أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، اختيار الدكتور عامر العامري لمنصب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة. ويأتي تعيين العامري تأكيدًا على التزام المصرف المستمر بتعزيز قدرات إدارته العليا وتطوير القوى العاملة لديه من المواطنين الإماراتيين في المواقع القيادية.

ويمتلك الدكتور عامر العامري خبرات مصرفية تزيد عن 20 عامًا، وهو خبير مصرفي متخصص في مجال إدارة الثروات وتطوير الأعمال. وينضم العامري إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، قادمًا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث شغل منصب مدير إدارة الشؤون المالية. كما شغل قبل ذلك، عددًا من المواقع القيادية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات من بينها، بنك دبي الإسلامي ومصرف دبي وبنك عجمان.

ونجح العامري خلال مسيرته الممتدة في القطاع المصرفي بالدولة، إثبات جدارته وخبراته الموثوقة، حيث لعب أدوارًا رئيسية في رصد الفرص الاستثمارية، وتنفيذ الدراسات والتحليلات المالية والسوقية، وتحديد توجهات النمو وتطوير الأعمال وتقديم التوصيات والاستشارات الخاصة بالاستثمارات المصرفية.

وبهذه المناسبة، قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "لدينا قناعة راسخة أن التعرف على توجهات عملائنا ومواكبة تطلعاتهم من العوامل الرئيسية لنجاحنا، فهم ينتظرون منا تقديم خدمات وتجارب مصممة خصيصًا لهم، والتي لا تقتصر وحسب على تحقيق المزايا المالية، بل تتماشى أيضًا مع قيمهم. ولذا، فإن الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي، تلعب دورًا مهمًا في تطوير خدمات إدارة الثروات التي نقدمها لعملائنا المميزين. ونحن اليوم سعداء بانضمام الدكتور عامر العامري إلى فريقنا، وفخورون بنجاحنا في استقطاب المزيد من الخبرات الإماراتية من القطاع المصرفي في الدولة. ونتطلع إلى متابعة انجازاتهم التي تستكمل المسيرة وتواصل البناء على ما تحقق من نجاحات سابقة والارتقاء بما نقدم من خدمات وتجارب مصرفية لعملائنا."

نشأ الدكتور العامري في أبوظبي، وقد تخرج في الكلية الدولية للإدارة بكلية لندن في المملكة المتحدة حيث حصل على درجة البكالوريوس في دراسات إدارة الأعمال، ثم حصل على درجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية من جامعة وستمنستر، وتبعها بحصوله على الدكتوراه في إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية من جامعة الدار البيضاء.

ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوظيف الكفاءات الإماراتية وتطويرها وتعزيزها. وينظم المصرف برامج تدريبية متميزة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواطنين الإماراتيين العاملين لديه. وقد أثمرت تلك الجهود عن تسجيل مصرف أبوظبي الإسلامي لأعلى نسب التوطين على مستوى الدولة، إذ تبلغ نسبة الموظفين من المواطنين العاملين فيه نحو 40%.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون عميل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإننترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وفي مجال تطوير رأس المال البشري، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه. ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك إسلامي على مستوى العالم من دورية "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل بنك في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث قدم أول مصرف إسلامي رقمي في العالم للشباب، وأول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

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