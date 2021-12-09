تماشيًا مع استراتيجية مصر 2030:

يلّا سوبر آب من باي سكاي، البريد المصري، وفيزا يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة ويجعلها تحتل الصدارة في المنطقة

د. وليد صادق: نسعى من خلال توفير يلّا سوبر آب لتسهيل حياة الإنسان في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وتلبية احتياجاته اليومية المالية وغير المالية

القاهرة : تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي والوصول إلى أهداف خطة التنمية المستدامة، تعمل شركة "باي سكاي"، مزود حلول الدفع (PSP) والشريك التكنولوجي، والبريد المصري وفيزا على قدم وساق من أجل إطلاق أول سوبر آب في مصر "يلّا سوبر آب"، مع تطوير طرق الدفع وقبول الدفع بشكل غير مسبوق للأفراد والتجار والمؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم، مما يساهم بشكل كبير في تطوير الأداء المالي، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية المتطورة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي: "نحن فخورون بكوننا الشريك التكنولوجي الذي عمل على تطوير التطبيق الجديد الذي نسعى جميعاً من خلال توفيره لمواكبة آخر ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا تطبيقات المدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية، بهدف تسهيل حياة الإنسان في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وتلبية احتياجاته اليومية المالية وغير المالية".

وأشار د. صادق إلى أن الشركة نجحت في وضع أنظمة لجهات ومؤسسات مالية كبيرة وبنوك مركزية وشركات اتصالات، موضحًا أن الشركة تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع والتحصيل للمؤسسات المالية والتجار والشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف د. صادق أن السياسة الجديدة التي وضعتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في التوسع لاستخدام المدفوعات الإلكترونية، مما ساهم بدوره في تطوير أعمال الشركة داخل السوق المصري وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسة المصرية التي حرصت على تطوير هذا القطاع داخل الجمهورية الجديدة، موضحاً أن باي سكاي تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين".

وأكّد د. صادق أن أنظمة إرسال واستقبال الأموال وطرق الدفع المختلفة هي القلب النابض للاقتصاد وميكنتها وتسهيل الوصول إليها يسهم بشكل كبير في زيادة تسارع الحركة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتطوره.

وأشاد د. صادق بدور المؤسسات الحكومية المعنية وما تقوم به من دعم وسن تشريعات تساعدنا على إيجاد حلول لم يسبقنا إليها أحد في المنطقة.

جدير بالذكر أنه قد تم تصنيف باي سكاي من بين شركات التكنولوجيا المالية الرائدة في العالم، التي كان لها بصمة واضحة في تقديم حلول الدفع وقبول الدفع، في مقال نشرته "الفاينانشال تايمز" Financial Times؛ حيث توفر الشركة حلولها المبتكرة للمدفوعات في أسواق مصر، والسعودية والإمارات، وباكستان، والبحرين، وليبيا، وبوتسوانا.

وعلى الصعيد العالمي لم ينتشر السوبر آب بعد، لكنه انتشر بسرعة في قارة آسيا وبخاصة في الصين والهند؛ حيث أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة في العديد من الأماكن، وبدأ معظم هذه التطبيقات في دمج العديد من الوظائف أعلاه في تطبيقاتها وتحولت إلى منصات تجارية متكاملة.

والسوبر آب هو أحد الحلول الرقمية شاملة مدمجة مع الخدمات المالية التي تعمل على تسهيل حياة الأفراد والشركات، وطرحها في مصر يجعلها تحتل الصدارة في المنطقة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة، التي بدأت بالفعل استخدام هذه التطبيقات لمواكبة متطلبات عصر الرقمنة ويساهم في تعزيز مكانتها لتحقيق استراتيجية 2023 بإرساء دعائم التمكين الاقتصادي الرقمي للمواطن المصري.

#بياناتحكومية

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