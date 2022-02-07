نادي الهلال السعودي يحجز مقعده في نصف نهائي البطولة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد استاد "محمد بن زايد" مهرجان كروي عربي بالكامل بين حامل لقب دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي وممثل الدولة المستضيفة نادي الجزيرة الإماراتي، انتهى بتفوق الهلال بنتيجة عريضة (6-1) وليحجز بذلك مقعده في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™.

وجهت المباراة أنظار العالم على الكرة العربية والخليجية إذ تمّ نقلها لملايين جماهير كرة القدم في أنحاء العالم. وحافظت الأجواء الحماسية على الود بين جماهير الفريقين في إطار منظم وآمن تعودت أبوظبي على تقديمه في المحافل الرياضية الكبرى، ممّا جعل من المباراة مهرجاناً عربياً كروياً قدّم صورة ناصعة وحضارية عن الكرة العربية عموماً والخليجية خصوصاً، وكرس مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وافتتح التسجيل نادي الجزيرة الإماراتي عن طريق جناحه الفرنسي أبدولاي ديابي (د 14)، ليعود الهلال ليفرض هيمنته وليسجل له كل من أوديون إيغالو (د 36) وماثيوس بيريرا (د 40) ومحمد كنو (د 57) وسالم الدوسري (د 77) وموسى ماريغا (د 88) وأندريه كاريلو (د 92). وبذلك يكون "الزعيم" السعودي على موعد مع مواجهة تاريخية الأولى من نوعها مع نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء 9 فبراير الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات في استاد "محمد بن زايد".

وتفوق الهلال وسط حضور كبار الشخصيات ومنها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™، معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، وسمو الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير نواف بن سعد آل سعود، وسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

وشهدت البطولة طلب إعلامي كبير على تغطية المباراة ممّا يدل على الاهتمام الكبير في الكأس الأغلى في عالم كرة القدم للأندية حيث تم إصدار أكثر من 660 تصريح إعلامي يشمل مصورين ومراسلين متواجدين في المرافق الإعلامية التي تم تحضيرها بالاعتماد أعلى المعايير العالمية في ملعبي البطولة. كما شملت التطويرات والتجديدات في الملاعب مداخل كبار الشخصيات وتحديث المدرجات وأماكن وقوف السيارات. ويضم فريق العمل القائم على البطولة أكثر من 1,750 شخص بالإضافة لـ750 متطوع يعملون على تقديم بطولة بأجواء عائلية وحضارية مميزة وبالاعتماد على أعلى معايير السلامة.

وبالرغم من خسارة فريقه، استمتع خالد، مشجع نادي الجزيرة، بالأجواء الحماسية داخل وخارج الملعب وعلّق قائلاً: "الأجواء خارج أرض الملعب في منطقة المشجعين مميزة للغاية ولهذا السبب جئت قبل ساعتين من صافرة البداية. ومواجهة نادي سعودي أعطت المباراة طابع خاص لجميع المتواجدين هنا اليوم."

ومن جانبه أعرب خالد، عضو رابطة نادي الهلال الرسمية "بلو باور" عن امتنناه للإمارات العربية المتحدة على استضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™: "نشكر دولة الإمارات وأبوظبي تحديداً على التنظيم المميز للبطولة. من الواضح أنه تم بذل العمل الشاق لدمج بين الفعاليات الترفيهية خارج أرض الملعب وضمان الإثارة بداخله."

وتشمل الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة عدد من المبادرات بما فيها التحديّات والأنشطة الكروية للجماهير بالإضافة لتشكيلة كبيرة من المطاعم والمقاهي، وبالإضافة ذلك، قدم لآلاف الجماهير الحاضرة فرصة مميزة تتيح لهم طلب أغنيتهم المفضلة ليتم تشغيلها في الملعب وليتفاعل معها كافة الحضور.

وأشاد علي، مشجع نادي الهلال الذي توجه إلى أبوظبي من الرياض لمشاهدة جميع مباريات البطولة في أبوظبي، بالتنظيم وقال: "بالسنوات الأخيرة الماضية رأينا العديد من الأحداث الكروية تقام في أبوظبي. ورأينا اليوم كيف وفرت المدينة لنا جميع التسهيلات لدخول الملعب. استضافة البطولة بدولة مجاورة للسعودية أتاحت لنا فرصة التوافد بأعداد كبيرة لمساندة فريقنا اليوم."

وينصب تركيز نادي الهلال الآن على المواجهة القادمة الصعبة جداً أمام بطل دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال ثلاث أيام فقط ضمن منافسات الدور النصف النهائي. ويتطلّع النادي السعودي العريق الذي يشارك للمرّة الثانية في هذه البطولة لأن يصبح أول نادي آسيوي يحرز اللقب.

وعلّق مدرب نادي الهلال ليوناردو جارديم بعد نهاية المباراة قائلاً: "نادي تشيلسي ليس بحاجة لأي تعريف فهم أبطال أوروبا، ولكن نحن أبطال قارتنا أيضاً. بلا شك تشيلسي هو المرشح الأكبر للفور ولكن كرة القدم دائماً ما تحمل المفاجئات العديدة وسنعمل قصارى جهدنا للوصول إلى المباراة النهائية."

وأكمل البرتغالي صاحب الـ47 عام: "ستكون مواجهة تشيلسي مختلفة تماماً عن اليوم وسنحتاج لتركيز أكبر بأدائنا الدفاعي، ولكننا لن نتردد عن الهجوم وخلق الفرص أيضاً. الهلال نادي كبير ودائماً ما تعودنا على اللعب بطريقة هجومية ولن نغيّر هذا النهج في المباراة القادمة. نتطلع لدعم جمهورنا في المباراة ليساندنا وهذا العامل مهم للغاية بالنسبة لأي لاعب حول العالم."

ويتطلّع خالد، مشجع الهلال، لمواجهة تشيلسي التاريخية، وقال: "مواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية تعني لنا الكثير وستتيح فرصة مميزة لإظهار اسم نادي الهلال حول العالم. نادينا يحتفي بتاريخ كبير ويستحق هذا النوع من المباريات الكبيرة ونأمل بتقديم مباراة للذكرى ورفع اسم المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية."

وتبعاً للمعطيات المستجدة، تمّ تحديث إجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19 التي تنظم دخول الجماهير إلى البطولة، بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

وبموجب هذه الإجراءات، يجب على جميع الجماهير فوق سن الـ12 عاما ً تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن، سينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا بالإضافة لنتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. أمّا بخصوص الحضور دون سن الـ12 عاماً، فيجب عليهم تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن بالإضافة لنتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن، سينبغي إظهار نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل.

أمّا بخصوص قادم المبارايات، فيُنصح المشجعون بالوصول إلى ملعب المباراة مبكراً قبل انطلاق صافرة البداية لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال عمليات التفتيش الأمني واتخاذ تدابير الصحة والسلامة الضرورية عند المداخل. ويُلزم الجميع بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

لضمان حصولكم على التذاكر والاستمتاع بمنافسات البطولة الحماسية، يُمكنكم زيارة موقع FIFA.com/tickets.

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- انتهى -

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