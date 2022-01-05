تجاوزت قيمة الأصول المصرفية العالمية 180 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعكس الأهمية المتزايدة للصناعة في الاقتصاد العالمي

في عام 2020، بلغت أصول البنوك على مستوى العالم أكثر من 180 تريليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 155.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2019.

في عام 2020، نما الحجم العالمي لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 41 مليار دولار، حيث قفزت قيمة المعاملات بنسبة 22 في المائة إلى 767 مليار دولار أمريكي، في حين نما عدد حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول المسجلة بنسبة 13 في المائة إلى 1.2 مليار دولار؛

أكثر من 50 في المائة من السكان في الشرق الأوسط وأفريقيا لا يزالون غير متعاملين مع البنوك؛

وفي منطقة الشرق الأوسط، بلغ عدد حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول 146 مليونًا، وزادت قيمة المعاملات بنسبة 26% لتصل إلى 10.5 مليار دولار أمريكي. وزاد عدد الحسابات المالية المسجلة عبر الهاتف المحمول بنسبة 9% إلى 56 مليونًا.

أكثر من 50 في المائة من السكان في الشرق الأوسط وأفريقيا لا يزالون غير متعاملين مع البنوك، بينما تعمل التكنولوجيا المالية على تعطيل القطاعين المصرفي والمالي في المنطقة - وهو ما يضاعف من التحديات التي تواجه الصناعة - والتي ستكون محور التركيز الرئيسي للمناقشات في اليوم الثاني من اليوم الثاني. قمة ثورة الشرق الأوسط المصرفية التي ستُعقد في فندق دوسيت ثاني في دبي في الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2022.

زادت قيمة أصول البنوك في جميع أنحاء العالم بشكل عام من 2002 إلى 2020، على الرغم من بعض التقلبات. في عام 2020، بلغت أصول البنوك على مستوى العالم أكثر من 180 تريليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 155.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، وفقًا لموقع Statista.com، وهو مزود استخبارات عالمي.

في عام 2020، نما حجم التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول بنسبة 15 في المائة إلى 41 مليار دولار، حيث قفزت قيمة المعاملات بنسبة 22 في المائة إلى 767 مليار دولار أمريكي، بينما نما عدد حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول المسجلة بنسبة 13 في المائة إلى 1.2 مليار دولار.

وفي منطقة الشرق الأوسط، بلغ عدد حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول 146 مليونًا، وزادت قيمة المعاملات بنسبة 26%لتصل إلى 10.5 مليار دولار أمريكي. وزاد عدد الحسابات المالية المسجلة عبر الهاتف المحمول بنسبة 9% إلى 56 مليونًا.

تعد المغرب، وفيتنام، ومصر، والفلبين، والمكسيك من الدول الخمس الأولى التي يمثل فيها السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك أكبر عدد من السكان، وفقًا لدراسة صدرت مؤخرًا من قبل منصة الأبحاث البريطانية مارشانت ماشين.

"على المستوى العالمي، تتصدر المناطق التي بها أعلى نسبة من الاقتصادات النامية أو الناشئة القائمة، كما هو متوقع تمامًا: في الشرق الأوسط وأفريقيا، يتم استبعاد 50 في المائة من السكان مالياً، وتتبع أمريكا الجنوبية والوسطى بنسبة 38 في المائة، يقول تقرير ميرشانت ماشين إن أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق تبلغ 33 في المائة، وتبلغ حصة آسيا والمحيط الهادئ 24 في المائة.

في حين أن معظم المستهلكين يعتبرون الوصول الأساسي إلى الخدمات المالية أمرًا مفروغًا منه، فإن أكثر من 1.6 مليار بالغ، أو أكثر من خمس الجنس البشري، لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، وفقًا للبنك الدولي. في حين أن الشمول المالي يمكن أن يساعد القطاع المصرفي على النمو، فإن التحول الرقمي يمكن أن يساعده على أن يصبح أكثر مرونة.

ومع ذلك، فإن تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول ينمو بشكل أسرع من أي قناة أخرى، مما يعطل صناعة الدفع. زادت التحويلات المالية الدولية التي تتم معالجتها عبر الهاتف المحمول بنسبة 65 في المائة في عام 2020. وللمرة الأولى، يتم إرسال واستلام أكثر من مليار دولار شهريًا، وفقًا لجمعية النظام العالمي للاتصالات المتنقلة. على مدى السنوات الخمس الماضية، نمت قيمة المعاملات بين منصات تحويل الأموال عبر الأجهزة المحمولة والبنوك أربعة أضعاف، لتصل إلى 68 مليار دولار في عام 2020، ارتفاعًا من 15 مليار دولار فقط في عام 2015.

يفيد تقرير حالة الصناعة موبايل ماني 2021 من النظام العالمي لجمعية الاتصالات المتنقلة أن "على الرغم من المخاوف من أن التحويلات المالية ستنخفض حيث يعاني الناس في جميع أنحاء العالم من فقدان الوظائف وانخفاض الدخل، يبدو من الواضح أن المغتربين في جميع أنحاء العالم استمروا في استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول لمساعدة أولئك الذين عادوا إلى أوطانهم،"

في عام 2020، نما عدد الحسابات المسجلة بنسبة 12.7 في المائة على مستوى العالم إلى 1.21 مليار حساب - أي ضعف معدل النمو المتوقع. بصرف النظر عن التغييرات في سلوك المستهلك، كان هذا الاستيعاب المذهل ناتجًا عن قيام المنظمين بتنفيذ عمليات اعرف عميلك أكثر مرونة وتخفيف متطلبات الإعداد لتسهيل فتح حساب.

"يوجد الآن أكثر من 300 مليون حساب نقدي نشط شهريًا. لا يقتصر الأمر على استخدام العملاء لحساباتهم بشكل متكرر، ولكنهم يستخدمونها في حالات الاستخدام الجديدة والأكثر تقدمًا. يشير هذا إلى أن المزيد والمزيد من الناس يبتعدون عن هوامش الأنظمة المالية ويعيشون حياة رقمية بشكل متزايد.

كما نمت قيم المعاملات في جميع المجالات حيث تم تداول المزيد من الأموال وتم صرفها وسحبها من أي وقت مضى. ولأول مرة، تجاوزت القيمة العالمية للمعاملات اليومية 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 3 مليارات دولار في اليوم بنهاية عام 2022. "

يتعين على البنوك على مستوى العالم معالجة كلا المسألتين لجعل الخدمات المصرفية في متناول السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك مع جعلها مربحة ومستدامة. سيتم تناول بعض هذه القضايا الحاسمة في القمة الثانية المقبلة للثورة المصرفية في الشرق الأوسط.

سيناقش أكثر من 200 من كبار المصرفيين وخبراء التكنولوجيا المالية أفكارًا جديدة ويتبادلونها في قمة الشرق الأوسط للثورة المصرفية والتي من المتوقع أن تقدم بعض التوجيهات للمندوبين الحاضرين.

بينما تواجه الصناعة اضطرابًا رقميًا، تم تخفيض تكلفة تشغيل حساب مصرفي بشكل كبير من خلال التكيف التكنولوجي. ولذلك، فإن البنوك في وضع أفضل لاكتساب عدد متزايد من الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يمكن أن يغيروا القطاع المصرفي العالمي، كما يقول نظام دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إس إيفينت.

"يجب أن يكون القطاع المصرفي مستدامًا ويمكن أن يحدث هذا من خلال جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة، وبأسعار معقولة أثناء رقمنة خدمات الدفع."

لا جدال في أن الصناعة المصرفية تمر بتغير هائل، خاصة منذ وجود جائحة كوفيد -19 والبنوك تعيد النظر في نماذج أعمالها الحالية وتقفز قفزة هائلة نحو المستقبل. إن التحول في التجربة الرقمية للمستهلكين، واعتماد تقنيات الجيل التالي، وتحويل خدمة العملاء إلى مشاركة العملاء، والقوى العاملة المتنقلة مع الحاجة إلى "الحجم المناسب" لشبكة الفروع، يخلق فرصة للبنوك الإقليمية لتسريع التحول إلى الرقمية .

منتدى الشرق الأوسط للثورة المصرفية - يهدف إلى عرض أحدث الابتكارات ودراسات الحالة العملية جنبًا إلى جنب مع حلقات النقاش التفاعلية المصممة لتوجيه القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لتحديد الإستراتيجية الصحيحة للتغلب على المقاومة طويلة الأمد والاستعداد للمستقبل! مؤتمر افتراضي مثير وفي الوقت المناسب في طريقه لمناقشة مستقبل الصناعة المالية في الشرق الأوسط مدفوعة بالابتكار والتقدم الرقمي مع اعتماد التقنيات. سيوضح هذا المؤتمر الافتراضي الهام الذي يستمر لمدة يومين أهمية الالتزام بالتحول الرقمي لتحقيق رؤية مستقبلية واعدة؛ وهي تقديم أفضل نظام مصرفي متكامل وشامل بجودة عالية.

ستصبح الخدمات المصرفية والمالية قريبًا تجربة مجهولة الهوية، وبدون لمس، وسلسة للعملاء حيث ستكون المعاملات والعمليات مؤتمتة بالكامل، وبدون مجهود تقريبًا، وغير مؤلمة.

تنظم شركة الحلول المقنعة لإدارة الأحداث (سي إس إيفينت)، القمة المصرفية الثانية للثورة المصرفية، وسيحضرها أكثر من 200 مصرفي وقادة في مجال التكنولوجيا المالية، وأكثر من 35 متحدثًا، وعضوًا في اللجنة يمثلون أكثر من 100 مؤسسة مالية ويتناولون أكثر من 20 قضية رئيسية والمواضيع.

يشمل ملف المندوبين المسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين من المستوى ج (مدراء تقنية المعلومات، وكبار المسؤولين التنفيذيين، ومدراء المعلومات، والرئيس التنفيذي، وكبير وموظفي إدارة المخاطر)، ورؤساء تكنولوجيا المعلومات والابتكار نواب الرئيس، ونائب الرئيس الأول، ونواب الرئيس التنفيذي، والمدراء العامين، ورؤساء الإدارة العليا، والمديرين، والمديرين من الإدارات مثل الأمن السيبراني، والدفاع السيبراني، واستخبارات التهديدات السيبرانية، والمخاطر التشغيلية، والاحتيال والخرق، والبطاقات والمدفوعات، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، والخدمات المصرفية الرقمية، وتحليلات البيانات والعملاء، والاستراتيجية، وإدارة الأعمال والعمليات، إلخ.

"ما إذا كان مستقبل الخدمات المصرفية سيكون تجربة ممتعة للغاية أو مخيفة، يعتمد على كيفية استخدام البنوك للتكنولوجيا وجعل النظام المصرفي ميسور التكلفة وسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام، مقارنة بالنظام المصرفي الحالي حيث يقف العملاء "قائمة الانتظار للحصول على الخدمات، مما يؤدي إلى إهدار الوقت الثمين"، كما قال نظام دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إس إيفينت.

"أعتقد أن مستقبل الخدمات المصرفية سيكون الكتروني، وسلس، وستكون تجربة ممتعة أكثر مما هو عليه الآن."

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شركة الحلول المقنعة لإدارة الأحداث (سي إس إيفينت)

هي شركة رائدة في إدارة الأحداث تركز على العملاء، تأسست على أساس الإيمان بإيصال المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب - من خلال المؤتمرات التجارية.

إن تنظيم المؤتمرات عالية الجودة التي تركز على العملاء وغرف الاجتماعات التي تحل مشاكل السوق الفورية وتوفر تحكمًا كاملاً لعملائنا وعملائنا هو سبب وجودنا، "نحن شركة الحلول المقنعة لإدارة الأحداث"، نتحدى الوضع الراهن، ونهدف إلى تنظيم الأفضل الأحداث في الصناعة.

تأسست شركة الحلول المقنعة لإدارة الأحداث في أبريل 2020، وقد برزت كواحدة من أنجح شركات إدارة أحداث الشركات في الإمارات العربية المتحدة والتي تعمل مع أفضل الكيانات الحكومية والشركات الخاصة متعددة الجنسيات. بفضل إيمانهم الفريد في "تحدي الوضع الراهن" و "وضع العملاء في المقام الأول حقًا".

منذ نشأتها من موظف واحد، نمت شركة الحلول المقنعة لإدارة الأحداث من قوة إلى قوة بسبب معرفة الشركة العميقة بالصناعة، والقدرة على فهم احتياجات العملاء، وعلى وجه التحديد إنشاء المؤتمرات وقاعات مجالس الإدارة التنفيذية التي تحل مشاكل السوق الفورية. لديها حاليًا فريق من 17 محترفًا بينما تبحث عن المزيد من المهنيين لتوسيع أعمالها.

يقوم فريق الشركة المكون من المتخصصين ذوي الخبرة العالية بإنشاء مؤتمرات افتراضية ومختلطة ومادية مميزة وموجهة للشركات لإيصال رسالتها القيمة إلى جمهور مؤهل مسبقًا ومركّز. تتيح مؤتمرات "كراود كونيكت" للشركات وصولاً فريدًا إلى أي سوق، وصناعة، وكبار صانعي القرار في أي مكان في العالم دون قيود على الوصول. الويب: www.cseventmanagement.com

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