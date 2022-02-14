البلدان الثلاثة الأولى في المنطقة هي الكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب

أعلنت شركة البيع المباشر العالمية القائمة على التجارة الالكترونية "كيونت"، تحقيق نمو بنسبة 5 % في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز القدرات المتزايدة لنموذج عمل البيع المباشر الخاص بها القائم على التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وصرحت شركة "كيونت" في بيان إن البلدان الثلاثة الأولى التي سجلت أداء أعلى مبيعات في المنطقة كانت على التوالي الكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب، فيما سجلت البلدان الأخرى أيضاً نسقاً تصاعدياً للمبيعات.

وقالت "مالو كالوزا"، المديرة التنفيذية لدى "كيونت": "كان 2021 عاماً صعباً بالفعل للشركات في المنطقة، وخاصة شركات البيع المباشر، حيث يعد بناء العلاقة الشخصية حجر الأساس في مجال عملنا. وقد كان لإجراءات التباعد الاجتماعي والعزل لفترات طويلة أثر سلبي على الصناعة في الأيام الأولى من انتشار الوباء، لكننا تمكنا من العودة بأسرع مما توقعنا".

وأضافت أن "البيع المباشر قدم فرصة نمو واعدة بالنسبة للكثيرين ممن فقدوا وظائفهم ومصدراً ثابتاً للدخل خلال فترة الوباء، كما استفادت "كيونت" من هذا الوضع من خلال تنمية عدد شركاء الممثلين المستقلين لديها عبر أنحاء المنطقة".

وتابعت "كالوزا": "يتمثل التطوران السائدان اللذان دعما صناعة البيع المباشر خلال الأيام الصعبة من الوباء في ارتفاع مبيعات منتجات الصحة والعافية، التي تعزز المناعة البشرية، والثاني بتكّيف شركات البيع المباشر عبر العالم مع الأدوات الرقمية والمنصات الافتراضية بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال العام السابق".

وقامت "كيونت" بهيكلة كافة برامجها التدريبية والتوجيهية لتصبح فعاليات افتراضية _ بما يوفر في التكلفة ويستقطب مشاركة أوسع. وفي هذا الإطار، علّقت "كالوزا" قائلة: "جذب مؤتمرنا السنوي في عام 2020 قرابة 200،000 مشارك من 50 بلداً تقريباً. وفي عام 2021، ارتفع العدد إلى 350 ألف مشارك من أكثر من 50 بلداً"، مضيفة أن "كيونت" ستواصل نموذج المؤتمرات الافتراضية، حتى إذا أصبح إقامة الفعاليات الحضورية آمناً، وذلك نظراً لعوامل الراحة التي توفرها هذه المؤتمرات في ظل غياب القيود النموذجية المرتبطة بالفعاليات الحضورية مثل تكاليف الرحلة والتأشيرة وما إلى ذلك من قيود أخرى.

وقالت "كيونت" في بيان إنها تتطلع قدماً إلى سنة 2022 قوية عبر تعزيز المبيعات، وتوسيع قاعدة شركائها وشراكاتها. وستستمر "كيونت" بكونها شريك البيع المباشر لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، لتمتد شراكتها إلى 10 أعوام. وهذا العام، ستتطلع "كيونت" لتوفير عيادات كرة قدم بإدارة السيتي للمجتمعات حول العالم.

وأوضحت "كيونت"، التي شاركت في منتدى المياه العربي العام الماضي، أنها تخطط لمواصلة علاقتها مع هذا الحدث، فيما تتطلع للمشاركة في حدث آخر مماثل هذا العام وهو أسبوع القاهرة للمياه. كما تتطلع الشركة أيضاً لتوسيع شراكاتها في القارة الأفريقية.

وفي العام 2021، كان نظام ترشيح المياء "هوم بيور نوفا" المنتج الأكثر مبيعاً لدى "كيونت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالنسبة لـ"كيونت"، كان عام 2021 عاماً حافلاً بأنشطة الندوات الافتراضية حول اقتصاد العمل الحر وتمكين النساء ورقمنة البيع المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حازت الشركة على العديد من الجوائز على الصعيد العالمي، بما في ذلك جائزة الشركة الأكثر ابتكاراً للعام 2021 وجائزة Titan للأعمال وجائزة "ستيفي" للنساء في الأعمال.

وحصدت "كيونت" أيضاً ثلاث جوائز ضمن حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021– وهي على التوالي: أفضل شركة للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، والشركة الأكثر استدامة للسلع الاستهلاكية ، وأفضل شركة مؤثرة في مجال الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حصدت "مالو كالوزا"، المدير التنفيذي لدى "كيونت" جائزة "Gold Globee®" كأفضل رئيس تنفيذي للعام 2021.

كما قامت الشركة أيضاً بجمع تمويل العام الماضي لدعم إحدى المستشفيات الخيرية في باكستان.

وختمت "كالوزا" بقولها: "نتطلع قدماً لعام إيجابي آخر في 2022، عبر المساهمة بتجربة جماعية مستدامة حول علامة "كيونت" التجارية، من خلال بناء مجتمع من المساهمين والسفراء الذين يثقون بالشركة، ومنتجاتها وفرص الأعمال التي تقدمها".

#بياناتشركات

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نبذة عن QNET

تعد شركة كيونت واحدة من شركات البيع المباشر القائمة على التجارة الالكترونية الرائدة في قارة آسيا، لما تقدمه من مجموعة واسعة من منتجات الصحة والرفاهية وأسلوب الحياة التي تمكن الناس من عيش حياة أفضل. وساعد نموذج الأعمال الأساسي لدى كيونت المدعوم بقوة التجارة الالكترونية في تمكين الملايين من رواد الأعمال في أكثر من 100 بلداً حول العالم.

كيونت هي عضو في رابطة البيع المباشر في العديد من البلدان، بالإضافة إلى رابطة الأغذية والصحة بهونغ كونغ ورابطة صناعة المستلزمات الصحية بسنغافورة، وغيرها الكثير.

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