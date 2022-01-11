شركة وساطة تداول العقود مقابل الفروقات توفر للمتداولين تداولًا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توفير خدمة التداول بدون عمولة وبصورة فورية للعملاء، عبر عملية تسجيل مؤتمتة بسيطة وسلسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الرائدة في الوساطة المالية، 4T، عن إطلاق عمليات تداول العقود مقابل الفروقات بدون عمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من تقدمها التقني لجعل التداول والوصول إلى الأسواق المالية في متناول الجميع، وذلك عن طريق خفض تكلفة التداول للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسعى الشركة لترسيخ مكانتها كمنصة التداول الأولى في المنطقة من خلال العمل على تلبية احتياجات مختلف فئات المتداولين، سواء منهم المتمرسين في السوق أو المبتدئين الذين يتطلعون إلى تحقيق طموحاتهم المالية.

ويأتي قرار شركة 4T بتعزيز حضورها الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقًا من مكانة دبي كمركز مالي رائد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وجهود الإمارة المتواصلة لترسيخ حضورها كوجهة رئيسية لصناعة التداول. وستوفر شركة الوساطة للعملاء قدرة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية بدون عمولة، بما في ذلك أسواق الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم وغير ذلك.

وتخطط شركة الوساطة المالية لإطلاق العديد من المنصات التقنية خلال هذا العام، مع التركيز على توفير عمليات التداول الآلية بتكلفة منخفضة ترتقي بتجربة المتداولين، لتعزز بذلك رؤيتها المتمثلة في تسهيل وصول العملاء إلى الأسواق العالمية وتزويدهم بمجموعة أوسع من خيارات خدمات التكنولوجيا المالية عالية المستوى.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال حمزة عجّور، الرئيس التنفيذي لشركة 4T: "نحن حريصون على كسر الحواجز التي تقف أمام مشاركة الأفراد في الأسواق المالية العالمية. نحن نوفر لعملائنا تجربة آمنة وسلسة، كما نتيح لهم الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم المالية، وذلك نظرًا لأن تركيزنا ينصب بشكل رئيسي على التكنولوجيا. وعلى خلفية التبعات والظروف الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرًا، فقد أصبح الاهتمام بالأموال والاستثمارات أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولهذا فنحن متحمسون للغاية لتقديم خدماتنا التي تجعل من الوصول إلى الأسواق العالمية أمرًا سهلاً ومنخفض التكلفة، ولتوفير المزيد من فرص التداول أمام الجميع".

وأضاف عجور: "كانت الخطوة الطبيعية التالية بالنسبة لأعمالنا هي التوسع إقليميًا عبر دبي، فهذه المدينة تتمتع بسوق محلي قوي، إلى جانب قربها من المراكز الإقليمية الأخرى. وستكون عمليات التداول بدون عمولة متاحةً على الفور لجميع العملاء الذين يسجلون في منصتنا، كما تمتاز عملية التسجيل للعملاء الجدد بأنها مؤتمتة بالكامل، بحيث يمكن فتح الحساب عبر عملية بسيطة وسريعة للغاية".

يحمل العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم ابتكارات مذهلة بحيث أصبح من السهل للغاية فتح حساب تداول بسرعة وسلاسة. وأصبح بإمكان الأفراد الراغبين في التداول عبر الإنترنت المشاركة في الأسواق مباشرة في غضون دقائق قليلة فقط، والتعامل مع مجموعة متنوعة من خيارات الإيداع والسحب السريع، وإدارة الأموال بسهولة فائقة.

هذا وتعد سويسرا موطن مركز التكنولوجيا المتطورة لشركة الوساطة المالية "4T"، ومنها يواصل فريق التكنولوجيا، الخاص بالمجموعة، تطوير منصة التداول. وتتيح شركة “4T”للعملاء إمكانية تنفيذ عمليات التداول بشكل بسيطٍ وسلس، من خلال استخدام محرك تداول متطور يوفر أفضل الأسعار في الوقت الفعلي.

هذا ويعمل مجتمع خبراء "4T" على توفير تحليلات، وأخبار الأسواق المالية، وتقارير مجانية لمساعدة المتداولين على متابعة المستجدات الاقتصادية العالمية، مما يوفر لجميع العملاء الدعم والتوجيه اللازم في كل خطوة من عملية التداول.

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نبذة عن 4T:

بصفتنا شركة رائدة في السوق في مجال تزويد عقود الفروقات (CFD)، فإن 4T مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) ومدعومة من قبل مركز التكنولوجيا المتطور لشركة الوساطة المالية 4T في سويسرا. وتمتلك المجموعة مكتبًا تابعًا لها في دبي مرخص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وتسعى لتوسيع حضورها في أفريقيا، مع تأسيس أكاديمية للتدريب في كل من ساحل العاج ومصر. وتقوم 4T بتوفير إمكانية وصول إلى الأسواق المالية العالمية لآلاف العملاء حول العالم، بما في ذلك أسواق الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم وغيرها. وتتميز الشركة بتوفير خدمة التداول بدون عمولة مباشرة لجميع العملاء، بحيث يمكن فتح الحساب بكل سرعة وسهولة.

ويستفيد العملاء من تقنياتنا المتطورة الحائزة على الجوائز، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأدوات، والتوجيه ودعم خبرائنا ومن تحليلات وتقارير متعمقة حول السوق لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.4t.com، أو الاتصال على الرقم +971 4-8180500 أو عبر البريد الإلكتروني: info@4t.com

للاستفسارات الإعلامية:

دانييل تشينوي

وكالة ويبر شاندويك للعلاقات العامة

هاتف: +971 50 255 3402

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