• نهج الشركة الذكي للحفاظ على أمن البيانات ينطوي على خاصيّة تصنيف البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية قواعد بيانات الشركات ومستودعات البيانات الخام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لصنّاع التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم، تعزيز منظومتها المتكاملة للأمن السيبراني مع إعلان شركة "فورس بوينت" الرائدة عالمياً في مجال أمن البيانات "عن توسيع نطاق أعمالها الإقليمية.

وتوفّر "فورس بوينت" للشركات والجهات الحكومية على مستوى المنطقة خدمات حماية البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إيجاد نهجٍ موحّد لتحديد المخاطر وتطبيق الأنظمة والقوانين بمرونة عالية، ضمن بيئة تكنولوجيا المعلومات والبيانات الموزّعة المعقّدة اليوم.

وتجمع منصّة "فورس بوينت" لأمن البيانات – أينما وُجدت – بين قدرات اكتشاف البيانات وتصنيفها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبين تحليلات السلوك والمرونة في تقييم المخاطر، ضمن حلّ واحد متكامل. وأعلنت الشركة، خلال مؤتمرها العالمي AWARE الذي عُقد مؤخراً، عن توسيع نطاق حمايتها ليشمل البيانات المنظّمة أيضاً، وهي من أكثر أنواع البيانات حساسية وتعرّضاً للاختراق في المؤسسات.

ويقدّم نهج فورس بوينت الذكي لحماية البيانات رؤية شاملة للبيانات المنظمة وغير المنظمة، مع قدرة عالية على مراقبتها والتحكّم بها بدقة. هذا النهج يساعد الجهات والمؤسسات على سدّ الفجوات الأساسية في أمن البيانات، ويعزّز مستوى الحماية أينما كانت البيانات محفوظة أو متداولة.

نهج قائم على الذكاء الاصطناعي لفهم محتوى البيانات والمعطيات الخارجية

وشارك عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، في حفل الإعلان عن توسيع نطاق أعمال شركة "فورس بوينت" في المنطقة، إلى جانب الفريق القيادي للشركة برئاسة سامر ضياء، النائب الأول لرئيس المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "فورس بوينت".

وفي هذه المناسبة، أكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مدّ جسور التعاون بين روّاد قطاع التكنولوجيا من حول العالم يُعدّ ركيزة أساسية في مسيرة مدينة دبي للإنترنت الطموحة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي منذ أكثر من 25 عاماً. وقال: "تؤدي شركة "فورس بوينت" دوراً محورياً في تعزيز أمن بيانات نخبة من أبرز الشركات الرائدة عالمياً، حيث تسهم بشكل ملحوظ في رسم ملامح مستقبل قطاع أمن البيانات العالمي. ويسرّنا أن توسّع "فورس بوينت" نطاق أعمالها ضمن منظومتنا المتكاملة، التي تستقطب روّاد القطاع والمبتكرين من كافة أنحاء العالم لبناء مستقبلٍ رقمي آمن ومستدام. ونؤكّد التزامنا بمواصلة الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جانبه، أشار سامر ضياء، النائب الأول لرئيس المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "فورس بوينت"، إلى أنّ سياسات حماية البيانات التي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الخارجية والبيئة المحيطة والأهداف الحقيقية تحظى بأولوية قصوى اليوم، لا سيّما في عالمٍ بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقال: "يعكس توسيع نطاق أعمالنا الإقليمية من خلال مدينة دبي للإنترنت التزامنا الراسخ بمساعدة المستخدمين في المنطقة على ترجمة الرؤى إلى إجراءات فعّالة لحماية أمن البيانات. ونواصل تزويد الشركات والجهات الحكومية في المنطقة بأنظمة ذكية لحماية أمن البيانات، بما يتيح لها تحديد أولوياتها بوضوح وتعزيز مرونتها في التكيّف مع المخاطر وحماية بياناتها، في كافة مراحل حفظها ضمن بيئة معقّدة وموزّعة على أكثر من مصدر".

توفّر شركة "فورس بوينت" نهجاً ذكياً لحماية البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح هذا النهج للشركات والجهات الحكومية تحديد مواقع حفظ بياناتها أينما كانت وتعزيز مرونتها في التكيّف مع المخاطر والأنظمة المتغيّرة بشكل فوري، فضلاً عن توفير الحماية للبيانات على نطاق واسع من خلال إطار عمل موحّد قائم على سياسة مشتركة. وتسهم "فورس بوينت" من مقرّها القائم في أوستن، تكساس في توفير بيئة آمنة وموثوقة للعملاء وموظفيهم في أكثر من 150 دولة حول العالم.

تضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 150 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن منظومتها المتكاملة التي تضمّ 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500"، مثل "أوراكل" و"باي بال" و"إنڤيديا" و"جوجل" و"هايسنس"، والتي يعمل فيها ما يزيد عن 31 ألف موظف متخصّص في مجالات التكنولوجيا.

وتحرص مدينة دبي للإنترنت على تعزيز سُبُل التعاون باستمرار، عبر تنظيم واستضافة فعاليات ومنصّات رائدة مثل "باك يارد توكس" و"كونيكتد مورنينجز"، فضلاً عن مهرجان "ستيب" الأكبر من نوعه للتكنولوجيا في المنطقة والذي تستضيفه مدينة دبي للإنترنت سنوياً. وتسهم مدينة دبي للإنترنت بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، علماً أنها توفر البنية التحتية المتطوّرة التي تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وتسهم في دعم وتمكين المبتكرين في الاقتصاد الرقمي.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.

