دبي: تستعد مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإطلاق حملة سحوبات النسخة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق. اعتبارًا من 15 ديسمبر 2021 ، يمكن للمتسوقين المشاركة في سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم حتى 29 يناير 2022.

بمشاركة أكثر من 17 مركز تجاري، يمكن للمتسوقين المشاركة في أكبر حملة سحوبات لهذا الموسم والاستفادة بالعروض المذهلة والجوائز النقدية الكبرى.

عند التسوق بقيمة 100 درهم أوي أكثر في أي من مراكز التسوق سيحظى العملاء بفرصتهم في تدوير دولاب الحظ الأزرق أو الأحمر أو الأصفر بناءً على حد الإنفاق والفوز بجوائز نقدية. تعتمد قيمة الجوائز على حجم الإنفاق. يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أن يربحوا ما يصل إلى 200.000 درهم ، بينما سيحصل العملاء الذين ينفقون 250 درهمًا أو أكثر على فرصة للفوز بما يصل إلى 300.000 درهم. يمكن لجميع من ينفقون 350 درهم أو أكثر الدخول في السحب للفوز بـ 500،000 درهم.

قال السيد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: "يسعدنا أن نقدم لعملائنا حملة ترويجية كبرى خلال هذه النسخة من مهرجان دبي للتسوق. دائما ما تجذب حملة السحوبات التي ننظمها المتسوقين من المقيمين والزائرين. نرحب بالجميع للمشاركة في حملتنا الترويجية والاستفادة من الجوائز النقدية"

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي: البرشاء مول، مركز البستان، مركز الغرير، مركز الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو، بن سوقات سنتر، برجمان، البرشاء جنوب مول، اتحاد مول، مركز الكرامة، الواحة مول، ريف مول، مركز مجمع رمرام، مركز شروق المجتمعي، تايم سكوير سنتر.

لمزيد من المعلومات حول مراكز التسوق المشاركة وتواريخ ومواقع السحوبات ومعلومات عن الفائزين، يرجى زيارة

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حول مجموعة مراكز التسوق في دبي:

مجموعة مراكز التسوق في دبي هي مؤسسة غير ربحية، تم أنشائها تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتعزيز تجارة التجزئة ومراكز التسوق في دبي. تم إطلاقها في عام 1998. وأحدى الأهداف الرئيسية لمجموعة مراكز التسوق في دبي هي توحيد مبادرات التسويق وتقديم خدمات ذات جودة أفضل للمتسوقين في مراكز التسوق.

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