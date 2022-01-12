في إطار جهود تسهيل تجربة المتعاملين والتقليل من أوقات الانتظار

أبوظبي: أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق "صحة" للفحوصات الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة، للتسهيل على المقيمين، عملية حجز المواعيد في مراكز "صحة" للفحص والصحة الوقائية، إذ يتاح التطبيق حالياً للحجز الفردي فقط، وفي مرحلة لاحقة سيتم تطوير التطبيق ليشمل حجوزات الشركات.

ومن خلال 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية منتشرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، تعمل "صحة" على تسهيل عملية الحجز وتقليل أوقات الانتظار من خلال إطلاق خدمتها الجديدة لحجز المواعيد عبر الهاتف الذكي، إذ يتوفر تطبيق "صحة" للفحص الطبي الخاص بالإقامة على أجهزة أندرويد و"iOS" على متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور".

وتوفر مراكز "صحة" للفحص والصحة الوقائية والمعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة، بما في ذلك خدمة المسار السريع وخيارات الخدمة المتميزة في مواقع معينة، كما تعمل هذه المراكز كوحدات متخصصة توفر خدمات فحص الأمراض المعدية والخدمات الوقائية في جميع أنحاء أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور عمر الهاشمي، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة "صحة"، إلتزام شركة "صحة" بتقديم رعاية صحية عالية المستوى، تماشياً مع نهجها الذي يضع مصلحة المريض في طليعة أولوياته من أجل تقديم أفضل رعاية صحية.

وقال إنه من خلال التطبيق الجديد، ستضمن "صحة" توفير تجربة سهلة ومريحة للمراجعين عند زيارة مراكز "صحة" للفحص والصحة الوقائية، مما يحد من الحاجة إلى الانتظار، إذ تضع "صحة" عملائها دائماً في جوهر كل أعمالها بينما تواصل التركيز على مهمتها لتوفير خدمات مريحة وآمنة للإقامة متاحة للجمهور في كافة أنحاء أبوظبي .

وتدير صحة حالياً 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في مدينة أبوظبي والمصفح والشهامة وبني ياس ومركز الاتحاد للفحص الطبي الخاص بالإقامة وفي مدينة العين 6 مراكز وهي سويحان ومدينة زايد ودلما والسلع وغياثي والمرفأ.

يذكر أنه عند إصدار الإقامة أو تجديدها، يُطلب من المقيمين في إمارة أبوظبي زيارة مراكز الفحص والصحة الوقائية لإجراء الفحص الطبي اللازم، إذ كان في السابق، يزور المتعاملين تلك المراكز دون حجز، لكن مع التطبيق الجديد، أصبح بإمكان المقيمين الآن تحديد الوقت الذي يناسب جدولهم مما يضمن عملية سهلة وسريعة وسلسة للغاية.

لمزيد من المعلومات حول إجراءات الفحص الطبي الخاص بالإقامة ومتطلباته، يرجى زيارة dpsc.seha.ae، مع الإشارة إلى أنه يتوجب على جميع المراجعين تقديم نتيجة سلبية لاختبار مسحة الأنف تم إجراؤه قبل 72 ساعة للدخول إلى مراكز الفحص أو إظهار الحالة الخضراء على تطبيق الحصن.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae

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