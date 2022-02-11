دبي, الامارات العربية المتحدة: أطلقت شركة كيونت الرائدة في عمليات البيع المباشر عالمياً والمتخصصة في التجارة الإلكترونية، منصة Qlearn التعليمية، وتضم المنصة الجديدة مجموعة مميزة من الدورات التدريبية الهادفة لمساعدة الأفراد الساعين للتعلم المستمر، وخاصة المهنيين والتجاريين ورواد الأعمال، وذلك لتنمية مهاراتهم العلمية والقيادية وتطوير أعمالهم لمواكبة التغيرات العالمية في ظل التنافس الشديد في مختلف المجالات.

ويأتي إطلاق منصة Qlearn في إطار استراتيجية كيونت التي تهدف للمساهمة في بناء مجتمع مبتكر ذو نظرة إيجابية، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتمكين رواد الأعمال حول العالم، حيث تقدم عن طريق هذه المنصة خدمات تعليمية تفاعلية تجعل اكتساب المعلومات عملية ممتعة، من خلال تقديم محتوى متنوع يضم وسائط متعددة متوافقة مع جميع الأجهزة الالكترونية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المنصة بسهولة في كل وقت ومن كل مكان في العالم لأنها منصة رقمية متاحة بلغات متعددة.

قالت مالو كالوزا، المديرة التنفيذية لشركة كيونت: " تؤمن كيونت بأن التعلُم عملية مستمرة لا تتوقف تمتد مدى الحياة، ولا تقتصر على مجرد الحصول على شهادات ودرجات علمية تقليدية، ولكن التميز الحقيقي في أي مجال يُحتم على الفرد اكتساب المهارات والمعرفة الذاتية المستمرة لمواكبة للتطور العالمي السريع، ولهذه الأسباب أطلقنا منصة Qlearn ".

وأضافت: يعتمد التصور الذي رسمته كيونت لهذه المنصة في الأساس على جعلها منصة رقمية تعليمية متعددة الاستخدامات، غير متأثرة بعائق الوقت والمكان حيث يمكن لأي شخص الوصول إليها باستمرار، بالإضافة إلى إتاحتها بلغات متعددة كالانجليزية والعربية والروسية والفرنسية والتركية والاندونيسية كما سيتم اتاحتها بلغات أخرى فى أقرب وقت.

وتقدم منصة Qlearn " مجموعة من الدورات التدريبية الجديدة في مجالات التسويق والمبيعات، حيث تقدم دورة تدريبية حول أساسيات ومبادئ الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي" وخاصة موقع فيسبوك، ويتم خلالها إلقاء نظرة عميقة على الإعلانات المدفوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن دورة في مبادئ التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى دورة عن إدارة المشاريع على Google تقدم أساسيات ومهام مدراء المشروعات، وأخرى بعنوان "جوجل: أمن تكنولوجيا المعلومات: الدفاع ضد الفنون الرقمية المظلمة" تقدم مجموعة واسعة من مفاهيم وأدوات تكنولوجيا أمن المعلومات وأفضل الممارسات.

كما تقدم المنصة دورة تدريبية بعنوان "مقدمة في علم التفاوض"، لاكتساب مهارات التفاوض، تتميز عن غيرها من الدورات التدريبية التقليدية فى أن كيونت طورت لها إطار عمل خاص لتحليل وصياغة عملية التفاوض، فضلاً عن تقديم دورة بعنوان "المرأة في القيادة- إلهام التغيير الإيجابي" وتهدف إلى إلهام وتمكين النساء والرجال في جميع أنحاء العالم للمشاركة فى تولى القيادة والتطوير الوظيفى الهادف.

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نبذة عن QNET

تعد شركة كيونت واحدة من شركات البيع المباشر القائمة على التجارة الالكترونية الرائدة في قارة آسيا، لما تقدمه من مجموعة واسعة من منتجات الصحة والرفاهية وأسلوب الحياة التي تمكن الناس من عيش حياة أفضل. وساعد نموذج الأعمال الأساسي لدى كيونت المدعوم بقوة التجارة الالكترونية في تمكين الملايين من رواد الأعمال في أكثر من 100 بلداً حول العالم.

كيونت هي عضو في رابطة البيع المباشر في العديد من البلدان، بالإضافة إلى رابطة الأغذية والصحة بهونغ كونغ ورابطة صناعة المستلزمات الصحية بسنغافورة، وغيرها الكثير.

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