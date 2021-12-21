أبوظبي؛ الإمارات العربية المتحدة: وقعت "موارد القابضة للاستثمار" مع "ديزرت كونترول" النرويجية اتفاقية تعاون استراتيجي، لتنفيذ المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها في 8 يونيو بين الطرفين في مقرّ "موارد القابضة للاستثمار" في أبوظبي، وتهدف إلى المحافظة على البيئة الصحراوية والزراعة الطبيعية. وكانت "ديزرت كونترول" قد أعلنت عن نجاحها في تطوير نوعٍ من الطين الطبيعي السائلLNC القادر على تحويل التربة الصحراوية إلى أرضٍ صالحة للزراعة، ويمتاز بقدرته على تقليل استهلاك المياه في المشاريع الزراعية والغابات الحرجية والمساحات الخضراء.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية سيتمّ تأسيس شركة محلية جديدة تحت اسم "موارد ديزرت كونترول ذ.م.م"، كشركة محلية معترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة،

ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، تعمل شركة "موارد القابضة للاستثمار" وشركة "ديزرت كونترول" على تضافر الجهود المشتركة، للاستفادة من المزايا التنافسية لتقنية الطين الطبيعي السائلLNC ، الى جانب الشبكة العالمية والإقليمية والإمكانيات الكبيرة لشركة "موارد" في قطاعات إدارة الموارد الطبيعية والغابات والمناظر الطبيعية والزراعة. وتهدف الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين الى تعزيز وزيادة الأعمال المتعلقة بإدارة الأنظمة البيئية الذكية مناخيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر المهام التي ستتولاها هذه الشركة الجديدة، وتهدف الشراكة أيضاً إلى التسريع باستخدام المنتجات والخدمات المستدامة، لمنح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفعاً إضافياً، يعزّز حضورها كقوةٍ للتكنولوجيا الزراعية، على المستوى العالمي.

السيد "أولي كريستيان سيفرتسن"، الرئيس التنفيذي في "ديزرت كونترول"، قال: "كرة جديدة يتوافق إرث "موارد" مع رؤيتنا لجعل الأرض خضراء بشكلٍ مستدام. ومن خلال توحيد جهودنا في منطقة الشرق الأوسط، نهدف إلى وضع خطةٍ للإدارة المستدامة للنظام البيئي والزراعة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يكون لها تأثيرٌ عالميّ، علماً أنّ الماء والغذاء والمناخ المستقر عوامل تساهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لجميع الناس ولكوكب الأرض، وهو الإرث الذي نعمل بجهد على بنائه".

لا شك في أنّ شركة "موارد ديزرت كنترول" ستشكل القوة المحرّكة لاستخدام الطين الطبيعي السائلLNC في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وستكون الشريك الحصري لشركة "ديزرت كونترول" في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقوم شركة "ديزرت كونترول الشرق الأوسط ذ.م.م." ومقرّها أبوظبي بتشغيل مصانع إنتاج الطين الطبيعي السائل LNC التابعة لشركة "ديزرت كونترول" في المنطقة، لتأمين إمدادات الطين الطبيعي السائل LNCالتي تستلزمها الشراكة، وفق شروطٍ تجارية تقوم على استخدام قدرات وإمكانات وخبرات ومكامن قوة كلا الطرفين لتحقيق أقصى قدرٍ من القيمة المضافة، وبالتالي ستصبح شركة "موارد ديزرت كونترول" الجديدة المورد الرئيسي لحلول الزراعة الذكية مناخياً، لمكافحة التصحر وتدهور التربة.

تركز شركة "موارد ديزرت كونترول" على الإدارة المستدامة للنظام البيئي للزراعة، وعلى الغابات والتشجير والمناظر الطبيعية، بهدف الحفاظ على موارد المياه، وتعزيز الأمن الغذائي، واستعادة التنوع البيولوجي، وحماية بيئتنا، من خلال المساهمة في استخدام مواردنا الطبيعية بطريقةٍ فعالة.

وفي هذا السياق، يقول سعادة عبد الجليل البلوكي،: "الدولة التي تبني وتغذّي تربتها إنما تبني نفسها. لذلك يجب علينا التعامل مع مواردنا الطبيعية كأصولٍ نورثها للأجيال القادمة بقيمةٍ متزايدة. ومن خلال الشراكة مع شركة "ديزرت كونترول"، يمكننا تحويل الرمال الصحراوية إلى تربة صالحة للزراعة، والحفاظ على المياه. وسوف نركز جهودنا على رعاية وحماية الموارد الطبيعية، لتعزيز الأمن الغذائي وازدهار أمتنا وكوكبنا".

ويقول المهندس أيمن الجيار الرئيس التنفيذي لشركة موارد القابضة للاستثمار، تقوم شركتي موارد و براري بخلق قيمة في مجال الابتكارات والممارسات المستدامة التي تعمل على تطوير البيئة تزامناً مع الدفع قدماً للنمو والتطور والربح، بالشراكة مع ديزرت كونترول يمكننا توفير المياه وتقليل استخدام الأسمدة وتحسين التربة الصحراوية ، ومكافحة التصحر ، وخفض التكاليف لتقديم قيمة لعملياتنا ولعملائنا ولأمتنا. ستحدث شراكتنا تأثيرًا بيئيًا هائلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تمكين الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد الثمينة".

تبقى الإشارة إلى أنه سيتم تأسيس الشركة الجديدة في أقرب وقتٍ ممكن، لتباشر أعمالها في الربع الأول من العام 2022.

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حول شركة موارد القابضة للاستثمار:

"موارد القابضة للاستثمار" شركة تتمتع بسمعةٍ طيبة، بالإضافة إلى خبرةٍ واسعة كرّستها الشركات التابعة لها. كما تعمل في الكثير من المجالات المتنوعة، بما فيها الزراعة والخدمات والصناعة والضيافة وغيرها من المجالات الفاعلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

كما أنّها متخصصة في إدارة وتحديد وإنشاء الخدمات، طبقًا لأعلى المعايير الدولية، وتملك مجموعةً من الشركات المتنوعة، فضلاً عن عملها في المجالات الزراعية، منها مجموعة "براري للموارد الطبيعية"، و"موارد للخدمات"، و"مشاتل الموارد"، فيما تُعتبر شركة "موارد القابضة للاستثمار" التابعة لها من الشركات الرائدة في تنسيق الحدائق، ورائدة في الإدارة والمحافظة على 438 غابة، إلى جانب محمية في إمارة أبوظبي تمتدّ على مساحة أكثر من 200,000 هكتار، بالإضافة إلى 13 مليون شجرة حرجية و400,000 شجرة نخيل. الجدير ذكره أنّ لدى شركة "موارد القابضة للاستثمار" أكثر من 11 ألف موظف في القطاعات المختلفة داخل الإمارات وخارجها.

حول شركة ديزرت كونترول

شركة ديزرت كونترول متخصصة في حلول التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً لمكافحة التصحر وتدهور التربة وندرة المياه. الطين الطبيعي السائل، يمكنه تحويل التربة الصحراوية إلى أرضٍ صالحة للزراعة، ويمتاز أيضاً بقدرته على تقليل استهلاك المياه في المشاريع الزراعية والغابات الحرجية والمساحات الخضراء.

يمكّن الطين الطبيعي السائل، الرمال والتربة المتدهورة من الاحتفاظ بالمياه والمغذيات، وبالتالي زيادة غلة المحاصيل ومرونة النظام البيئي مع الحفاظ على موارد المياه بنسبة تصل إل . %50

رؤيتنا هي جعل الأرض خضراء مرة أخرى.

https://www.desertcontrol.com

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