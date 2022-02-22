مدير القطاع المالى : بشركة عنوان من أوائل الشركات المالكة لمشروعات تجارية وطبية وإدارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة ا.حاتم جلال: الانتهاء من تسويق مشروع بيكسل اول مول تكنولوجي بلازا بالعاصمة الإدارية



خطة تسليمات محددة تبدأ عام 2025 وثقة العملاء الكبيرة وراء الإقدام على تنفيذ مشروعات جديدة



القاهرة : تخطط شركة عنوان للاستثمار العقارى ضخ استثمارات جديدة فى العام الجارى تقدر بنحو مليار جنيه، وذلك من خلال المشروع الجديد المقرر تدشينه خلال الفترة القليلة المقبلة.



من جانبه قال الأستاذ حاتم جلال ، مدير القطاع المالى بشركة عنوان للاستثمار العقارى، أن العام الجاري سيشهد تدشين عدة مشروعات جديده، فى مقدمتها المشروع الرائد المقرر الإعلان عنه داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن ثقة العملاء الكبيرة لدى شركة عنوان وراء إقدام الشركة على تنفيذ مشروعات جديدة.



وحول مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الأستاذ حاتم جلال ، أن الشركة تمتلك أول مشروع تكنولوجي بلازا في العاصمة الإدارية تحت اسم مشروع بيكسل، لافتا إلى أنه يتميز بعدة خدمات منفردة داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، يأتي فى مقدمتها الموقع المتميز، والذي يتوسط منطقة شركات الكمبيوتر وبالقرب من فندق الماسة ، وهو ما يجعله أيقونة معمارية حديثة داخل منطقة الشرق الأوسط بالكامل.



وتابع "كما يتميز المشروع بتنوع المساحات لتناسب كافة احتياجات العملاء فضلا عن التصميم الفريد والذى يجعله مختلف عن باقى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة،



موضحا أن مساحة المشروع تبلغ 6483 متر مربع، ويتضمن عدد مكاتب إدارية تصل لـ 102 مكتب إدارى، وتبلغ مساحتها 4338 متر، فضلا عن 48 وحدة تجارية بمساحات متنوعة ، وتصل مساحتها 2055 متر مربع.



وأوضح أن مشروع الشركة يتميز تضمنه بعض التقنيات الحديثة التي تجعله فريد من نوعه مثل"سمارت جلاس لعرض اعلانات ملاك الوحدات الاداريه والتجاريه، مشيرا الي ان المول يتضمن أيضا منطقة معارض مستديمة للتقنيات الحديثة من أكبر شركات التكنولوجيا بالعالم وايضا الاون لاين ستور الذي سيتم تسليمه بعد عام واحد فقط والذي يمكن ملاك المحلات التجارية والمقرات الاداريه من بدء عملية البيع لمنتجاتهم وخدماتهم قبل تنفيذ المشروع.



وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية لتنفيذ شاشات سمارت داخل المول لإرشاد الزوار عن جميع المحلات والمكاتب الإدارية و أماكن تواجدها لعرض الاعلانات الخاصه بالمحلات التجارية،

موضحا أن المول عبارة عن 8 طوابق و3 أدوار تحت الأرض، وتم مراعاة أن يكون كل طابق متخصص فى تكنولوجيا بعينها.



وأشار إلى أن شركة عنوان للاستثمار العقارى ، تمتلك أيضا مشروع أوكسجين ميديكال تاور ، ويعد أول مشروع طبى داخل العاصمة الإدارية ، ويتضمن مجموعة عيادات طبية كاملة التشطيب بمنطقة الداون تاون ويقع على محاور وطرق رئيسية بالعاصمة وأمام المستشفى الدولي بالعاصمة الإدارية.



وأوضح أن مساحة المشروع تبلغ 2205 متر مربع، وتبلغ إجمالى عدد الوحدات الطبية نحو 165 وحدة ،وتبلغ مساحتها 7260 متر مربع ، بالإضافة إلى أنه يتضمن أيضا وحدات تجارية بنحو 28 وحدة وتصل مساحتها 1190 متر مربع.



وأوضح الأستاذ حاتم جلال ، أن الشركة تستهدف تنفيذ وإنهاء كافة مشروعاتها قبل الموعد المحدد وذلك لتسليم العملاء الوحدات المخصصة لهم قبل الموعد المحدد،



موضحا أن الأساليب المتطورة فى التنفيذ التى تعتمد عليها الشركة، وخطتها فى التسويق داخل وخارج مصر، كان السبب الرئيسى فى قدرة الشركة على إنهاء تسويق كافة مشروعاتها فى وقت قياسى.



وأوضح أن الاهتمام الكبير الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من قبل القيادة السياسية،ساهم بشكل كبير فى جذب استثمارات أجنبية ومحلية للعاصمة الإدارية،



وساهم بشكل مباشر فى قدرة الشركات العقارية على تسويق مشروعاتها بشكل كبير، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد مشروع مصر المستقبل، وأكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط.



وتعد شركة عنوان العقارية للاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات واحدة من رواد التطوير العقاري في المدن الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق والعبور ومدينة بدر و تسعى لإرساء مفاهيم جديدة ومتنوعة من الالوان والاذواق المعمارية التي تتماشى مع التطور المعماري الحالي, كما لقبت عنوان العقارية بالراعي الرسمي للعقارات في القاهرة الجديدة والشركة الأسرع نموا وتطورا في القاهرة الجديدة.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022