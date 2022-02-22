يؤمن فرع كارفور الجديد إمكانية الوصول السلس لمجموعة واسعة من المنتجات المحلية والعالمية العالية الجودة ويتميز بموقعه القريب من المناطق السكنية

يوفر الفرع الجديد خدمات كارفور المميزة والذكية لتحقيق تجربة تسوق أكثر كفاءة ومرونة

الكويت: أعلنت كارفور، التي تديرها وتملكها شركة "ماجد الفطيم" في الكويت، عن افتتاحها رسمياً السوبرماركت الجديدة في منطقة الخيران في محافظة الأحمدي.

وتشكل "سوبرماركت" كارفور الجديدة، الفرع التاسع لكارفور في البلاد، وتؤكد من جديد على مواصلة استراتيجية التوسع التي تعتمدها كارفور، والتي تهدف إلى دعم نمو وإزدهار المجتمعات التي تخدمها. كما تسلط الضوء على التزام "ماجد الفطيم"، بالمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

ويوفر فرع كارفور الجديد والذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع مجموعة واسعة من المنتجات المحلية والمستوردة عالية الجودة يتجاوز عددها 15000 منتج. وانطلاقاً من موقعه المميز والمناسب، سيوفر فرع كارفور الجديد، للعملاء مرونة الوصول إلى احتياجاتهم إلى حدٍ كبير لاسيما لسكان المناطق المجاورة.

وقال أحمد محمد أحمد، مدير كارفور الكويت لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "تحتفل كارفور اليوم بفصلٍ جديد من مسيرتها، الأمر الذي يؤكد على حرصها وتفانيها في تحقيق التواصل مع عملائها لتقديم خدمات ممتازة. وسيوفر فرعنا الجديد إمكانية الوصول للمنتجات والسلع وتحقيق السهولة والسرعة والتسوق السلس. ونحن فخورون بخدمة عملائنا وتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء لتلبية الطلب المتزايد للتسوق".

ويستطيع عملاء كارفور التوفير في مشترياتهم لأقصى حد، من خلال استخدام "ماي كلوب"، برنامج الولاء من كارفور عبر تحميل تطبيق MAF Carrefour. ويوفر "ماي كلوب" لمستخدميه عروضاً مستهدفة ومدروسة مبنية على سلوك المستهلك في التسوق، فضلاً عن الخصومات الحصرية وعروض "الكاش باك" والتي تمنح المستخدمين فرصة استرداد ما يصل الى 11% من قيمة مشترياتهم.

وتدرك كارفور أهمية تنفيذ عملياتها بطرق وأساليب تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية. وانطلاقاً من ذلك، تواصل في جهودها لتقليل بصمتها الكربونية عبر توفير أكياس تسوق صديقة للبيئة والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واعتماد حلول توفير الطاقة الكهربائية داخل فروعها.

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نبذة عن كارفور:

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" حاليًا أكثر من 350 متجر كارفور متوزعة على 17 دولة لتلبية حاجات750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل "كارفور" أكثر من 37,000 زميل.

تقوم كارفور بإدارة أنواع مختلفة من المتاجر، إضافات الى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائها المتنوعة. وتماشياً مع التزام العلامة التجارية في توفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، تقدم كارفور اليوم خيارات لا مثيل لها تضم أكثر من 500,000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ويتم توريد 80? منها محلياً عبر شبكة من الموردين المحليين والإقليميين، لتساهم بذلك في دعم الاقتصاد والمجتمع المحلي، فضلاً عن تقديم تجربة تسوق فريدة متناغمة مع احتياجات المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

نبذة عن كارفور الكويت

تم إطلاق كارفور في الكويت عام 2007، وتدير اليوم 9 هايبرماركت وسوبرماركت. توفر كارفور الكويت أكثر من941 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتقوم بتوريد 97% من منتجاتها من الكويت والمنطقة. وتعمل كارفور الكويت مع 476 مورد وشريك محلي ومن مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي يساهم في توفير الدعم للاقتصاد المحلي

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "?وكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنو?ا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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