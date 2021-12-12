الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة : بدأت مزارع الرميلة، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الألبان في الفجيرة، بتقديم جولات في منشأة الإنتاج ذات التقنية العالية، حيث سيتمكن الجمهور من الحصول على نظرة مباشرة لعمليات الإنتاج في المزرعة. و عبر عبد الله طالب، المدير العام لمزارع الرميلة، عن سعادته من ذلك قائلا "يسعدنا أن نفتح مصنع الألبان لعامة الناس حيث يوجد الكثير ليروه خلف الكواليس، ابتداء من أبقار جيرسي المشهورة عالميًا والتي تشتهر منتجاتنا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".

تأسست مزارع الرميلة لأول مرة في عام 2018 ، وسرعان ما صنعت اسمًا لنفسها من خلال الاعتماد حصريًا على حليب بقر الجيرسي في مجموعتها الواسعة من منتجات الألبان. ويعرف هذا الحليب شعبياً باسم "حليب الملوك" لمذاقه الغني و قشطته الاستثنائية.

فرصة فريدة للتعلم

يقوم منتج الألبان المشهور بغزو السياحة الزراعية من خلال توفير جولات يومية لأحدث مزارعه في الفجيرة، حيث أنها أصبحت موطن لمئات من أبقار جيرسي و توفر مجموعة كاملة من عمليات إنتاج الألبان. و وضح طالب عن هذا قائلا "ستتاح لزوار المزرعة فرصة لرؤية الأبقار ومعرفة كيفية حلبها، والحصول على فكرة عامة عن عملية إنتاج الألبان، كما يمكنهم أيضًا تذوق آيس كريم المزرعة اللذيذ ويمكن لأولئك الذين يسعون للقيام بجولة أكثر شمولاً الاستفادة من جولة "المزارعين الكاملة" في المنشأة، والتي تبدأ في الفجر وتشمل وجبة إفطار طازجة شهية من المزرعة.

كما وضح طالب أنه تقديم هذه الجولات اليومية لا يعزز ظهور علامة مزارع الرميلة التجارية فحسب، "ولكنها توفر أيضًا فرصة تعليمية فريدة للمدارس والعائلات وأي شخص مهتم بالزراعة وصناعة الألبان".

وسائل جديدة للتفاعل مع العملاء

إن افتتاح مرفق للجمهور يؤكد على التزام مزارع الرميلة بتزويد السكان المحليين بمنتجات ألبان لذيذة وطبيعية بنسبة 100%. .والجدير بالذكر أنه سينشئ أيضًا مكانة سياحية جديدة أيضًا في الإمارات العربية المتحدة، ألا و هي السياحة الزراعية. يقول طالب: "تفخر مزارع الرميلة بنهجها التجاري المبتكر، والذي يتضمن تحالفات استراتيجية ترتكز على الجودة. حيث نبحث دائمًا عن وسائل جديدة للتفاعل مع العملاء."

يحدث هذا مع إمداد المزرعة لعدد متزايد من الفنادق والمطاعم في الإمارات العربية المتحدة بمنتجات الألبان المميزة ، و إدارتها أيضًا لمقهيين شهيرين على الساحل الشرقي الحيوي للدولة.

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