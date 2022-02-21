الباقات لحفل فرقة كينغز اوف ليون الغنائية وحفل الفنان إريك كلابتون تبدأ من 97 دينار بحريني/260 دولار أمريكي

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – ومسرح الدانة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن باقات خاصة للزوار للاستمتاع بالفعاليات القادمة التي سيشهدها مسرح الدانة؛ حيث ستمنح هذه العروض مسافري طيران الخليج الفرصة لزيارة البحرين أو التوقف فيها من خلال الحجوزات الفندقية، والاستمتاع باستكشاف معالم المدينة عبر باقات مصممة خصيصًا لميزانياتهم، ​​والمواصلات من وإلى فعاليات مسرح الدانة؛ بما في ذلك رسوم المواصلات وتأشيرة الدخول. ويتزامن إطلاق الباقات المذكورة مع الفعاليات الدولية الأولى على أجندة العام 2022؛ حيث تستعد البحرين للترحيب بفرقة كينغز أوف ليون الغنائية والفنان إريك كلابتون في مارس.

تم تشييد مسرح الدانة على عمق 15 مترًا في أرض صحراء الصخير، ويعد مكانًا رائعًا لا مثيل له، مدمجًا بالمناظر الطبيعية الخلابة في البحرين، تنساب فيه الفعاليات في مساحاتها الديناميكية من الحفلات الموسيقية الأسطورية في الهواء الطلق إلى المناسبات الداخلية الساحرة.

في هذا الصدد، صرح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي: "تواصل الناقلة في وضع السياحة في البحرين في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية من خلال العمل مع الشركاء المحليون للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بسحر مملكتنا الأخّاذ. نحن على يقين من أن التعاون مع مسرح الدانة لعرض ذوقنا العالمي سيجذب زوار المملكة لتجربة فريدة غير متوفرة في أي مكان آخر في المنطقة. تتوفر الباقات لجميع الفعاليات القادمة على www.gulfair.com/aldana ولا يسعنا الانتظار للترحيب بالجميع في مملكتنا الحبيبة".

أما الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي فصرّح بقوله: "كجزء من استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض 2022 -2026، يعد العمل مع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة مكونًا مهما في انعاش القطاع السياحي. من خلال هذه الفعاليات الدولية ، تهدف الهيئة إلى تعزيز تجربة السائح من خلال برامج سياحية مميزة وثرية"

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة السيد شين تشامبرز بهذه المناسبة: "يسعدنا التعاون مع طيران الخليج وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لتحقيق رؤيتنا المشتركة في الترويج للبحرين كوجهة رئيسية لأفضل فعاليات الترفيه العالمية. لدى مسرح الدانة أجندة حافلة بأروع العروض الفنية للعام 2022؛ حيث يسعدنا استقبال ضيوفنا من مختلف أرجاء العالم لتجربة مسرحنا الفريد من نوعه وأجواءه الساحرة في الهواء الطلق!"

تجدر الإشارة إلى أن هذه العروض تعد إحدى المبادرات التي تعاونت الناقلة الوطنية في إطلاقها مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض في العام 2018، وهي ترمي إلى تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين والتي تنص على رفع إجمالي عدد الزوّار القادمين إلى مملكة البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يومياً إلى 74.8 دينار بحريني، ورفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم؛ وذلك بما يعزز من دور السياحة في رفد الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة. وكانت طيران الخليج قد أعلنت مؤخرًا عن عودة باقاتها للتوقف في البحرين على الرابط gulfair.com/stopover وباقات حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 على الرابط gulfair.com/f1.

#بياناتحكومية

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