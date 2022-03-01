خطوة تسهّل التنقل مباشرة في الاتجاهين من وإلى "سوق دبي القديم" و "سوق ديرة القديم" و"الغبيبة"ورحلات مجانية خلال الأشهر الخمسة الأولى

دبي: أصبح الوصول إلى "سوق المرفأ" في "جزر ديرة"، السوق الجديد على الواجهة البحرية والسوق التجاري التابع لـشركة "نخيل"، أسهل بفضل محطات العبرات والفيري الحديثة التي أُطلقت في إطار عقد شراكة جديدة بين شركة "نخيل" و"هيئة الطرق والمواصلات بدبي" (RTA)، وسوف تكون الرحلات في الاتجاهين مجانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من تاريخ انطلاق هذه الخدمة.

تُسيّر الرحلات التي تربط "سوق المرفأ" بـ"سوق دبي القديم" " و"سوق ديرة القديم" في الاتجاهين بواسطة العبرة اعتباراً من الساعة 5 عصراً ولغاية الساعة 10 ليلاً أيام العمل الأسبوعية العادية، وتستغرق الرحلة الواحدة متوسط 30 دقيقة، على أن تنطلق عند الساعة 10 صباحاً وتستمر لغاية الساعة 12 ظهراً ومن الساعة 5 عصراً إلى الساعة 10 ليلاً، وذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع (أيام الجمعة والسبت والأحد). أما الرحلات في الاتجاهين بواسطة الفيري بين "سوق المرفأ" و"الغبيبة"، فتنطلق أيضاً أيام الجمعة والسبت والأحد بين الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 10 ليلاً، مستغرقةً 30 دقيقة.

سوف يستمتع الركاب بأجمل الأوقات وهم يشاهدون أقدم مركز تجاري تقليدي في دبي إلى جانب أحدث الجزر المبتكرة في المدينة، حيث تتميز رحلات العبرات والفيري بإطلالات على "كورنيش ديرة" و"سوق ديرة القديم" و"خور دبي" و"سوق الذهب"، وهو ما يمنح العائلات والزوار الذي يتطلعون إلى استكشاف دبي، تجربة ممتعة ورائعة.

وقال معاذ عبد القادر الريس، مدير عام "سوق المرفأ": توفر خدمة العبرات والفيري الجديدة وسيلة تنقل جديدة مهمة جداً بالنسبة للسكان المحليين أو أولئك القادمين من مناطق أبعد لكي يصلوا إلى أحدث وجهاتنا للبيع بالتجزئة. إن هذه الخطوة تشكل جزءاً من التزامنا بمواصلة تعزيز سوق المرفأ باعتباره وجهة رئيسية للبيع بالتجزئة والترفيه في دبي في آن واحد.

من جهته، قال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: نحن سعداء بالتعاون مع شركة "نخيل" بهدف إطلاق خدمة العبرات والفيري، وهي وسيلة النقل الأكثر تقليدية في المدينة.

وأضاف: هذه الطريقة الجديدة للتنقل والوصول إلى سوق المرفأ، تتميز بكونها سهلة وسلسة وتتوافق مع الخطة الشاملة للنقل البحري 2020 – 2030، لخدمة المناطق والمشاريع التطورية ذات الإطلالة البحرية، حيث تنسق إدارة النقل البحري - من منطلق تحسين الخدمات - بشكل مستمر مع المطورين العقاريين بهدف تلبية خدمات المتعاملين وتحقيق أهداف إمارة دبي في جودة الحياة وفق غايات الهيئة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، تعمل على تطوير قطاع النقل البحري العام والسياحي بهدف خدمة السكان والزائرين، وضمان تحقيق رضا المتعاملين في إمارة دبي، حيث تشمل خدمات النقل البحري، كلا من خدمة فيري دبي، وخدمة العبرة، في مناطق مختلفة بالإمارة وخدمة التاكسي المائي حسب الطلب.

لمزيد من المعلومات وتفاصيل الرحلات والخطوط والخدمات المقدمة يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: (www.rta.ae) أو تطبيقات الهيئة الذكية، التي تسهم في التعريف بخدمات الهيئة للجمهور.

ويعمل الآن أكثر من 900 متجر في "سوق المرفأ" على أن يتبعها افتتاح 200 متجر أخر قريباً، لبيع أنواع متنوعة من السلع والأدوات مثل السجاد ومستلزمات الإنارة والتوابل والأزياء والإلكترونيات، بالإضافة إلى الأسواق التايلاندية والعجمية الأصلية. كما يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بالتخفيضات الكبرى مع خصومات وعروض في مختلف أنحاء السوق لغاية 27 فبراير الجاري.

تُسهم "جزر ديرة" التي تبلغ مساحتها 15.3 كيلومتر مربع في تحويل منطقة ديرة في دبي إلى مركز يرقى إلى المستويات العالمية بالنسبة للسياحة وقطاع البيع بالتجزئة والترفيه. فقد أضاف هذا المشروع 40 كيلومتراً إلى ساحل دبي بما في ذلك 21 كيومتراً على امتداد شاطئ البحر، كما مهّد الطريق أمام تطوير فنادق ومنتجعات بحرية وشقق فندقية جديدة وأماكن البيع بالتجزئة والأنشطة الترفيهية.

ويُشار في هذا الصدد، إلى أن "فندق ريو دبي" و"منتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي" اللذين يسهل الوصول منهما إلى "سوق المرفأ"، هما أول منتجعين تم افتتاحهما في "جزر ديرة".وتماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، فإن ساعات العمل الجديدة لـ"سوق المرفأ" قد أصبحت من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يوم الجمعة، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يومي السبت والأحد.

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نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

تمتلك وتدير نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ?يو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16,500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

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