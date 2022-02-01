حصد مسقط مول على جائزة "العلامة التجارية الأكثر ثقةً في سلطنة عمان" عن فئة مراكز التسوق.

وشارك في استطلاع نسخة هذا العام حول العلامات التجارية الأكثر ثقةً في سلطنة عُمان أكثر من 780 ألف شخص، عبر 58 فئة مختلفة. وشهِد مسقط مول منافسةً قوية في فئة مراكز التسوق، وتم اختياره بجداره للفوز بهذه الفئة في حفل توزيع الجوائز المرموق الذي أقيم بفندق قصر البستان في 25 يناير 2022.

الجديرٌ بالذكر أن أشهر العلامات التجارية من جميع أنحاء السلطنة من مختلف الفئات تتنافس لنيل جوائز العلامات التجارية الأكثر ثقةً في سلطنة عمان كل عام، ويكون المستهلك هو الحَكَم النهائي. ويركِّز هذا الاستطلاع في المقام الأول على السماح للمستهلكين باتخاذ قرارهم الشخصي فيما يتعلق باختيار العلامة التجارية التي يرون أنها الأفضل لهذا العام. وشارك في استطلاع هذا العام 780,000 شخص لمعرفة نتيجة العلامات التجارية الفائزة عبر مختلف الفئات.

ويضم مسقط مول أكثر من 240 علامة تجارية، بدءًا من قطاع الأزياء والموضة؛ وصولًا إلى الرياضة والإلكترونيات، وسط أجواء استثنائية من المتعة والرفاهية. كما توجد به عددًا من أشهر العلامات التجارية في العالم، منها أول محل "دبنهامز" والوحيد في سلطنة عُمان، ومحلات رئيسية للعلامة التجارية "فيكتوريا سيكريت" و "ستاربكس".

حيث تبلغ مساحة مسقط مول حوالي 200,000 متر مربع، وبه أكثر من 3000 موقف للسيارات. بالإضافة إلى تجربة التسوق المميّزة؛ يضم المول مناطق جذب ممتعة لجميع أفراد العائلة؛ على سبيل المثال السينما ومناطق التسلية والترفيه المتنوعة وغيرها الكثير. كما يوجد به "أكواريوم عُمان"، وهو أكبر حوض مائي عام والوحيد في السلطنة، والذي فاز مؤخرًا بالجائزة الفضية في التميُّز بمؤتمر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظّمه مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتُجّار التجزئة (MECS + R).

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح الشيخ/ محمود بن محمد بن علي الجرواني، رئيس مجلس إدارة شركة تماني للتجارة والترفيه ش.م.م.، وهي الشركة المشغّلة لمسقط مول، قائلًا: " نحن فخورون بنيل جائزة أكثر العلامات التجارية ثقةً في سلطنة عُمان. فمنذ البداية ، كان توفير تجربة تسوُّق فريدة هي أول اهتماماتنا بمسقط مول. حيث عملنا على استقطاب علامات تجارية لأول مرة في السلطنة؛ دعما منا في تعزيز جهود التنمية السياحية وتناغما مع أهداف رؤية عمان 2040 وما يستحقه المواطنين من خدمات ووسائل ترفيه تناسب جميع الزوار.

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-انتهى-

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