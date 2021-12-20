جدة: يسر « كروز السعودية » أن تعلن عن مشروع (سما Sama)، الذي يُعتبر أول يخت فاخر من نوعه، يتم تطويره من خلال مشروع مشترك بين « كروز السعودية » إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) و«أمان للمنتجعات». ويبلغ طول اليخت الجديد 183 متراً (600 قدماً)، ويضم 50 جناحاً فاخراً، لكل منها شرفة خاصة. ويأتي اليخت برؤية معمارية مبتكرة تضع معياراً جديداً في عالم الرحلات البحرية حيث سيجلب "سما" الشعور بروح «أمان» الحالمة إلى بحار ومحيطات العالم واللذي من المقرر إطلاقه عام 2025.

وستقوم «أمان للمنتجعات» بالإشراف على عملية التطوير الكاملة للمشروع - من التصميم والبناء إلى العمليات والإدارة - لضمان استمتاع الضيوف بكل معنى الفخامة على متن "سما". ومشروع (سما) سيمنح الضيوف مساحات فسيحة لتوفير فرصة الاستمتاع بالخصوصية، وكرم الضيافة، فضلاً عن دوره في تأمين تجربة فاخرة واستثنائية.

ويتم تصميم اليخت بالشراكة مع شركة هندسة وتصميم اليخوت سينوتSINOT الرائدة، وأحد أفضل شركات تصاميم وصناعة اليخوت في العالم، وسيحظى اليخت الجديد بتراث شرقي متميز، وفلسفة تصميم متكاملة تتجسد بسلاسة مع الرؤية المعمارية، لاستحداث تجربة خالدة في سفينة معاصرة تتمتع بتوازن متناغم بين المساحات الخارجية والداخلية.

وعلاوة على الـ 50 جناحاً، سيتوفر على متن اليخت مطعما يقدم اختيارات متعددة من أشهى المأكولات العالمية، بالإضافة الى قاعة كبيرة، وسبا صحي، مع حديقة يابانية خلابة، ومهبطين للطائرات العمودية (الهليكوبتر)، الى جانب إمكانية الوصول المباشر الى مياه البحر للاستمتاع بالسباحة عبر الجزء الخلفي من اليخت.

ووقع اتفاقية المشروع المشترك بين «أمان» و«كروز السعودية»، كل من المهندس فواز أحمد فاروقي العضو المنتدب لـ«كروز السعودية»، و السيد فلاد دورونين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أمان»، استمراراً للتعاون والشراكة مع المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على الشراكة والمشروع، قال المهندس فواز فاروقي العضو المنتدب لـ«كروز السعودية»: " إن توقيع هذه الشراكة يقدم إضافة جديدة إلى منتجات «كروز السعودية»، وهي شهادة على ما تقدمه «كروز السعودية» من تجارب سياحية متنوعة وفريدة لاستكشاف روائع ساحل البحر الأحمر الخلاب، بالإضافة إلى إظهار التزام «كروز السعودية» في تنمية وتوسيع صناعة الرحلات البحرية في المملكة. كما نطمح إلى مزيد من التعاون المتميز والمثمر مع «أمان» والذي من شأنه أن يوفر لعملائنا رحلات بحرية فائقة الفخامة".

وأضاف المهندس فاروقي، " نتطلع إلى العمل مع «أمان» للوصول إلى رؤيتنا بأن تصبح المملكة وجهة عالمية رائدة، والى أن يستمتع ضيوفنا بطبيعة متنوعة وخلابة، والتعرف على ثقافة عريقة وتراث غني من خلال رحلة لا تُنسى تنفرد بها المملكة حقاً ".

ومن جانبه رحب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أمان» السيد فلاد دورونين، بالمشروع الرائد الجديد للعلامة التجارية، وأضاف قائلاً: "يمثل الإعلان عن مشروع (سما) لحظة مثيرة في نمو وتطور «أمان»، حيث أننا لا نواصل فقط تنويع محفظتنا الجغرافية على الأرض فحسب، ولكن أيضاً في البحر، لإنشاء منتجعات في مواقع غير مسبوقة، والاستمرار في إعادة صياغة مفهوم الرفاهية والضيافة. وسيحقق مشروع (سما) نقلة نوعية إضافية للخدمات الراقية التي تقدمها «أمان» في مجال الرحلات البحرية السياحية".

ومنذ الافتتاح الناجح لـ«أمان للمنتجعات» في طوكيو عام 2014،وهوأول فندق لمجموعة «أمان» يقع في مدينة،التزمت «أمان» خلال تطورها المستمر، في توفير المزيد من الوجهات السياحية، بما في ذلك «أمان» نيويورك، و«أمان» ميامي، بالإضافة إلى المنتجعات السياحية الأخرى، بما في ذلك الرياض، والعلا، والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وسيواصل مشروع (سما) الطموح تقديم تجارب سفر رائدة مع الالتزام التام بقيِم «أمان» الأساسية التي تركز على الاستمتاع بالخصوصية، والهدوء، وكرم الضيافة، والخدمة الراقية التي لا مثيل لها.

ومن المتوقع إطلاق مشروع (سما) في عام 2025، وسيتم الإعلان عن اسمه الرسمي في الوقت المناسب.

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حول كروز السعودية:

يقع مقر «كروز السعودية Cruise Saudi» في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وقد تم تشكيلها لتطوير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لتوسيع نطاق سوق الرحلات البحرية السياحية الكاملة على طول الساحل السعودي. والشركة هي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 100%، ومسؤولة عن تطوير الموانئ في الوجهات السعودية الرئيسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، من التسويق إلى تنسيق الرحلات على الشاطئ وعمليات السفن. وتعمل «كروز السعودية» جنباً إلى جنب مع الوزارات والهيئات التنظيمية لبناء البنية التحتية والأنظمة اللازمة لتنظيم الرحلات البحرية والبرية بهدف جعل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

ويمثل ساحل المملكة العربية السعودية حلقة الوصل بين الوجهات المتوسطية الكلاسيكية، والعديد من الوجهات السياحية في المحيط الهندي، مما يوفر طريقاً بحرياً فريدًا لرواد الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم. وتقع على بعد رحلة مدتها ثلاث ساعات فقط من 250 مليون شخص في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وستوفر موانئ «كروز السعودية» على طول البحر الأحمر والخليج العربي قاعدة مثالية لركاب الرحلات البحرية لاكتشاف الكنوز الأصيلة للجزيرة العربية وما وراءها. وتسعى الشركة إلى خلق 50000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الرحلات البحرية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2035.



حول أمان:

تأسست «أمان» في عام 1988 مع رؤية لبناء مجموعة من المنتجعات الجذابة التي توفر تجربة ضيافة فريدة تشعر الضيوف كما لو كانوا في المنزل. وأقيم أول منتجع لها باسم "أمانبوري"، بما يعني "مكان السلام"، في فوكيت، تايلاند، الذي قدمت من

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