عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي سيبدأ – وبالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية وأماديوس، الشركة الرائدة في تكنولوجيا السفر - إجراء اختبار تجريبي لحلول أماديوس للتعرف على الوجه في رحلات مختارة للملكية الأردنية إلى إسطنبول.

تم تصميم تقنية التعرف على الوجه المتقدمة للمطارات من قبل متخصصين في المطارات، وتتضمن خدمة التعرف على الوجه المثبتة في أكشاك محددة للخدمة الذاتية لتسجيل الدخول (Self-check-in) في مطار الملكة علياء الدولي وعلى بوابات الصعود إلى الطائرة. ومن خلال اختبار حلول أماديوس، يهدف مطار الملكة علياء الدولي و الملكية الأردنية إلى تحسين تجربة المسافرين، وزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين، وتعزيز الأتمتة، وتحسين عمليات المطار بشكلٍ عام، إلى جانب توفير راحة البال للمسافرين المشاركين في هذه التجربة في ظل جائحة فيروس كورونا المستمرة؛ ليستمتعوا برحلة خالية من اللمس في المطار.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "مع تحول المطارات في مختلف أنحاء العالم نحو مثل هذه التقنيات التحويلية، نرحب بمبادرة أماديوس لتجربة حلول التعرف على الوجه في رحلات مختارة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي. وبوصفنا مشغلًا للمطار، فإننا نحرص على تقييم وضع هذه التقنيات لنشرها مستقبلًا في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، والبقاء على اطلاع دائم بمتطلبات السفر المستقبلية، لنتمكن من توفير رحلة خالية من اللمس للمسافرين تتميز بسرعة أعلى وانسيابية أكثر".

بدوره أعربَ نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عن سعادته بأن تكون الملكية الأردنية شريك أساسي بتجربة التقنية البيومترية للتعرف على الوجه على رحلاتها الى اسطنبول بالتعاون مع مجموعة المطار الدولي وأماديوس، حيثُ تهدف التقنية إلى تسهيل إجراءات السفر أمام الركاب وتحسين عملية السفر وجعلها سلسة ومبتكرة ومدعومة بالحلول الرقمية وبدون تلامس في جميع مراحلها التي تضمن رحلات أكثر أمانًا واستدامة، وخطوة ايجابية نحو تسريع تعافي قطاع الطيران بعد الجائحة، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة باعتبارها الناقل الوطني للأردن و جسراً جوياً يربط المملكة بباقي أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال يانك بوناردو نائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات في المطارات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أماديوس: "من خلال إجراء اختبار تجريبي لخاصية التعرف على الوجه عبر تجربة المسافرين بأكملها، تضع الخطوط الملكية الأردنية ومطار الملكة علياء الدولي ومشغله – "مجموعة المطار الدولي" – معايير خاصة بالابتكار. ونؤمن بأن هذه التقنية تحقق أقصى فائدة للمسافرين والقطاع عندما يتم تنفيذها في كل نقطة من نقاط الخدمة".

وأضاف: "أصبح تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرة تجارب آلية، وإضافة خاصية التعرف على الوجه تعني أنه لم يعد يُطلب من المسافرين إظهار بطاقات الصعود إلى الطائرة أو جوازات السفر باستمرار، وهذا يُعدُّ تحسنًا ملموسًا في تجربة المسافرين، وأتوقع أن تتجه الغالبية العظمى من المطارات نحو هذا الاتجاه".

#بياناتحكومية

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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