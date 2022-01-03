68.6% انخفاضاً في قيم التداولات..

تنفيذ 55 صفقة بقيمة 146.7 مليون ريال خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر

"الريان" و"أم صلال" تتصدران البلديات من حيث عدد الصفقات المنفذة

13.3 مليون ريال قيمة أكبر صفقة أسبوعية عبر بيع مسكن في "أم قرن"

الدوحة – قطر: انخفضت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2021 لتسجل 146.7 مليون ريال بانخفاض نسبته 68.6 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 55 صفقة عقارية بمتوسط 2.7 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 19 إلى 23 من شهر ديسمبر 2021.

وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة "يوتوبيا للعقارات"، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي تنوعت لتشمل 30 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة 61.3 مليون ريال وسيطرت تلك الصفقات على 42 % من قيم التداولات و55 % من عدد الصفقات، كما شهد الأسبوع تنفيذ 23 صفقة لمساكن بقيمة 70.8 مليون ريال شكلت 42 % من عدد الصفقات و48.3 % من قيمها، كما شهد الأسبوع تنفيذ صفقتين لبيع أرض فضاء متعددة الاستخدام بقيمة 14.6 مليون ريال.

من جهته، قال السيد محمود ثابت، مدير المبيعات في شركة يوتوبيا للعقارات، إن الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي شهد هدوءا واضحا على صعيد قيم وأحجام الصفقات وهو ما يعود بشكل أساسي إلى بلدية الدوحة التي سجلت 3 صفقات فقط بأقل من 10 ملايين ريال، وكذلك التراجع الكبير بوتيرة الصفقات العقارية في بلديتي الوكرة والظعاين اللتين شهدتا أيضا تسجيل 3 صفقات فقط.

وأشار "ثابت" إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا موازيا على صعيد متوسطات بيع الصفقات العقارية، حيث انخفض متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء إلى 210 ريالات للقدم مقارنة بنحو 329 ريالا للقدم خلال الأسبوع السابق، وهو ما يعود إلى سيطرة الشمال على 10 صفقات من أصل 30 صفقة أراضٍ خلال الأسبوع، بالإضافة إلى 7 صفقات في كل من الخور والذخيرة والوكرة، كما انخفض متوسط سعر بيع المساكن إلى 384 ريالا للقدم، مقارنة بنحو 402 ريال للقدم خلال الأسبوع السابق مع تركزها في الريان بواقع 9 صفقات و6 صفقات في أم صلال.

ولفت مدير المبيعات في شركة يوتوبيا للعقارات، إلى أن أعلى صفقة خلال الأسبوع من حيث القيمة جاءت عبر بيع مسكن بمنطقة أم قرن ببلدية الظعاين بقيمة 13.3 مليون ريال تبلغ مساحته قرابة 1.6 ألف متر مربع وبسعر 777 ريالا للقدم، وثانيا جاءت صفقة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 11.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 1046 مترا مربعا وبسعر بيع 1030 ريالا للقدم المربعة، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن في منطقة الخريطيات ببلدية أم صلال بقيمة 6 ملايين ريال، حيث بلغت مساحته 1380 متراً مربعاً وبسعر بيع 404 ريالات للقدم.

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