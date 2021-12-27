صالح محمد الجزيري: مقومات سياحية تستقطب الزوار من داخل وخارج الإمارات

عجمان: أعلنت إمارة عجمان تفعيل أنشطتها الشتوية تزامناً مع انطلاق "حملة أجمل شتاء في العالم" كجزء من مشاركتها في هذه الحملة الوطنية الترويجية الموحدة للدولة والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في الإمارات في موسم الشتاء، والتعرّف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى مناطقها، والإحتفاء بالمزايا والمعالم المميزة التي تنفرد بها كل إمارة.

وتعمل دائرة التنمية السياحية في عجمان على جذب الزوار المحليين من داخل الإمارات إذ تعتبر السوق المحلية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، وذلك لخوض تجربة مثيرة في قطاعها السياحي والفندقي المتميّز، حيث تستحوذ المعالم السياحية في الإمارة على حصة متنامية من إهتمام العائلات والأفراد في ظل توفر البرامج السياحية والترفيهية المتنوعة لهم، وتطور البنية التحتية التي جعلت من عجمان إحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة التي تمكّنت من استقطاب شرائح سياحية جديدة.

وتواصل إمارة عجمان استقطاب الزوار بفضل العديد من المقومات السياحية البارزة كالمواقع التراثية الفريدة، والشواطئ الخلّابة، والمرافق السياحية والترفيهية، وغابات شجر القرم في محمية الزوراء بالإضافة الى الفنادق ذات المعايير العالمية، وما تقدّمه الإمارة من عروض وفعاليات وأنشطة متنوعة خصيصاً لهذه الفترة من العام والتي تأتي متزامنة مع حملة "أجمل شتاء في العالم"، الحملة الوطنية الموحدة للترويج للمقومات السياحية الخاصة بدولة الإمارات والتي تشارك فيها كافة الدوائر السياحية الحكومية العاملة في الدولة بالتعاون مع وزارة الإقتصاد.

ومن هذه الفعاليات والأنشطة الموجّهة للجمهور في إمارة عجمان ، ينظّم سيتي سنتر عجمان ولأول مرة "مهرجان المأكولات والمرح – Outdoors " خلال هذا الموسم الشتوي.

ويقدّم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وخاصةً الأطفال والعائلات، كما يوفّر تنوّع غني للمأكولات من مطابخ محلية وعالمية ترضي جميع الأذواق، ويضمّ مساحة شاسعة لعرض أكشاك المأكولات والحلويات، حيث يحرص المنظّمون على إثراء تجربة الزوار عبر تحفيز حواسهم لتذوّق مختلف النكهات العالمية والمحلية من خلال تقديم تشكيلة من الأطباق والمأكولات الشهية المتنوعة. هذا بالإضافة إلى مناطق المرح بينها منطقة ألعاب الأطفال التي تشمل مجموعة من البرامج والأنشطة الترفيهية والعروض الفنية والموسيقية، الأمر الذي يجعل من المهرجان وجهة ممتعة لكل أفراد العائلة.

وضمن نفس الإطار، تقدّم فنادق عجمان عروضاً حصرية ومتنوعة على أسعار الإقامة الفندقية والمطاعم العالمية والنوادي الصحية خلال الموسم الشتوي بما فيها إحتفالات رأس السنة الميلادية، مثل فندق عجمان الذي يوفّر خصومات تصل إلى 20% على الغرف الفندقية وفطور مجاني ودخول للمسبح مجاناً، وفندق راديسون بلو عجمان الذي يقدّم تخفيضات على المأكولات وعروض خاصة برأس السنة الميلادية، وعروض متعدّدة على المشروبات خلال أيام الأسبوع.

وتمتد الأنشطة والفعاليات الشتوية لتشمل منطقتي مصفوت والمنامة، حيث افتتحت إدارة بلدية مصفوت وإدارة بلدية المنامة التابعتين لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان الدورة الرابعة من مهرجاني ربيع مصفوت وربيع المنامة، الذين يهدفان إلى تسليط الضوء على العادات الأصيلة والموروثات الشعبية ودعم كافة المواهب الرياضية من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وابراز الواجهة السياحية والتاريخية للمنطقتين.

واحتفالاً برأس السنة، ستتلألأ سماء الإمارة بأضواءٍ مبهرة حيث ستنطلق مجموعة من الألعاب النارية من منصتين الأولى في منطقة كورنيش عجمان والثانية في منطقة الزورا، بالتزامن مع إطلاقها في مختلف الإمارات السبع وذلك في إطار الهوية السياحية الموحدة للدولة.

وعن الحملة الترويجية الشتوية قال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الدائرة تسخّر كافة إمكانياتها في دعم القطاع السياحي الذي يعدّ من الروافد الأولى للإمارة، إضافةً الى تعزيز كافة العوامل الداعمة له، مؤكداً أن حملة "أجمل شتاء في العالم" لها الأثر الكبير في إنعاش السياحة الداخلية في الدولة، وتدفع بعجلة السياحة إلى آفاق جديدة خاصةً لما تقدّمه إمارات الدولة من تطورات جديدة في مجال القطاع السياحي.

وأوضح الجزيري أن الحركة السياحة في الإمارة على معالمها السياحية والتراثية والترفيهية تشهد نشاطاً مكثفاً بدعم من كل زوار الإمارة، وذلك يعد مؤشر على نجاح سياحية عجمان في حملاتها التسويقية وبرامجها الترويجية، وهي تواصل جهودها في تسليط الضوء على المزايا السياحية البارزة التي توفرها إمارة عجمان.

وأكّد سعادته أن الإمارة تتطلّع إلى إستقبال الزوار من مختلف إمارات الدولة ودول العالم للإستمتاع بشتاء عجمان وزيارة معالمها البارزة والاستفادة من العروض الحصرية المتنوعة التي تتوفر خلال هذا الموسم الذي يشهد ايضاً إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي تساهم في إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة محلياً وعالمياً طيلة أيام السنة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/

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