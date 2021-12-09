"المصيلحي": استثمارات المنطقة اللوجستية / التجارية تصل إلى 2 مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير ‪

"عشماوي ": افتتاح المرحلة الأولى خلال 18 شهر وتغطية 55%? من إجمالي محافظات الجمهورية بمشروعات لوجستية وتجارية جارى تنفيذها على أرض الواقع

شركة مراكز تؤكد مكانتها كشركة رائدة في تطوير وتشغيل مراكز التسوق من خلال أحدث إضافة لمحفظتها التجارية

مول المنصورة هو ثاني مركز تجاري بمعايير عالمية تم تطويره في منطقة الدلتا لتلبية احتياجات المواطنين خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية

القاهرة- عقدت شركة مراكز، إحدى أكبر شركات التطوير متعددة الاستخدامات في مصر، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مستجدات العمليات الإنشائية في مول المنصورة، والإعلان عن موعد الافتتاح المتوقع للمول. عُقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية الدكتور/علي المصيلحي-وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور السيد الدكتور /أيمن مختار- محافظ الدقهلية؛ والدكتور/إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛ والسيد/أحمد بدراوي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مراكز- بمجموعة فواز الحكير؛ والمهندس/باسل رمزي - العضو المنتدب لشركة مراكز؛ والسيد/إسماعيل سعودي-المدير العام لشركة مراكز؛ والسيد/أشرف فريد - رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة مراكز.

وتعليقاُ على ذلك، قال معالي الأستاذ الدكتور/ على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ الوزارة تتعاون مع شركة مراكز، احدى أكبر الشركات المتخصصة في إقامة أرقى المولات ومراكز التسوق في مصر والمنطقة، في إنشاء هذه المنطقة التجارية واللوجستية والإدارية والترفيهية المتكاملة في إطار توجيهات فخامة الرئيس/عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر، حيث يقام أحدث هذه المراكز في محافظة الدقهلية على مساحة 46 فدان بعد النجاح الكبير لمول طنطا الذي افتتحته الشركة عام 2019 .

وصرح "المصيلحي" بأن استثمارات المرحلة الأولي من مول المنصورة تصل إلى مليار ونصف جنيه مصري، ويُعد وجهة التسوق الثانية من نوعها التي تقيمها شركة مراكز في منطقة الدلتا بمعايير عالمية لتقديم تجربة تسوق وترفيه ومطاعم ذات مستوى عالمي بهدف تلبية احتياجات أكثر من 7 مليون نسمة يعيشون في محافظة الدقهلية. كما يوفر هذا المشروع نحو 20,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال فترة تطويره وإدارته.



يقع مول المنصورة في موقع استراتيجي على بعد 5 دقائق من قلب مدينة المنصورة على طريق المنصورة– طلخا. يشغل المول مساحة 150.000 متر مربع، بينما تصل المساحة البنائية له إلى 45,000 متر مربع، كما تبلغ اجمالي مساحته التأجيرية 40,000 متر مربع، بالإضافة لمساحات خارجية مخصصة للأنشطة المتنوعة والترفيه العائلي ومن المنتظر أن يضم مول المنصورة هايبر ماركت على مساحة 6,000 متر مربع تقريباً ومجمع سنيما Cineplex 10 شاشات، وقاعة للطعام ومطاعم ومنشآت ترفيهية، ومجموعة من الماركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، جميعها مقامة حول مساحة خارجية تمثل نموذجًا فريدا من نوعه. يخدم مول المنصورة قاعدة كبيرة من الجمهور، لذا سيضم ساحة فسيحة لانتظار السيارات يمكنها استيعاب نحو 2150 سيارة.

من جانبه يقول الدكتور/ابراهيم عشماوي، نائب وزير التجارة الداخلية ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية: "إن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الدقهلية هي مول المنصورة الذي سيتضمن مناطق ترفيهية مثل دور سينما وملاهي ومطاعم و وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال 2023، كما تتضمن المرحلة الثانية مبنى فندقي ومكاتب إدارية وتجارية‪."

وتعليقاُ على ذلك يقول السيد/أحمد بدراوي - نائب رئيس مجلس إدارة شركة مراكز- مجموعة فواز الحكير "تُعد المراكز التجارية التي تطورها شركة مراكز أكثر من مجرد وجهة متميزة للتسوق وتناول الطعام والترفيه، لذلك تأتي ثاني شراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة مراكز لتطوير مول المنصورة نتاج لثقة الجهاز والوزارة في العمل مع شركة مراكز لفترات مثمرة طويلة الأمد. إننا فخورون بدعم التنمية الاقتصادية في مصر وخلق فرص العمل لآلاف المصريين في جميع أنحاء البلاد". كما اضاف " قمنا بتشغيل و ادارة نحو 300،000 متر مربع مساحة تأجيرية منذ 2015 وانه تم بالفعل استثمار اكثر من 11 مليار جنيه في السوق المصري و نخطط إستثمار نحو10مليار جنيه في الثلاث سنوات القادمة في مشاريعنا الحاليه."

تجدر الإشارة أن مول المنصورة هو ثاني مول تجاري تطوره مراكز في منطقة الدلتا، وهو أيضًا ثاني المولات التجارية التي تُقام خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية طبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا النوع من المشروعات. أما مول طنطا الذي تم افتتاحه عام 2019 فيُعد أول مول تجاري يُقام طبقًا للمعايير العالمية في الأقاليم المصرية ويشغل مساحة 135,000 متر مربع تقريا. يُعد مول طنطا ومول المنصورة جزءًا من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لشركة مراكز في مصر والتي تتخطى اجمالي استثماراتها 21 مليار جنيه، وتركز على إقامة عدد من المشروعات السكنية و التجارية.

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نبذة عن شركة مراكز للاستثمار العقاري:

شركة «مراكز» هي الذراع الاستثماري لمجموعة فواز الحكير السعودية أكبر مطور ومشغل للمراكز التجارية الفاخرة على مستوى المنطقة. وتعد «مراكز» من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، حيث تمتلك وتدير مجموعة من المشروعات المتميزة بتحقيق أعلى الإيرادات المتكررة في السوق المصري. وتشمل باقة مشروعات شركة «مراكز»، مشروعها الرائد «مول العرب» بغرب القاهرة، ومشروع «أيون» أول أبراج سكنية فاخرة في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات «D5M» و«ميند هاوس» و«ديستريكت 5» السكني بمدينة القطامية الجديدة. وبعد نجاحها في افتتاح «مول طنطا» خلال 2019، و«تاون سنتر» خلال عام 2020، تتطلع الشركة إلى افتتاح مراكزها الجديدة المرتقبة «D5M» خلال 2022 و«مول المنصورة» خلال عام 2023.

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