دبي: أعلنت "كيونت"، المتخصصة في مجال البيع المباشر والتجارة الالكترونية، تعزيز جهودها في مجال الاستدامة من خلال برنامج الإرث الأخضر الجديد الذي أطلقته مؤخراً بالتعاون مع "إيكوماتشر". وتستهدف الشركة من خلال البرنامج القيام بدور فعال في حماية الطبيعة من خلال زراعة الغابات لتحسين المنظومة البيئية المحلية، بالإضافة إلى التركيز على الممارسات المستدامة عبر زراعة غابات جديدة.

وجرى بالفعل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإرث الأخضر من خلال زراعة أشجار المانغروف المحلية على طول الساحل الغربي لإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن زراعة 1000 شجرة في كل أنحاء دولة الإمارات وكينيا والفيلبين. وسوف تحتجز هذه الغابات 750 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون طوال مدة حياتها.

وقالت "مالو كالوزا"، الرئيس التنفيذي لشركة كيونت: "يعد برنامج الإرث الأخضر عبارة عن مبادرة اتخذتها كيونت بالتعاون مع "إيكوماتشر" لزراعة ثلاث غابات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا والفيلبين. وتعتبر "إيكوماتشر" مؤسسة اجتماعية معتمدة وأول منصة رقمية لزراعة الأشجار في العالم مدعومة بتقنية البلوك تشين، وغالباً ما تتعاون "إيكوماتشر" مع المنظمات البيئية من جميع أنحاء العالم لتمكين الشركات من دمج نشاط زراعة الأشجار ضمن أعمالها التجارية. ويتمثل هدف كيونت الرئيسي من البرنامج في تطوير وتحسين منظومات بيئية محلية وتوليد سبل معيشة مستدامة للمجتمعات المحلية".

وكانت "كيونت" قد أطلقت مؤسسة المسؤولية المجتمعية RYTHM، التي تعني "ارتق بنفسك لمساعدة البشرية" في عام 2005، ومنذ ذلك الحين تعمل المؤسسة على تمكين الناس وتحويل المجتمعات. كما عملت كيونت مع أكثر من 115 منظمة شريكة في جنوب شرق آسيا والهند وسريلانكا وأفريقيا، حيث أثّرت المؤسسة في حياة أكثر من 50 ألف شخص في العديد من البلدان النامية، بما في ذلك الأطفال والفتيات المراهقات من المجتمعات المحرومة. حيث وقعت مؤسسة RYTHM شراكة مع منظمة "بارينام" غير الربحية للعمل معاً من أجل تمكين النساء اقتصادياً والحد من عدم المساواة بين الجنسين عبر برامج تدريبية لتنمية وتعزيز مهاراتهن.

وتتمثل مهمة مؤسسة RYTHM في تعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال هذه المؤسسة، تُطلق "كيونت" برامج تعليمية للشباب المحرومين، وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، إلى جانب برامج أخرى لتوفير الكهرباء في المناطق المعدومة وبرامج لتحسين حياة الفقراء من خلال تنظيم المشاريع الاجتماعية.

وتعتبر كيونت واحدة من أبرز شركات البيع المباشر القائمة على التجارة الالكترونية. يدمج عملها مبادئ صناعتين رئيسيتين هما التجارة الالكترونية والبيع المباشر. وتقدم كيونت مجموعة متنوعة من منتجات الصحة والرفاهية ونمط الحياة ولديها مكاتب ووكالات في أكثر من 25 بلداً بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم قاعدتها المتنامية من العملاء والموزعين. كما تنشط كيونت أيضاً في مجال رعاية الأنشطة الرياضية حول العالم، حيث تعتبر شريك البيع المباشر طويل الأمد الرسمي لفريقي الرجال والسيدات لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

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نبذة عن QNET

تعد شركة كيونت واحدة من شركات البيع المباشر القائمة على التجارة الالكترونية الرائدة في قارة آسيا، لما تقدمه من مجموعة واسعة من منتجات الصحة والرفاهية وأسلوب الحياة التي تمكن الناس من عيش حياة أفضل. وساعد نموذج الأعمال الأساسي لدى كيونت المدعوم بقوة التجارة الالكترونية في تمكين الملايين من رواد الأعمال في أكثر من 100 بلداً حول العالم.

كيونت هي عضو في رابطة البيع المباشر في العديد من البلدان، بالإضافة إلى رابطة الأغذية والصحة بهونغ كونغ ورابطة صناعة المستلزمات الصحية بسنغافورة، وغيرها الكثير.

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