الإمارات العربية المتحدة، أكبر مؤتمر إقليمي لتحلية المياه تصدق عليه الحكومة، وسيجمع أكثر من 400 من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين من الحكومة والاستشارات والمقاولات وقطاعات التكنولوجيا لمناقشة سبل المضي قدمًا في صناعة تحلية المياه في المنطقة، والمشاريع الضخمة القادمة، ورؤى الاستدامة الوطنية التي تقود أجندة المياه في المنطقة لعام 2030.

سيضم المنتدى الثالث لمشاريع تحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضًا على مستوى عالمي وورش عمل فنية وبرنامج مؤتمر متطور يبحث في كيفية تمكن قادة المنطقة من التغلب على التحديات الرئيسية لندرة المياه، وضمان إمدادات مياه كافية لسكانهم المتزايدين، واستكشاف الأحدث، وحلول يمكن أن تتيح تحلية المياه المستدامة والصديقة للبيئة، ستضم لجنة المتحدثين صناع القرار الحكوميين وخبراء الصناعة الدوليين الذين سيعرضون أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية ويتبادلون معارفهم وخبراتهم مع المشاركين.

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