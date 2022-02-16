يعد فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش ، الذي يقع يقع أمام كورنيش أبحر الجنوبي ، الوجهة المثالية للمسافرين بغرض الأعمال أو الاستجمام

جدّة، المملكة العربية السعودية : أعلنت فور بوينتس باي شيراتون التي تشكّل جزءاً من محفظة ماريوت بونفوي التي تضمّ 30 علامة تجارية فندفية راسخة في قطاع الضيافة، بالأمس عن افتتاح فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش والمملوك لمجموعة المرجان القابضة. ليقدّم الفندق خدماته للمسافرين بغرض الأعمال أو الاستجمام على حدّ سواء ويوفر لهم تجربة إقامة مميزة في فندق يتمتّع بتصميم بسيط وأنيق وبطابعه الوديّ وأجوائه المريحة.

يقع الفندق على بعد 12 دقيقة فقط من مطار الملك عبد العزيز الدولي وعلى مقربة من مدينة الملك عبد الله الرياضية، وهو مصمّمٌ بشكل يراعي احتياجات المسافر العالمي. ويتّسم الفندق بلمسات جمالية أنيقة وكلاسيكية وبألوانه الحيادية التي تبعث شعوراً من الاسترخاء والتوازن.

وفي هذه المناسبة، علّق سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية، قائلاً: "يعتبر فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش إضافة مميزة إلى محفظتنا سريعة النمو في المملكة. ونحن على ثقة بأنّ هذا الفندق الجديد سيلبّي الطلب المتزايد على أماكن الإقامة عالية المستوى في هذه المنطقة نظراً إلى كونه يؤمن المزيج المثالي ما بين الراحة والأناقة وأصالة الخدمة الفندقية والقيمة الحقيقية. ويأتي افتتاح هذا الفندق الجديد ليؤكّد على التزام ماريوت الدولية بدعم نمو قطاع الضيافة في المملكة."

تمّ تصميم فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش تلبيةً لاحتياجات المسافر العصري مع التركيز على أكثر ما يهمّه. كما يتضمّن الفندق 301 غرفة مجهّزة بشكل ممتاز بما فيها 113 جناحاً. وتطلّ كلٌّ الغرف التي تتميز بمساحتها الفسيحة على مشاهد أخّاذة للبحر مع نوافذ تمتدّ من الأرض إلى السقف، وخدمة الغرف على مدار الساعة، واتّصال مجّاني بالواي فاي.

ذلك ويضمّ الفندق مطعم "ذا كريك" (The Creek) الذي يفتح أبوابه على مدار اليوم ليقدّم المطعم المأكولات العالمية والآسيوية للفطور والغداء والعشاء، وليستمتع الضيوف بأشهى الأطباق العربية والعالمية والحلويات بما في ذلك مجموعة مختارة من المشروبات والعصائر. كما يقدّم مقهى الفندق في الردهة الأساسية باقة من أصناف القهوة الممتازة، والمأكولات الخفيفة والمرطبات في أجواء مريحة.

ومن أجل تلبية احتياجات المسافرين بغرض الأعمال، يتضمّن الفندق مساحة للاجتماعات تزيد عن 570 متراً مع ثماني غرف اجتماعات كاملة التجهيز. وتشمل المرافق الأخرى نادياً صحياً وحوض سباحة. كما يمكن للضيوف الاستفادة أيضاً من خدمة الكونسيرج في الفندق مع خدمة التوصيل من المطار وإليه.

أصبح فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش مفتوحاً الآن للحجوزات. يُرجى زيارة www.fourpointsjeddahcorniche.com أو الاتّصال على الرقم 00966122118899 للمزيد من المعلومات.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022