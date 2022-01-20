لقد نجحت المدرسة في نيل اعتماد مركز "بيرسون إيديكسيل" بعد اجتياز إجراءات التدقيق الصارمة.

أصبح بوسع "مدرسة أكويلا" البدء في استقبال طلبات التسجيل للصف العاشر، لتكون بذلك مركزاً معتمداً للامتحانات

تأتي الموافقة في إطار عملية متواصلة تتيح للمدرسة استقبال طلاب الصف العاشر وتنظيم الامتحانات في الصف الحادي عشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم "مدرسة أكويلا" البدء في استقبال طلاب الصف العاشر بداية من سبتمبر 2022* وذلك في أعقاب حصولها على اعتماد "بيرسون للتعليم"، مجلس الاختبارات الرائد في المملكة المتحدة، وذلك لتدريس منهاج الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي المستوى A level، وتأكيداً على التزام المدرسة بتوفير التعليم عالي الجودة وإعداد الطلاب للوصول إلى أفضل جامعات العالم. وتُجري المدرسة مشاورات مستمرة مع الجهات التنظيمية للبدء في استقبال طلبات التسجيل في الصف الثاني عشر في شهر سبتمبر 2022.

وفي هذا السياق، قال واين هوسن، مدير مدرسة أكويلا: "يسعدنا الحصول على اعتماد ’بيرسون للتعليم‘ دعماً لأهدافنا بتقديم منهاج الشهادة الدولية العامة الدولية للتعليم الثانوي، وبأن نصبح مركزاً معتمداً يقصده الطلاب لإجراء الاختبارات. وفي ضوء تطلعاتنا بتوفير تجربة تعليمية صارمة وعالية القيمة لطلابنا، يأتي الحصول على الاعتماد الجديد ليُسهم في تمكين هيئتنا التدريسية من دعم الطلاب في اتخاذ خيارات مستنيرة خلال سنوات دراستهم وما بعدها".

وتعد "مدرسة أكويلا" جزءاً من "شراكة المدارس الدولية" (ISP)، وهي مجموعة متنامية من المدارس المنتشرة على مستوى العالم. وتوفر المدرسة بيئة تعليمية عالمية جاذبة لطلابها، حيث توفر منهاجاً إبداعياً مشوقاً يجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون في إطار منهاج موسع. وتركز المدرسة على مجالات التصميم والتكنولوجيا والتعلم عبر الفضول وطرح الاستفسارات، وتمكين الأطفال من تركيب وفك الأشياء واكتشاف آليات عملها.

ويجسد التقييم الأحدث الذي أجرته "بيرسون للتعليم" والموافقات اللاحقة جزءاً أساسياً من الإجراءات اللازمة لتمكين المدرسة من البدء باستقبال طلاب الصف العاشر، وقد بدأت المدرسة بالفعل في إجراءات الموافقة على ذلك مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ إضافة إلى اعتماد المدرسة مركزاَ لامتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي والشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي للصف الحادي العشر. ومن شأن الحصول على الاعتماد أن يوفر مزيداً من الاستقرار لطلاب الصفوف العليا من المرحلة الثانوية، حيث سيضمن لهم التزود بالمعارف اللازمة لمناهج مجالس الامتحانات والدورات التعليمية المخصصة لكلتا الشهادتين. ويعد الاعتماد مؤشراً يتيح لأولياء الأمور إدراك عملية التقييم الصارمة التي خاضتها المدرسة حتى يتسنى لها إجراء هذه الاختبارات وإمكانية وضع خطط التنمية للأعوام المقبلة.

ويمثل حصول "مدرسة أكويلا" على اعتماد "بيرسون للتعليم" إنجازاً بالغ الأهمية، حيث أن "بيرسون للتعليم" مؤسسة تعليمية عالمية رائدة، تتوفر منتجاتها وخدماتها في نحو 200 دولة، كما تكرس جهودها لتحقيق هدفاَ رئيسياَ يتمثل في مساعدة الجميع على إطلاق إمكاناتهم الكاملة عبر التعليم.

وأضاف هوسن: "نحرص في ’مدرسة أكويلا‘ على إلهام الأطفال ودعمهم لاستكشاف تطلعاتهم في التعلم، والمضي نحو تحقيقها عبر توفير أوسع الخيارات الممكنة والتجارب التعليمية الأصيلة القائمة على الحياة الواقعية. ونأمل أن نتمكن من توفير مجموعة واسعة من خيارات المناهج لطلابنا في المرحلة الثانوية مستقبلاً".

وتُعد "مدرسة أكويلا" من المدارس الرائدة التي تعتمد المنهاج البريطاني في دبي، وتتخذ من منطقة "دبي لاند" مقراً لها، ويتعلم طلابها في فصول تساعدهم على التفاعل وتشجعهم على طرح الأسئلة والاستفسار والتفكير الإبداعي واتخاذ القرارات وحل المشكلات، وبالتالي التمتع بالاستقلالية والمرونة والابتكار. وتحظى الهيئة التدريسية بالدعم اللازم لتزويد الطلاب بالعلوم والخبرات التي يحتاجونها اليوم لتمكينهم من تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم.

هذا وتستقبل المدرسة الطلاب من المرحلة التأسيسية الأولى (FS1) إلى الصف التاسع، وتمضي قدماً للتحول إلى مدرسة توفر كافة المراحل الدراسية. وقد حصلت "مدرسة أكويلا" على تقييم "ممتاز" من "برنامج الرقابة على المدارس البريطانية خارج المملكة المتحدة" (BSO)، كما حازت على أعلى تصنيف من مستوى "متطور" في تقييم التعلم عن بعد الذي أجرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية مؤخراً. وفازت المدرسة مؤخراً بجائزة الدمج لذوي الهمم من مؤسسة "أوبتيموس إديوكيشن".

وتتطلع المدرسة لأن تصبح مدرسة مجتمعية يُسهم فيها التعاون بين أولياء الأمور، والعلاقات الراسخة بين المدرسة والطلاب في ضمان تعزيز شغف الطلاب بالتوجه إلى المدرسة والتعلم.

ولمزيد من المعلومات حول "مدرسة أكويلا" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.theaquilaschool.com

*تبعاً لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية

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معلومات حول شراكة المدارس الدولية ISP

شراكة المدارس الدولية، هي مجموعة مستمرة في النمو من المدارس الخاصة الدولية حول العالم، وتهدف جميعها إلى أن تصبح المدرسة المفضلة في منطقتها المحلية. إن التعلّم جوهر كل ما نقدمه لطلابنا وزملائنا وأولياء الأمور. نحن ملتزمون بالاستمرار في عملية التطوير والتحسين طوال الوقت.

تأسست شراكة المدارس الدولية من قبل فريق متمرس من التربويين الملتزمين والمشغلين الذين عملوا معًا على مدار سنوات عديدة. تعمل مجموعتنا المتزايدة من المدارس الخاصة الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسبانيا وكوستاريكا والإمارات العربية المتحدة وقطر وماليزيا والمكسيك وشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو وسويسرا على تعليم الأطفال والطلاب من عمر سنتين إلى 18 عامًا. لقد توسعنا الآن لنصل إلى 50 مدرسة تقدم مناهجًا متعددة، معتمدين على العلامات التجارية المحلية والسمعة الطيبة مع ما يبلغ حوالي 46000 طالب و8000 موظف منتشرين في جميع أنحاء العالم.

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