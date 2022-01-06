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افتتحت شركة محسن حيدر درويش لقسم السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة أول صالة خدمة لأوتو أكسبرت في العذيبة في سلطنة عُمان، والمتخصصة في تقديم خدمات للعناية بالمركبات وصيانتها. حيث تم تصميم هذا المرفق ليكون بمثابة محطة لتقديم خدمات متعددة الامتيازات فيما يتعلق بالصيانة الشاملة لجميع أنواع المركبات، كما يشمل المركز على منفذ مبيعات لمنتجات العناية بالسيارات مثل زيوت "أوتو جِلم" بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية لطلاء المركبات بالنانو والسيراميك والغرافين، وخدمات تركيب الإطارات والبطاريات عالية الجودة.
وصرّح الفاضل محسن بن هاني البحراني، الرئيس التنفيذي لشركة محسن حيدر درويش لقسم السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة قائلًا: "نسعى في أوتو أكسبرت لتقديم منتجات عالية الجودة مع خدمات متعددة الامتيازات لجميع العلامات التجارية لتشمل الاكسسوارات، وكماليات السيارات وحمايتها، والإطارات والبطاريات وغيرها. ويقدم مركز خدمة أوتو أكسبرت للسيارات خدمات فائقة بكفاءات عالية على الطرق الممهدة والوعرة على أيدي فنيين معتمدين مدربين وفقًا لأعلى المعايير العالمية."
ويقدم أوتو أكسبرت خدمات العناية الكاملة للمركبات لتشمل الصيانة المجدولة واستبدال زيت المحرك والفلتر وخدمة نقاط الفحص القياسية وخدمات تكييف الهواء وفحص واختبار نظام التدفئة والتهوية والتكييف وضغط المحرك ومروحة التبريد، كما تشمل على خدمات فحص لجميع مكونات التكييف بحثًا عن أي عطل أو تسربات والتأكد من تشغيلها بشكل سليم أو تنظيفها وإعادة شحنها إذا ما تطلب الأمر. إضافة إلى خدمات متكاملة لنظام التبريد بما في ذلك فحص جميع الخراطيم والأحزمة ونظام اختبار الضغط والسخان ومزيل الصقيع وتبديل سائل تبريد إلى 50/50 والتحقق من وجود أي تسربات وغيرها من الخدمات الأخرى.
ويقدم مركز أوتو أكسبرت خدمات لتشخيص المحرك منها: اختبار ضغط الوقود ومضخة التفريغ، ونظام الفرامل (الأمامية والخلفية): اختبار واستبدال وإزالة دواسات الفرامل ونظام الفرامل الأسطوانية وإعادة تسطيح لأقراص الفرامل وفحص نظام الفرامل ومكوناتها. كما تشمل الخدمات على ضبط المحرك واستبدال المقابس وفلاتر الوقود وغيرها من الصيانات الجانبية إذا ما تطلب الأمر. إضافة إلى ما سبق، فإن صالة أوتو أكسبرت تقدم خدمات ناقل الحركة: توصيل آلة التنظيف بإضافة المنظف إلى ناقل الحركة، وشطف جميع مكونات ناقل الحركة، واستبدالها بسائل ناقل الحركة، وإضافة مكيف ناقل الحركة والتحقق من وجود تسربات، وفحص الكابلات وجميع الوصلات المتعلقة بها. كما يقدم المركز خدمات جانبية إضافية منها: تنظيف حاقن الوقود وحاجز الوقود وصمامات المحرك وتنظيف زيت المحرك ونظام التوجيه المعزز وغيرها. للمزيد من التفاصيل قم بزيارة أوتو أكسبرت في العذيبة أو تواصل على 24131770.
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