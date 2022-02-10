تتوفر الخدمة في 13 موقعا في جميع أنحاء المملكة

تم افتتاح أول مركز لتقديم طلبات تجديد جوازات السفر السريلانكية بتاريخ 6 فبراير 2022 في الرياض

يمكن للعملاء تقديم طلب تجديد جواز السفر و / أو استلام جوازات السفر المجددة في المراكز المختصة

أعلنت سفارة سريلانكا في المملكة العربية السعودية عن تعاونها مع «في إف إس غلوبال» لتقديم خدمات تجديد جوازات السفر للجالية السريلانكية في المملكة. وتعتبر خدمات تجديد جواز السفر التي توفرها «في إف إس غلوبال»، بمثابة منصة بديلة تتيح للعملاء فرصة تقديم طلبات تجديد جواز السفر و / أو استلام جوازات السفر المجددة عبر 13 موقعاً في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها سفارة سريلانكا في الرياض حالياً.

تم افتتاح أول مركز لتقديم طلبات تجديد جوازات السفر السريلانكية في مكاتب «في إف إس غلوبال» بتاريخ 6 فبراير 2022 في الرياض، بحضور سعادة باكير محي الدين أمزا، سفير سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية وسومانث كابور، رئيس «في إف إس غلوبال» في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان. كما تم تشغيل مركزي جدة والخبر في اليوم التالي. وسيتم توفير خدمات تجديد جوازات السفر في 10 مواقع أخرى تشمل مناطق الجوف والخبر والقصيم وحائل وجازان والجبيل والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران وتبوك بحلول 15 فبراير 2022.

وتعليقاً على الافتتاح، قال سعادة باكير محي الدين أمزا، سفير سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية: "سنتمكن عبر شراكتنا مع «في إف إس غلوبال»، توسيع شبكة خدماتنا للوصول إلى المواطنين السريلانكيين المقيمين في جميع أنحاء المملكة. يواجه بعض حاملي جوازات السفر السريلانكية صعوبة في زيارة بعثتنا شخصياً، حيث سيتمكنون حالياً من تقديم طلبات تجديد جوازاتهم بسهولة في أقرب مركز من مراكز «في إف إس غلوبال»، بدلاً من زيارة السفارة السريلانكية في الرياض."

وكجزء من المسعى الدائم والمستمر للارتقاء بتجربة العملاء، توفر «في إف إس غلوبال» خدمات اختيارية تعزز سهولة العمليات، ومنها:

المساعدة في تعبئة الاستمارات: خدمة مساعدة شخصية يوفرها موظفين مدربين لاستكمال استمارة طلب تجديد جواز السفر

خدمات البريد السريع: تسليم جواز السفر المجدد مباشرة في الوقت والمكان الذي يختاره العميل

تنبيهات الرسائل القصيرة: تنبيهات منتظمة لاطلاع العملاء على حالة الطلب بشكل مستمر

من جهته قال سومانث كابور، رئيس «في إف إس غلوبال» في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان: "تهدف شراكتنا مع حكومة سريلانكا إلى تعزيز تجربة العملاء وتوفير إمكانية تجديد الجوازات على نحو أسهل لمواطني سريلانكا في المملكة العربية السعودية. نمت محفظتنا لخدمات جوازات السفر والخدمات القنصلية على نحو ملحوظ، ونتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات في فئتها للجالية السريلانكية في المملكة العربية السعودية."

تدير «في إف إس غلوبال» 172 مركزاً لتوفير خدمات جوازات السفر والخدمات القنصلية الخاصة بـ 12 حكومة في 32 دولة حول العالم. وتلبي هذه الخدمات الشفافة والمرنة والذكية، المختصة بجوازات السفر والخدمات القنصلية، مجموعة من المتطلبات الرئيسية بدءًا من حجز المواعيد عبر الإنترنت ودعم العملاء إلى خدمات تقديم الطلبات في المكاتب وتسجيل البيانات البيومترية وتسليم جوازات السفر وغيرها من الوثائق. وتقتصر مسؤولية «في إف إس غلوبال» على تلقي الوثائق المطلوبة من الحكومات التي تتعاون معها، والتي تقوم من جهتها بتقييم جميع الطلبات المقدمة ومعالجتها. ولا تمتلك «في إف إس غلوبال» أي تأثير على العمليات التي تجري في السفارات أو القنصليات أو البعثات الدبلوماسية المختصة.

يتم استقبال العملاء لتقديم طلبات تجديد جوازات السفر السريلانكية في مراكز «في إف إس غلوبال» المخصصة لهذا الغرض من الأحد إلى الخميس بين الساعة 09:00 صباحًا و 05:00 مساءً. لحجز موعد أو لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة https://vfsglobal.com/sau/en/lka أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info.srilankasaudi@vfshelpline.com

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3518 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 143 بلد عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 63 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 235 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم.

وتعود ملكية غالبية الأسهم في «في إف إس غلوبال» لشركة إي كيو تي، العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال». إي كيو تي، مؤسسة استثمار عالمية لها مكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ولها سجل حافل لمدة 27 عامًا من الأداء الاستثماري المتسق عبر مناطق جغرافية وقطاعات واستراتيجيات متعددة. وهي مدرجة ضمن مجموعة EQT AB في بورصة ناسداك ستوكهولم. تدير EQT وتقدم المشورة لمجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة وأدوات الاستثمار الأخرى التي تستثمر في جميع أنحاء العالم بهدف تحقيق عوائد جذابة وشركات قادرة على استشراف المستقبل. ولا يمتلك المستثمرين في صناديق EQT أي دور للتأثير على عملية صنع قرارات شركات المحافظ أو استراتيجياتها. كما لا يمكنهم الوصول إلى الأصول التجارية الخاصة، أو رفع السرية للتعرف على بيانات المتعاملين.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022