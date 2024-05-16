وفقاً لتقرير فورستر وويف

كابجيميني تُصنف كشركةً رائدة لتميزها في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي

القاهرة، 16 مايو 2024 – صنفت كابجيميني، اليوم، كإحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي وفقاً لتقرير "فورستر ويف" للربع الثاني من عام 2024، بناءً على أراء عدد من عملاء الشركة. وحصلت كابجيميني على أعلى تقييم ممكن في معايير الرؤية، والمجتمع، والابتكار، إلى جانب تطبيقها لاستراتيجية متكاملة لإدارة التغيير الخاص بالذكاء الاصطناعي لعملائها، والتي تسلط الضوء على تحديد حالات الاستخدام الرئيسية في مختلف الصناعات، وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، والتزامها بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي والحوكمة والتغيير التنظيمي. كما يؤكد التقرير أن كابجيميني تساعد عملاءها على تبني الذكاء الاصطناعي في أعمالهم التجارية.

وأشار التقرير إلى تميز شركة كابجيميني في مجال إدارة التغيير وبرامج التدريب والتعليم التنفيذي المستمرة، مما مكنها من مساعدة العملاء على تبني وتشغيل أعمال تجارية قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتنسب كابجيميني هذا الإنجاز إلى خدماتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الإنشائي، وقدراتها التي تشمل تجربة العملاء والاستراتيجية والبرمجيات وخصوصية البيانات. كما ألقى التقرير الضوء على استراتيجية الابتكار الخاصة بكابجيميني والتي تتميز بدمج الابتكار المشترك والتعاون مع العملاء إلى جانب نهج البحث والتطوير التقليدية.

وفي هذا السياق، صرح أيمن عزت الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني: "يأتي اختيار شركة فورستر لكابجيميني كشركة رائدة تأكيداً على أن ريادتنا في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي تحقق نتائج واضحة لعملائنا. كما نؤمن بكون الذكاء الاصطناعي الإنشائي بمثابة محفز ومحرك رئيسي للشركات في مختلف الصناعات، ولذلك فإننا ننفذ مشاريع الذكاء الاصطناعي عبر تقديم حلول موثوقة ومتكاملة لتمكين عملائنا من تحقيق نتائج ملموسة بتكلفة محكمة. كما نلتزم بتطوير قدراتنا وحلولنا بشكل أكبر، مع التركيز على حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة والشراكات الرئيسية عبر سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الإنشائي."

والجدير بالذكر أن تقرير "فورستر وويف" لخدمات الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2024 قد قدم نظرةً عامة عن 40 مزود للخدمات، بما في ذلك كابجيميني، والذين قد بدأوا في خلق مسارات لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي لعملائهم. ومن بين هؤلاء، تم تضمين التسعة الأكثر أهمية في التقرير.

نبذة عن كابجيميني

كابجيميني تعد شركة عالمية رائدة تتشارك جهودها مع العديد من المؤسسات لتوفير خدمات التحول الرقمي وإدارة أعمالها من خلال تسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة. تحرص المجموعة على بناء قدرات القوى العاملة بها عبر أحدث التقنيات من أجل مستقبل مستدام وشامل.

تتميز مؤسسة كابجيميني ببيئة عمل أكثر تنوعًا ومسئولية، حيث تضم ما يقرب من 340 ألف موظف في 50 دولة حول العالم. بفضل إرثها الراسخ الذي يمتد إلى 55 عامًا وخبرتها الطويلة في مجال التكنولوجيا، تحظى المجموعة بثقة عملائها لتلبية احتياجات أعمالهم سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية أو التصميم أو العمليات التشغيلية. يأتي ذلك بدعم من معرفتها العميقة بالتطور المتسارع للتقنيات الحديثة مثل البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال والبرمجيات والهندسة الرقمية والمنصات.

وكانت المجموعة قد أعلنت في 2023 عن إيرادات عالمية بلغت 22.5 مليار يورو.

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