PHOTO
يعد فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش ، الذي يقع يقع أمام كورنيش أبحر الجنوبي ، الوجهة المثالية للمسافرين بغرض الأعمال أو الاستجمام
جدّة، المملكة العربية السعودية : أعلنت فور بوينتس باي شيراتون التي تشكّل جزءاً من محفظة ماريوت بونفوي التي تضمّ 30 علامة تجارية فندفية راسخة في قطاع الضيافة، بالأمس عن افتتاح فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش والمملوك لمجموعة المرجان القابضة. ليقدّم الفندق خدماته للمسافرين بغرض الأعمال أو الاستجمام على حدّ سواء ويوفر لهم تجربة إقامة مميزة في فندق يتمتّع بتصميم بسيط وأنيق وبطابعه الوديّ وأجوائه المريحة.
يقع الفندق على بعد 12 دقيقة فقط من مطار الملك عبد العزيز الدولي وعلى مقربة من مدينة الملك عبد الله الرياضية، وهو مصمّمٌ بشكل يراعي احتياجات المسافر العالمي. ويتّسم الفندق بلمسات جمالية أنيقة وكلاسيكية وبألوانه الحيادية التي تبعث شعوراً من الاسترخاء والتوازن.
وفي هذه المناسبة، علّق سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية، قائلاً: "يعتبر فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش إضافة مميزة إلى محفظتنا سريعة النمو في المملكة. ونحن على ثقة بأنّ هذا الفندق الجديد سيلبّي الطلب المتزايد على أماكن الإقامة عالية المستوى في هذه المنطقة نظراً إلى كونه يؤمن المزيج المثالي ما بين الراحة والأناقة وأصالة الخدمة الفندقية والقيمة الحقيقية. ويأتي افتتاح هذا الفندق الجديد ليؤكّد على التزام ماريوت الدولية بدعم نمو قطاع الضيافة في المملكة."
تمّ تصميم فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش تلبيةً لاحتياجات المسافر العصري مع التركيز على أكثر ما يهمّه. كما يتضمّن الفندق 301 غرفة مجهّزة بشكل ممتاز بما فيها 113 جناحاً. وتطلّ كلٌّ الغرف التي تتميز بمساحتها الفسيحة على مشاهد أخّاذة للبحر مع نوافذ تمتدّ من الأرض إلى السقف، وخدمة الغرف على مدار الساعة، واتّصال مجّاني بالواي فاي.
ذلك ويضمّ الفندق مطعم "ذا كريك" (The Creek) الذي يفتح أبوابه على مدار اليوم ليقدّم المطعم المأكولات العالمية والآسيوية للفطور والغداء والعشاء، وليستمتع الضيوف بأشهى الأطباق العربية والعالمية والحلويات بما في ذلك مجموعة مختارة من المشروبات والعصائر. كما يقدّم مقهى الفندق في الردهة الأساسية باقة من أصناف القهوة الممتازة، والمأكولات الخفيفة والمرطبات في أجواء مريحة.
ومن أجل تلبية احتياجات المسافرين بغرض الأعمال، يتضمّن الفندق مساحة للاجتماعات تزيد عن 570 متراً مع ثماني غرف اجتماعات كاملة التجهيز. وتشمل المرافق الأخرى نادياً صحياً وحوض سباحة. كما يمكن للضيوف الاستفادة أيضاً من خدمة الكونسيرج في الفندق مع خدمة التوصيل من المطار وإليه.
أصبح فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش مفتوحاً الآن للحجوزات. يُرجى زيارة www.fourpointsjeddahcorniche.com أو الاتّصال على الرقم 00966122118899 للمزيد من المعلومات.
#بياناتشركات
- انتهى -
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.