دبي: في ظل التعافي الاقتصادي القوي بدولة الإمارات، وبناءً على الاستجابة المشجعة من المستثمرين، نجحت شوبا العقارية، المطور العقاري الرائد، في تحقيق هدفها المعدل للمبيعات بقيمة تجاوزت المليار دولار لعام 2021. وقد وسّعت الشركة العقارية خلال العام من عروضها في مشروعها الرائد "شوبا هارتلاند"، المجمع الفاخر والمعد للتملك الحر والواقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي والذي يواصل استقطاب اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويتميز مجمع "شوبا هارتلاند"، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في قلب مدينة دبي على مساحة 8 ملايين قدم مربعة والذي تم إطلاقه في العام 2014، بمشاريعه الرئيسية والتي تتضمن "جرينز"، و"كريك فيستاز"، و"كريك فيستاس ريزيرف"، و"فلل جاردينيا"، و"جاردن هاوسز"، و"ون بارك أفينيو"، و"فلل الغابة". وقد اكتملت نسبة 60% من المشروع حتى الآن، ومن المقرر تسليمه في العام 2025.

في تعليقه على المناخ الإيجابي الذي يسود القطاع العقاري بدبي، قال بي إن سي مينون، رئيس ومؤسسمجموعة شركات "شوبا": "تواصل السوق العقارية بدبي التوسع وتحقيق مستويات أداء جديدة من النمو والازدهار. وعلى الرغم من الجائحة، حققت المبيعات العقارية قفزة نوعية على مستوى الإمارة، ونحن نشعر بالتفاؤل بفرص القطاع في العام 2022. فدبي تتيح سهولة مزاولة الأعمال بشكل لا يقارن بأي مدينة أخرى حول العالم، فضلاً عن الفرص الواسعة للنمو. وفي ظل تطعيم أكثر من 90% من السكان حالياً، وكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم، فإن هذا يدعم أهدافنا الرامية إلى تعزيز مكانتنا كشركة تطوير عقارية رائدة توفر تجارب معيشية مميزة لكل الراغبين في شراء المنازل."

وقال فرانسيس ألفرد، المدير التنفيذي لدى شركة "شوبا" العقارية: "يعكس نمو شركتنا في العام 2021 شغفنا الكبير بالإتقان والالتزام بالجودة والتسليم في المواعيد المحددة وحرصنا على الاضطلاع بتصاميم فريدة من نوعها. ويعد تحقيق مبيعات تفوق المليار دولار في عام 2021 في سوق يزخر بالمنافسة والتحديات، دليلاً بارزاً على سعي الشركة الدائم نحو التميز وكسب ثقة المستثمرين بمشاريعنا. ومع مواصلة الإمارات استقطابها للمواهب المتميزة والاستثمارات العالمية مدعومة بسياسات ولوائح راسخة وملاءة مالية قوية وبنية تحتية متقدمة، فأننا نلتزم بإرساء معايير أعلى خلال السنوات القادمة".

وقد أثبتت "شوبا" العقارية خلال الأعوام القليلة الماضية مرونتها الكبيرة كشركة عقارية رائدة تحرص على بناء وتطوير مجتمعات سكنية فريدة تعزز سبل الرفاهية وجودة الحياة لقاطنيها. كما أعلنت الشركة في العام الحالي عن الواجهة المائية الرائعة في "شوبا هارتلاند" عبر إطلاق مشروعي "ويفز" و"ويفز غراندي، واللذان لاقوا اهتماماً كبيراً من السوق، حيث تم بيع نحو 80% من الوحدات. واحتفلت الشركة هذا العام بإطلاق أراضي "ترانكويليتي" ضمن مجمع "شوبا هارتلاند" عقب نجاح عملية البيع لجميع المراحل.

وفي إطار سعيها المستمر إلى التوسع، استحوذت "شوبا" العقارية على 11 مليون قدم مربعة من الأراضي للمشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع "شوبا سانكتشوري" القادم بقيمة 20 مليار درهم والممتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة بالقرب من مشروع "شوبا هارتلاند"، حيث من المقرر اكتماله خلال الأعوام الثمانية القادمة.

وسيشهد العام الجديد إطلاق الشركة لمشروع أيقوني آخر على شارع الشيخ زايد من شأنه أن يوفر للسكان أسلوب حياة غاية في الفخامة والرقي.

ومع تركز هذه المشاريع الفريدة والمجمعات المستقبلية في أكثر المواقع الاستراتيجية بدبي، تواصل "شوبا" العقارية مسيرتها الرائدة نحو بناء مجتمعات سكنية عالمية وفق أعلى المعايير العالمية بما يضمن تجربة معيشية استثنائية.

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