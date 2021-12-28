لينسكارت تخطط للاستحواذ على 25% من سوق النظارات الشرق الأوسط والبالغة قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2026

الشركة تخصص استثماراً إقليمياً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لافتتاح متجرٍ رئيسي في دبي فستيفال سيتي، بالإضافة لفروعٍ في ابن بطوطة مول وبرجمان خلال الأشهر المقبلة

المستهلكون في المنطقة يستفيدون من حلول تجربة النظارات بتقنيات العرض ثلاثي الأبعاد، وعضوية ذهبية سنوية لدى أول شركة لتجارة النظارات بالتجزئة متعددة القنوات في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لينسكارت، أكبر شركة لتجارة النظارات بالتجزئة في الهند، عن دخولها سوق الشرق الأوسط رسمياً بعد عقد من النجاحات في الأسواق الإلكترونية في الهند وسنغافورة، حيث تهدف الشركة للاستحواذ على حصة 25% من سوق النظارات في المنطقة والبالغة قيمته 3.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

وفي إطار خطة توسعها في الشرق الأوسط والبالغة قيمتها 50 مليون دولار أمريكي (185 مليون درهم إماراتي)، ستفتتح العلامة أول متجر رئيسي لها في دبي يوم 19 ديسمبر القادم وذلك ضمن متجرٍ ضخم تصل مساحته إلى 1,300 قدم مربع في دبي فستيفال سيتي، بالإضافة لموقعين في ابن بطوطة مول ومركز برجمان خلال الأشهر المقبلة. وتنسجم هذه الخطط مع استراتيجية الشركة متعددة القنوات والرامية إلى تأسيس مكانة رائدة في السوق كمنصة موثوقة للنظارات الفاخرة وعالية الجودة في المنطقة خلال العامين القادمين، مستفيدةً في ذلك من مجموعة عروضها الواسعة التي تضم أكثر من خمسة آلاف طراز من النظارات.

وسيضم متجر العلامة الرئيسي في دبي فستيفال سيتي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك حلول تجربة النظارات بتقنيات ثلاثية الأبعاد مع تقنيات تحليل شكل الوجه واقتراح شكل النظارات الأنسب للعملاء. كما وتتوفر ذات الخدمة على الموقع الالكتروني للعلامة، حيث يمكن للعملاء تجربة النظارات افتراضياً واستعراضها من مختلف الزوايا، ما يجعل عملية اختيار الإطار أسهل وأكثر متعة. كما ويحتضن المتجر مفهوماً جديداً لتجربة النظارات الشمسية، وهو "غرفة الشمس" والتي تتيح للعملاء تجربة النظارات الشمسية في بيئةٍ تشبه الإنارة الطبيعية خلال النهار.

وتتوفر عروض لينسكارت المميزة من النظارات العصرية على الإنترنت مع خدمة توصيل مجانية في كل من دبي وأبوظبي والشارقة. وتوفر الشركة مجموعةً كبيرةً من النظارات العصرية وبأسعار معقولة، بما فيها نظارات بلو الطبية وغير الطبية لحماية العين من الأشعة الزرقاء، وغيرها من النظارات الشمسية والنظارات المخصصة لمستخدمي الحواسيب؛ والتي تُصنّع جميعها من علامات تابعة للشركة، مثل جون جاكوبس، وفنسنت تشيس، ولينسكارت أير.

كما وأطلقت لينسكارت برنامج ولاء العملاء الحصري، وهو برنامج العضوية الذهبية، حيث يمكن للعملاء الحصول على العضوية الحصرية مقابل 100 درهم إماراتي في العام والحصول بمقابل ذلك على عروضٍ مميّزة بما في ذلك اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً على جميع تشكيلات النظارات الطبية والشمسية، وعروض الضمان الممدّد، وإمكانية استبدال وارجاع النظارات غير المحدودة وغيرها من المزايا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيوش بنسال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لينسكارت: "نركز في لينسكارت على تحقيق تغيير جذري في تجربة العملاء. وتمكنا على مدى العقد الماضي من تحقيق تحوّلٍ كبير في نظرة المستهلكين للنظارات، والتي باتت بالنسبة لعملائنا في الهند أكثر من مجرد علاجٍ للرؤية، بل جزءاً أساسياً من إطلالاتهم. ويسهم توسعنا في منطقة الشرق الأوسط في تحقيق ذات التحوّل، خاصةً في أوساط المستهلكين الباحثين عن تجارب مميّزة ومبتكرة".

وتستفيد شركة لينسكارت المدعومة بالتكنولوجيا من تقنية الواقع المعزز التي طورتها خصيصاً لتمكين العملاء من تجربة النظارات افتراضياً وتقديم اقتراحات ذكية بناءً على تحليل شكل الوجه. كما يهدف نموذج العمل الهجين للشركة في إحداث نقلة نوعية في قطاع النظارات، حيث توفر لينسكارت لعملائها العديد من الخدمات المميّزة التي تلبي جميع اهتماماتهم مثل إمكانية إجراء فحص نظر في المنزل وإمكانية تجربة النظارات افتراضياً بتقنية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لخدمة فحص العيون في المنزل التي سنطلقها قريباً؛ فضلاً عن استخدامها لأحدث الروبوتات في عملية التصنيع لإعادة رسم ملامح سوق النظارات عالمياً.

ولزيادة عوائد الشركة، ستركز لينسكارت في البداية على فئة العدسات اللاصقة من علامة أكوالينس، والتي يتوقع بنسال رواجها على حساب المتاجر الإلكترونية؛ فيما يرى سودهير سيال، رئيس شؤون الأعمال لدى لينسكارت في الشرق الأوسط، أن سوق المنطقة جاهزة للنمو، منوّهاً إلى استهداف الشركة للإمارات والمملكة العربية السعودية بشكلٍ رئيسي بصفتهما أكبر أسواق النظارات في المنطقة.

ومن جهته قال سيال: "تشكل السعودية موضع اهتمام بالنسبة لنا نظراً لعدد سكانها الكبير. كما نتوقع إقبالاً قوياً من جيل الشباب في الإمارات، حيث ستنال الطرازات المميزة والجودة العالية لمنتجاتنا إعجابهم؛ لا سيما وأنها مدعومة بتقنيات مبتكرة وسلسلة توريد قوية من شأنها إيصال تجربة لا مثيل لها. ويتمحور هدفنا حول تعزيز رضا العملاء، وكلنا ثقة بقدرتنا على الانتشار سريعاً في سوق الإمارات، التي يشكل المشترون الوافدون من دول جنوب آسيا، حيث الحضور الأقوى للشركة، 60% منها".

وتوظف لينسكارت أكثر من 5,000 شخص في جميع أنحاء العالم، وتستعين بفريق يتكون من أكثر من 300 مهندس خبير في مجال البيانات والتقانة. ونجحت الشركة خلال العام الماضي بشحن سبعة ملايين نظارة، وهي أكبر كمية من البضائع المشحونة مقارنةً بأي شركة نظارات ناشئة عالمية خلال السنوات العشر الماضية.

وتعمل الشركة حالياً على تطوير مركز إنتاجي جديد في دلهي- منطقة العاصمة الوطنية بالهند، بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، لكي تصبح أضخم منشأة نظارات في العالم بقدرة إمداد تفوق 150,000 نظارة يومياً.

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لمحة عن لينسكارت:

تُعد لينسكارت، التي تأسست عام 2010، أكبر مصنّع وبائع تجزئة متعدد القنوات للنظارات عالية الجودة والعصرية في آسيا. وتستفيد الشركة من نموذج عمل هجين لإحداث نقلة نوعية في قطاع النظارات، من خلال تقديم خدمات مميزة، مثل إجراء فحص نظر في المنزل وإمكانية تجربة النظارات افتراضياً بتقنية ثلاثية الأبعاد وتجربتها في المنزل وتعديل العدسات آلياً. وتهدف الشركة إلى إتاحة الوصول إلى نظارات عالية الجودة لجميع المستهلكين، من خلال إلغاء دور الوسطاء بالاستفادة من أحدث تقنيات الآلات ومن خلال تصنيع المنتجات وفق أحدث التصميمات العالمية. وبعد توسيع أعمال الشركة إلى الشرق الأوسط، تخطط لينسكارت لافتتاح أو متاجرها للبيع بالتجزئة في دبي قريباً.

كما تقدم لينسكارت خدماتها ومنتجاتها لأكثر من سبعة ملايين عميل، وتمتلك فروعاً في 175 مدينةً في الهند وسنغافورة عبر شبكة متاجر متعددة القنوات يزيد عددها عن 750 متجراً، ونجحت اليوم توسيع أعمالها إلى أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ديكشا تشادا / ساكشي غوبتا / يارا حمدان

lenskart@actionprgroup.com

+971 50 846 4964

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