تدخل المبادرات المنفذة بالشراكة بين مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار مرحلتها الثانية.

يفتح برنامج " GrowthX Accelerator" الهادف لسد الفجوة بين الشركات الكبيرة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا باب تقديم الطلبات للفوج الثاني.

أعلن المؤتمر الافتراضي ''Highway to 100 Unicorns'' الذي يهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان عن فتح باب التسجيل مجدداً في ورش عمل المؤتمر وجلساته الافتراضية.

تضم قائمة شركاء ''GrowthX'' هذا العام كل من " DHL" ، PwC''" ، ''Koc Holdings'' ، بالإضافة إلى المزيد من الأسماء التي سيعلن عنها لاحقاً.

25 يناير 2022، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مايكروسوفت للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط اليوم عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الشركات الناشئة الراغبة بالمشاركة في برنامج ''GrowthX Accelerator'' ، كما أعلنت عن بدء قبول طلبات التسجيل في السلسلة الجديدة لمبادرة ''Highway to 100 Unicorns''.

ويهدف برنامج ''GrowthX Accelerator'' ومبادرة ''Highway to 100 Unicorns'' اللذان ينظمان في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت ومكتب أبو ظبي للاستثمار، إلى تسريع وتيرة الفرص المتاحة للشركات الناشئة في جميع أرجاء المنطقة، وساهم البرنامج، الذي أعلن عنه في يناير 2021 وأطلق رسمياً في مايو من العام نفسه، في الجمع بين الشركات التي تواجه تحديات والشركات الناشئة القادرة على بناء حلول ميدانية جاهزة. ويعمل البرنامج على تعزيز قدرات الشركات الناشئة من خلال تزويدها بالدعم والتقنيات والموارد التي يحتاجونها لتسريع وتيرة نموهم.

وبهذا الصدد أكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الشركات الناشئة هي شريان الحياة لمنظومة للابتكار في أبوظبي، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة تمتاز بمستويات عالية من الإبداع، والأفكار الجديدة والطموحة القادرة على دفع عجلة التقدم عبر جميع القطاعات. وشدد معاليه على التزام حكومة أبوظبي بدعم رواد الأعمال والشركات من خلال برامج موسعة مثل GrowthX Accelerator و Highway to 100 Unicorns.

وأضاف معاليه: "يعكس التقدم الذي تشهده هذه المبادرات مدى النجاح الذي حققته في مساعدة الشركات الناشئة، وبدورنا سنواصل توفير الدعم للمبتكرين لضمان وصولهم إلى جميع الأدوات والموارد التي يحتاجونها لإحداث تغيير إيجابي مؤثر في إمارة أبوظبي".

وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة على مستوى المؤشرات العالمية المتعلقة بالتميز في الأعمال، وتماشياً مع هذه الجهود أطلقت مايكروسوفت برنامج ''GrowthX Accelerator'' لتعزيز التقدم الذي حققته الدولة في هذا المجال ، وذلك عن طريق الاستفادة من الميزات التي تقدمها الحكومة لشركات التكنولوجيا. كما يعمل البرنامج من خلال تسريع وتيرة التكنولوجيا والتجارة على تعزيز سُبل التواصل وجمع المبتكرين معاً من أجل التعلم والتطور والاستعداد للفرص الاستثمارية بما يضمن الانخراط بصورة أفضل مع مختلف الشركات على صعيد المنطقة.

بدوره، قال روبرتو كروشي، مدير عام شؤون الشركات الناشئة لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: "يأتي الإعلان عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية ضمن برنامج GrowthX Accelerator عقب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج خلال المرحلة الأولى عام 2021 ، حيث استقطب اهتماماً كبيراً من المبتكرين في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف كروشي:" يمتلك عملاء مايكروسوفت عاملاً مشتركاً يتمثل في حاجتهم للحلول المتقدمة ، وذلك على اختلاف القطاع الذي يعملون فيه أو حجم مؤسساتهم. وفي ظل التغير المتسارع في مشهد الاقتصاد الرقمي يعتمد النجاح بصورة كبيرة على اتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت الصحيح باستخدام التكنولوجيا المناسبة. ومن هذا المنطلق ، تم إطلاق برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة لدعم أصحاب الحلول المبتكرة بالتكنولوجيا والشركاء بما يضمن تمكينهم من تحقيق النمو. وتأتي شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن برنامج GrowthX Accelerator لإرساء قواعد التغيير اللازم في منظومة ريادة الأعمال بالمنطقة".

ومن الجدير بالذكر أن برنامج ''GrowthX'' يشمل ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية، بالإضافة إلى سلسلة من العروض التجريبية وعدة فعاليات لزيادة عملية التواصل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من عرض رؤيتها للمستثمرين وكذلك لعملاء مايكروسوفت الإقليميين. وفي المرحلة الأولى التي تبلغ مدتها 12 أسبوعًا، ستقوم مايكروسوفت بتوظيف 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء المنطقة لحل التحديات التي تواجه شُركائها. في حين سوف تضم الدفعة الثانية من البرنامج هذا العام كلاً من " DHL" ، PwC''" ، Koc Holdings ، بالإضافة إلى المزيد من الأسماء التي سيعلن عنها لاحقاً.

كما أعلنت مايكروسوفت للشركات الناشئة عن إطلاق سلسلة جديدة من المؤتمرات الافتراضية الخاصة بدعم 100 شركة ناشئة نحو النجاح تحت ظل مبادرة Highway to 100 Unicorns''"، والتي انطلقت بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومنصة "لنكد إن"، لجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في المراحل الأولية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان ، فضلاً عن الطريقة المثلى للتعامل معها لتحقيق النمو المنشود.

ومن المقرر أن تعقد النسخة المقبلة من المؤتمر عبر منصة "لينكد إن" وبرنامج "مايكروسوفت تيمز" خلال الفترة الواقعة بين 24 يناير و 9 فبراير. وسيمتد المؤتمر على مدار ثلاثة أسابيع ستعقد خلالها جلستان يومياً ، ستتطرق الأولى إلى مؤسسي الشركات في مراحل بلورة الفكرة ووضع نموذج العمل المناسب، فيما ستركز الثانية على التحديات التي تواجهها الشركات المتقدمة التي تسعى إلى تحقيق النمو.

في حين ستتضمن قائمة المتحدثين الرسميين لمؤتمر ''Highway to 100 Unicorns'' لهذا العام كل من : مارك شهوان (المؤسس والمدير التنفيذي لدى شركة ثروة الاستثمارية) ، براين حبيبي (مؤسس منصة Bayzat للتأمين الصحي والموارد البشرية) ، سارة الصالح (الشريك في Outliers) ، يحيى بدوي (مؤسس شركة Rain) ، جوي عجلوني (أحد مؤسسي شركة Fetchr) ، وسارة طوقان (مؤسس شركة زينة). كما سيشمل المؤتمر على ورش عمل وجلسات إعلامية مع سوق أبوظبي العالمي ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي ''Hub71''.

لطلب التقديم أو لمعرفة المزيد حول برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة « GrowthX Accelerator » ، يمكن للشركات التي تعمل مع المؤسسات التجارية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة زيارة الموقع هنا.

للتسجيل في السلسلة الجديدة ضمن مؤتمر ''Highway to 100 Unicorns'' الافتراضي لتمكين الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان زيارة الرابط.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.nuyh6c54e4drfgthbjunckv u7j6yt5rc

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